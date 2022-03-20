烏克蘭．持續更新｜澤連斯基限制11政黨活動　部分被指與俄有聯繫

俄烏戰事在3月20日踏入第25日。據聯合國最新數據，目前烏克蘭（包括頓巴斯地區）已有至少847名平民死亡、1,399人受傷 。惟烏方指單在馬里烏波爾（Mariupol），迄今已有最少2,500人身亡；聯合國稱逃離烏克蘭的難民人數超過332萬人，另有650萬人在國內流離失所。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



烏克局勢：圖為烏克蘭哈爾科夫一幢建築遭炮擊損毀後，救援人員3月18日在現場工作。（AP）

3月20日：

1417 英國前首相卡梅倫（David Cameron）駕駛一輛載有衣服、急救用品等物資的車輛，送往位於波蘭的紅十字會倉庫。

1346 澳洲總理莫里森宣布將再向烏克蘭提供軍事與人道援助，包括價值1530萬美元的防禦軍事支援。

1255 烏克蘭總統澤連斯基宣布限制該國11個政黨的活動，其中包括一些被指與俄羅斯有聯繫的政黨。

1234 央視報道，俄羅斯國防部消息指，俄軍3月19日向位於烏克蘭南部的赫爾松州居民提供約75噸人道主義物資。

1224 俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）報道，俄外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）稱，美國不希望烏克蘭與俄羅斯達成和平協議，他質疑美國阻撓烏克蘭接受俄羅斯提出的最低要求。

1202 迄今已有約332萬難民逃離烏克蘭，當中有超過200萬烏克蘭人逃往波蘭。

1126 據《基輔獨立報》報道，俄羅斯軍隊攔截前往馬里烏波爾（Mariupol）疏散居民的公共汽車車隊。報道引述別爾江斯克（Berdyansk）市議會稱，車隊在別爾江斯克外幾公里處被攔下，並遭拒絕進入市區，司機也不允許過夜。

According to the Berdyansk city council, the convoy was heading to Berdyansk from Zaporizhzhia to pick up fleeing Mariupol residents but was stopped by Russian occupying forces near the village Azovske, three kilometers from Berdyansk. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 20, 2022

1102 教宗方濟各（Pope Francis）意外到訪羅馬一間梵蒂岡兒童醫院，探望在該處接受治療的俄烏戰爭難民。自戰爭爆發以來，約有50名烏克蘭兒童在羅馬Bambino Gesù兒科醫院接受治療。

1024 烏克蘭總統澤連斯基預定3月20日向以色列國會議員發表視像講話。據報澤連斯基將援引他的猶太人身份，並將烏克蘭反擊俄羅斯入侵的行動與第二次世界大戰對抗納粹德國的行動進行比較。

0949 英媒引述消息人士稱，美國已向土耳其非正式地提出建議，將對方擁有的俄製S-400防空導彈系統送往烏克蘭，以協助對抗俄軍。惟分析人士指，有關建議肯定會被土耳其拒絕，因為在烏克蘭安裝和操作S-400存在技術障礙，以及土耳其可能面臨來自俄方反擊等政治問題。

0933 澳洲外交部發表聲明指，政府計劃向烏克蘭難民發放人道主義簽證，有效期3年，可享有工作、學習和醫療保險的權利。

0917 澳洲向俄羅斯實施新制裁，禁止向俄方出口氧化鋁（alumina）和鋁礦石（aluminum ores），包括鋁土礦（bauxite）。澳洲政府表示，俄羅斯近20%的氧化鋁需求依賴澳洲。新制裁將限制俄羅斯生產鋁的能力，而鋁是俄羅斯的重要出口產品。

0901 瑞士總統卡西斯（Ignazio Cassis）表示，瑞士已準備好成為解決俄烏衝突的調解者，並可以組織基輔和莫斯科之間的會談。

0842 瑞士跨國食品和飲品公司雀巢（Nestle）發言人表示，公司採取前所未有的措施來大幅縮減在俄羅斯的業務，除了基本食品，已停止在俄國的所有進出口產品。

0828 英國國防部更新情報指出，俄羅斯未能控制烏克蘭領空，「獲得（烏方）空中控制權是俄羅斯在衝突開始時的主要目標之一，而他們繼續未能做到這一點，嚴重阻礙了他們的行動進展。」

