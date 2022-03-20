烏克蘭局勢｜烏方籲中國譴責俄國　王毅：北京客觀公正、獨立自主

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）3月19日在Twitter上呼籲中國與西方國家一起，譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行動。中國國務委員兼外長王毅同日受訪時指，中方「將繼續根據事情本身的是非曲直，本着客觀公正的態度，獨立自主地做出判斷」。



波多利亞克表示，如果中國做出正確的決定、支持文明國家聯盟，並譴責俄羅斯的野蠻行徑，中國可以成為全球安全體系的重要組成部分。

🇨🇳 can be the global security system’s important element if it makes a right decision to support the civilized countries’ coalition & condemn 🇷🇺 barbarism. It is a chance to sit at the table as equals. The West must explain to Beijing how $1.6 trillion differs from $150 billion — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2022

王毅19日受訪，他介紹中美元首18日進行視像通話時，就烏克蘭問題交換意見的情況。王毅指，中方的立場與大多數國家的願望一致，時間將證明，中方的主張是站在歷史正確的一邊。

王毅表示，中國國家主席習近平清晰、全面地闡明中國在烏克蘭問題上的立場，發出的最重要訊息是，中國始終是維護世界和平的力量，中方一貫主張維護和平、反對戰爭。他指中方將繼續根據事情本身的是非曲直，本着客觀公正的態度，獨立自主地做出判斷，中方決不接受任何外來脅迫和壓力，也反對任何針對中國的無端指責和猜忌。