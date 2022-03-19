美國眾議院通過禁止歧視髮型法案

美國國會眾議院3月18日表決通過一項禁止在社會、學校和工作場所針對髮型進行種族歧視的法案。



美聯社18日稱，眾議院以235票對189票通過這項名為CROWN Act（CROWN for Create a Respectful and Open World for Natural Hair，意思是為天生的頭髮創建一個受尊重並開放的世界）的法案。領導這項法案的民主黨眾議員科爾曼（Bonnie Watson Coleman）稱：「這個社會有人認為，由於你的頭髮很亂、編織而成、打結，或者（你）不是弄直（頭髮）的金髮女郎和淺啡色（頭髮），所以你不值得接近，」「好，這就是歧視。」

圖為美國國會眾議院民主黨籍議員科爾曼3月18日發布的相片。（Twitter@RepBonnie）

民主黨眾議員科里布殊（Cori Bush）也推文稱，儘管遭共和黨反對，眾議院最終還是通過這項法案。

Black people are turned away from jobs because we're told our hair is unprofessional. Black kids are told their hair is out of dress code.



Despite Republican obstruction, we finally passed the CROWN Act to prevent race-based hair discrimination.



Now the Senate must make it law. pic.twitter.com/eRlkzsBOpQ — Congresswoman Cori Bush (@RepCori) March 18, 2022

雖然總統拜登（Joe Biden）已表明會簽署這項法案，但它仍需要先提交至參議院表決，由於共和黨人廣泛反對，這項法案能否成為法律還是未知之數。