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 March 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/CcIp8qZg3w — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 19, 2022

0817 烏克蘭總統澤連斯基敦促瑞士打擊俄羅斯寡頭，凍結他們存放在瑞士銀行的資產，稱這些寡頭正在從「美麗的瑞士城鎮」協助向烏克蘭發動戰爭。

0808 央視報道，烏克蘭副總理韋列修克3月19日表示，各方就開通10條人道主義通道達成共識，烏方計劃當天派車隊赴馬里烏波爾將當地民眾疏散至扎波羅熱州別爾江斯克市。在基輔州、盧甘斯克也開通了多條人道主義通道，還有一條通道設立在馬里烏波爾。烏克蘭還計劃19日向赫爾松州運送4車人道主義物資。

0730 一個由美國共和黨和民主黨國會議員組成的代表團正訪問波蘭，他們表示，有迫切需要以各種可行方式裝備以及支持烏克蘭。

0715 日本首相岸田文雄在印度與印度總理莫迪會面。岸田文雄說，俄羅斯入侵烏克蘭動搖「國際秩序的基礎」，須明確地回應。他們同意，不接受在任何地區以武力單方面改變現狀的行為，有必要根據國際法來和平解決爭議。

0615 烏克蘭南部馬里烏波爾市議會19日發聲明表示，在過去一週內，數千名馬里烏波爾居民被俄軍強行帶到俄羅斯。俄軍檢查這些居民的電話和證件，然後將他們帶到偏遠的俄羅斯城市。

市長博伊琴科形容，俄軍目前的行為與第二次世界大戰時納粹分子強行帶走人民的行為相似，很難想像在21世紀仍有人被強行帶到另一個國家。

0510 烏克蘭南部馬里烏波爾市長博伊琴科（Vadym Boychenko，暫譯）表示，市中心爆發巷戰。當地一間劇院3月16日遇襲，大批民眾仍被困在已損毀的劇院中，但戰事令救援工作受阻。

0450 俄羅斯3名太空人3月18日成功登上國際太空站（ISS），他們身穿帶有藍色條紋的黃色飛行服，被指是類似烏克蘭國旗的顏色。俄羅斯航天局（Roscosmos）否認俄羅斯太空人是在支持烏克蘭，稱「有時黃色只是黃色」，3名太空人的飛行服是莫斯科國立鮑曼技術大學（Bauman Moscow State Technical University）校徽的顏色，他們都是該校畢業生。俄羅斯航天局說，將所有事物與烏克蘭國旗扯上關係，是瘋狂的做法。

俄羅斯航天局總裁羅戈津（Dmitry Rogozin）更指，俄羅斯太空人對烏克蘭民族主義者毫無同情心。

0412 烏克蘭指，3月19日有6,623人經人道走廊撤出烏克蘭的城市。

烏克蘭：圖為2022年3月19日由美國馬克薩爾科技公司提供的衛星圖片，顯示烏克蘭南部馬里烏波爾一間劇院遇襲後的受損情況。（AP）

0400 烏克蘭表示，烏方會在未來數天內收到一批美國武器，包括刺針防空導彈和標槍導彈。

0340 烏克蘭首都基輔政府指，自俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，有228名平民在基輔被殺，包括4名兒童，另有912人受傷。

0330 俄羅斯軍隊深入烏克蘭南部城市馬里烏波爾（Mariupol），激烈的戰鬥令當地一間大型鋼鐵廠關閉，地方政府懇求各界提供更多協助。

0310 中國國務委員兼外長王毅指，中方在烏克蘭問題上的立場客觀公允，時間將證明，中方的主張是站在歷史正確的一邊。

0300 英國首相約翰遜（Boris Johnson）稱，在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方不可再與俄羅斯總統普京恢復正常關係。

0250 俄羅斯國防部指，烏克蘭極右派民兵組織亞速營（Azov Battalion）正計劃在烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）發動針對西方外交官的恐怖襲擊，以挑釁俄軍、對北約施壓、要求北約在烏克蘭上空設禁飛區並提供武器。

