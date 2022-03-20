烏克蘭．持續更新｜聯合國：每5人中有1人離國或在國內流離失所

俄烏戰事在3月20日踏入第25日。據聯合國最新數據，目前烏克蘭（包括頓巴斯地區）已有至少816名平民死亡、1,333人受傷 。惟烏方指單在馬里烏波爾（Mariupol），迄今已有最少2,500人身亡；聯合國稱逃離烏克蘭的難民人數超過332萬人，另有650萬人在國內流離失所。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



烏克局勢：圖為烏克蘭哈爾科夫一幢建築遭炮擊損毀後，救援人員3月18日在現場工作。（AP）

3月20日：

0045 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）稱，自俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，烏方已利用人道走廊，疏散19萬名平民。

🇨🇳 can be the global security system’s important element if it makes a right decision to support the civilized countries’ coalition & condemn 🇷🇺 barbarism. It is a chance to sit at the table as equals. The West must explain to Beijing how $1.6 trillion differs from $150 billion — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2022

0030 烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在Twitter上表示，如果中國做出正確的決定、支持文明國家聯盟，並譴責俄羅斯的野蠻行徑，中國可以成為全球安全體係的重要元素。

0010 德意志銀行（Deutsche Bank）行政總裁Christian Sewing表示，關閉「北溪一號」天然氣管道（Nord Stream 1）不會終止俄羅斯對德國的天然氣供應，但會導致能源供應出現嚴重問題，並導致德國能源價格大幅上漲。

他指各國對俄羅斯的制裁對德國也有負面影響，而他們必須忍受。他稱應不斷地重新評估是否需要採取更嚴厲的新制裁措施。

0005 《紐約時報》報道，據聯合國估計，烏克蘭每5人中，就有1人離國或在國內流離失所。烏克蘭人口約4400萬，按聯合國數字，逃離烏克蘭的難民人數已升至超過332萬人，另有650萬人在國內流離失所。

烏克局勢：圖為3月18日，一名來自烏克蘭的男孩在匈牙利布達佩斯一部巴士上睡覺。（AP）

3月19日（香港時間）部份重要事件：

・ 土耳其總統埃爾多安發言人兼顧問卡林指，烏克蘭總統澤連斯基已準備好與俄羅斯總統普京會面，但普京認為目前距離舉行這種領導人層面的會議還不夠接近。

・烏克蘭總統澤連斯基在評論烏俄談判時稱，現在是時候談判並恢複烏克蘭的領土完整。

・中美元首通話後，中國駐美大使秦剛同日赴國務院拜會副國務卿舍曼，兩人也進行將近1小時50分的會談。

・ 俄羅斯國防部宣布使用「匕首」高超音速導彈摧毀位於烏克蘭伊萬諾-弗蘭科夫斯克的一處烏軍地下大型導彈和空軍彈藥庫。

回顧3月19日局勢發展：

烏克蘭・持續更新｜拉夫羅夫：西方破壞國際體系 中俄將加強互動