美國眾議院通過禁止歧視髮型法案

美國國會眾議院3月18日表決通過一項禁止在社會、學校和工作場所針對髮型進行種族歧視的法案。
美聯社18日稱，眾議院以235票對189票通過這項名為CROWN Act（CROWN for Create a Respectful and Open World for Natural Hair，意思是為天生的頭髮創建一個受尊重並開放的世界）的法案。領導這項法案的民主黨眾議員科爾曼（Bonnie Watson Coleman）稱：「這個社會有人認為，由於你的頭髮很亂、編織而成、打結，或者（你）不是弄直（頭髮）的金髮女郎和淺啡色（頭髮），所以你不值得接近，」「好，這就是歧視。」
民主黨眾議員科里布殊（Cori Bush）也推文稱，儘管遭共和黨反對，眾議院最終還是通過這項法案。
Black people are turned away from jobs because we're told our hair is unprofessional. Black kids are told their hair is out of dress code.— Congresswoman Cori Bush (@RepCori) March 18, 2022
Despite Republican obstruction, we finally passed the CROWN Act to prevent race-based hair discrimination.
Now the Senate must make it law. pic.twitter.com/eRlkzsBOpQ
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雖然總統拜登（Joe Biden）已表明會簽署這項法案，但它仍需要先提交至參議院表決，由於共和黨人廣泛反對，這項法案能否成為法律還是未知之數。