0230 烏克蘭前總統波羅申科（Petro Poroshenko）表示，美國總統拜登下週到比利時首都布魯塞爾出席北約（NATO）峰會時，應到訪烏克蘭。

烏克局勢：圖為3月18日，工作人員在烏克蘭西部Novoiavorisk為一塊帶有烏克蘭國旗顏色的廣告牌填色。（AP）

0220 烏克蘭外交部3月19日稱，截至當日，近14,400名俄方人員在烏克蘭死亡。

0210 半島電視台稱，俄軍3月18日空襲烏克蘭南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）的軍營，營內約有200名烏方士兵，空襲或已造成大量傷亡。

0200 日本首相岸田文雄在印度與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面。他們呼籲立即停止在烏克蘭的暴力活動，並強調烏克蘭核設施安全的重要性。他們又承諾採取措施，解決烏克蘭的人道主義危機。

0145 烏克蘭公共電視台（Hromadske）指，他們的記者Victoria Roshchina自3月12日起失蹤。烏克蘭政府相信，這名記者在南部別爾江斯克（Berdiansk）被俄軍拘押。

0130 英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，俄羅斯入侵烏克蘭是「世界的轉折點」，因為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）軍隊的勝利預示着「脅迫的新時代」。

0120 俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）指，俄羅斯經濟不會因西方國家實施的新制裁而崩潰，因為俄方自2008年以來已學會在受限制的情況下運作。

0110 烏克蘭財政部長馬爾琴科（Serhiy Marchenko）表示，俄羅斯入侵烏克蘭，令烏克蘭30%的經濟活動停止運作。

0100 俄羅斯警告，烏克蘭在黑海放置的水雷可能會漂流到博斯普魯斯海峽（Bosporus）以及地中海。

0045 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）稱，自俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，烏方已利用人道走廊，疏散19萬名平民。

🇨🇳 can be the global security system’s important element if it makes a right decision to support the civilized countries’ coalition & condemn 🇷🇺 barbarism. It is a chance to sit at the table as equals. The West must explain to Beijing how $1.6 trillion differs from $150 billion — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2022

0030 烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在Twitter上表示，如果中國做出正確的決定、支持文明國家聯盟，並譴責俄羅斯的野蠻行徑，中國可以成為全球安全體系的重要元素。

0010 德意志銀行（Deutsche Bank）行政總裁Christian Sewing表示，關閉「北溪一號」天然氣管道（Nord Stream 1）不會終止俄羅斯對德國的天然氣供應，但會導致能源供應出現嚴重問題，並導致德國能源價格大幅上漲。

他指各國對俄羅斯的制裁對德國也有負面影響，而他們必須忍受。他稱應不斷地重新評估是否需要採取更嚴厲的新制裁措施。

0005 《紐約時報》報道，據聯合國估計，烏克蘭每5人中，就有1人離國或在國內流離失所。烏克蘭人口約4400萬，按聯合國數字，逃離烏克蘭的難民人數已升至超過332萬人，另有650萬人在國內流離失所。

烏克局勢：圖為3月18日，一名來自烏克蘭的男孩在匈牙利布達佩斯一部巴士上睡覺。（AP）

3月19日（香港時間）部份重要事件：

・ 土耳其總統埃爾多安發言人兼顧問卡林指，烏克蘭總統澤連斯基已準備好與俄羅斯總統普京會面，但普京認為目前距離舉行這種領導人層面的會議還不夠接近。

・烏克蘭總統澤連斯基在評論烏俄談判時稱，現在是時候談判並恢複烏克蘭的領土完整。

・中美元首通話後，中國駐美大使秦剛同日赴國務院拜會副國務卿舍曼，兩人也進行將近1小時50分的會談。

・ 俄羅斯國防部宣布使用「匕首」高超音速導彈摧毀位於烏克蘭伊萬諾-弗蘭科夫斯克的一處烏軍地下大型導彈和空軍彈藥庫。

回顧3月19日局勢發展：

烏克蘭・持續更新｜拉夫羅夫：西方破壞國際體系 中俄將加強互動