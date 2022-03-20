烏克蘭局勢｜樂玉成：大國怕捲入衝突　讓小國當上「馬前卒」

中國外交部副部長樂玉成3月19日在清華大學戰略與安全研究中心主辦的第四屆戰略與安全國際論壇發表演講時指出，現在國際上出現這樣一種現象，大國怕捲入矛盾衝突對自己造成傷害，便對小國開空頭支票，讓它們挺在前面當「馬前卒」。



樂玉成表示，說到國際風雲，最大的風暴眼無疑是烏克蘭危機。自烏克蘭危機爆發以來，中方始終積極勸和促談，為和平發聲、為和談盡力。中方在戰爭爆發之初就向俄方提議啟動俄烏和談，得到俄方積極回應。

他稱，這場危機追根溯源，根子還是冷戰思維和強權政治。首先，不能追求單方面絕對安全。既然當年北約作出過承諾，不再東進「一英寸」，就不應出爾反爾，不斷東擴，以至推進上千公里。如果再進一步東擴，就快到「莫斯科郊外」了，一個導彈七八分鐘就能打到克里姆林宮，當年古巴導彈危機已經有前車之鑑。

樂玉成指，其次是不能搞集團政治和陣營對抗。軍事集團是冷戰的殘留，北約和華約對峙將近半個世紀，隨着蘇聯解體，本應和華約同時進入歷史。但北約不但沒有解散，反而不斷強化和擴大，武力干預南聯盟、伊拉克、敘利亞、阿富汗等國。近年甚至還跑到亞太地區耀武揚威。這樣下去結果可想而知，烏克蘭危機就是一個警示。

他說，第三是不能把全球化「武器化」。中方歷來反對缺乏國際法依據、沒有安理會授權的單邊制裁。歷史經驗一再證明，制裁解決不了問題，反而是「抱薪救火」，只會激化新的矛盾。現在對俄制裁愈來愈離譜，竟然把全球化當成武器，連體育、文化、藝術和演藝界人士都不放過，貓和樹都被制裁，俄公民海外資產被無端剝奪。

樂玉成表示，第四是不能把小國當槍使。現在國際上出現這樣一種現象，大國怕捲入矛盾衝突對自己造成傷害，便對小國開空頭支票，讓它們挺在前面當「馬前卒」，甚至利用其打代理人戰爭。本來只要說一句話，承諾北約不再東擴，就可以結束危機、防止生靈塗炭，但卻寧可煽風拱火，隔岸觀火，一邊讓自己的軍火商、銀行家、石油大亨賺得盆滿缽滿，一邊讓小國民眾去承受多年難以癒合的戰爭創傷，這是極不道德、極不負責任的行為。