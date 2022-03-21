烏克蘭・持續更新｜五國視像會晤前夕　德國稱不能沒有俄羅斯石油

俄烏戰事在3月21日踏入第26日。據聯合國統計，截至當地時間19日午夜，烏克蘭已有902名平民死亡、1,459人受傷 ，並已有逾1000萬人逃離家園。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



3月21日：

2050 波蘭政府發言人穆勒向記者表示，政府希望修改憲法，以便沒收俄羅斯寡頭的資產。

穆勒提到了政府提出一系列倡議，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）目前正就這些倡議與議會反對派黨團領導人進行磋商。

據他介紹，修憲的倡議之一是允許在波蘭沒收俄羅斯寡頭的資產，沒收支持俄羅斯活動的企業和個人所有財產，尤其是那些已經遭歐盟制裁的財產。

穆勒指出，有關憲法修正案的草案已制定完畢，「現在就此正進行討論」。

1929 塔斯社：俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）說，歐洲目前不可能拒絕俄羅斯的天然氣。

烏克蘭局勢：2022年3月20日，一名母親在西部城市利沃夫（Lviv）火車站與從馬里烏波爾（Mariupol）逃出的兒子團聚。（AP）

1920 德國政府發言人稱：政府堅持德國不能沒有從俄羅斯進口的石油的立場。

1909 德國央行：俄烏衝突從3月開始對德國經濟造成了明顯的傷害。央行稱，由於烏克蘭衝突，供應鏈問題3月起開始惡化。

1755 法媒：基輔市長公布，新一輪宵禁在周一稍晚時分至周三早上實行。

1742 英國情報顯示，大部份俄軍距基輔市中心仍逾25公里。

1722 歐盟外長建議對俄羅斯實施石油禁運，作為進一步制裁俄方的一部分。克里姆林宮回應指，對俄羅斯石油禁運將對歐洲造成沉重打擊，但不會影響美國。

1654 意大利政府發表聲明指，意大利總理德拉吉會在3月21日稍後時間與美國總統拜登、法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨和英國首相約翰遜通電話。

上述電話會議將專門為本週稍後時間舉行的北約、七國集團（G7）和歐洲理事會會議之前進行準備工作。

1611 國際文傳電訊社報道，俄羅斯國防部證實烏克蘭羅夫納市（Rivne）市長之前發布的消息，俄方用巡航導彈擊中羅夫納地區一處軍事設施。

1604 外交部發言人汪文斌表示，中國駐俄羅斯大使張漢暉3月18日會見了俄羅斯國防部副部長福明，雙方就中俄雙邊關係等交換意見。同駐在國政府部門負責人開展正常交往，是駐外使節的工作，沒有必要過度解讀。

1556 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，3月21日有8條人道走廊允許民眾離開烏克蘭城市，但馬里烏波爾市並沒有開放走廊。

1550 英國首相約翰遜接受訪問時敦促中方在烏克蘭問題上改變「觀望」態度，中國駐英國使館發言人回應稱，中國在烏克蘭問題上的原則立場是公開透明、客觀公允、一以貫之，英方不應誤讀，更不應歪曲。

1537 據央視報道，外交部發言人汪文斌說，中方之前已向烏方提供一批人道主義援助。中國政府決定，再向烏克蘭提供價值1000萬人民幣的人道主義物資援助，這是中方根據形勢發展和需要，新增的對烏的人道主義援助。

1530 蘇梅市市長表示，當地一個化工廠在當地時間清晨4時半因遭受俄軍炮擊，發生泄漏阿摩尼亞事故，導致1人受傷，現時情況已經受控。

Mayor of #Sumy: the ammonia leak is under control with only 1 injured person pic.twitter.com/JIQBWY8mip — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 21, 2022

1527 頓涅茨克駐聯合控制與協調中心代表處表示，在過去24小時內，炮擊造成頓涅茨克境內2名平民死亡，28人受傷，傷者包括2名中國記者。

1520 英國國防部最新的情報報告指出，俄烏在首都基輔以北繼續進行激烈戰鬥，儘管俄軍推進缺乏進展，但基輔仍然是俄羅斯的主要軍事目標，俄方可能會在未來幾週內優先考慮包圍這座城市。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 March 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/reAkTEnHFj — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 21, 2022

1500 法媒報道，基輔波多利斯基區（Podilskyi）西北部的Retroville購物中心遭受炮擊，至少6人死亡。這座10層高的建築物遭遇強勁炮擊後，停車場內的車輛被徹底摧毀，留下一個數米寬的洞口。

1435 人權觀察組織（HRW）3月21日發表聲明指，俄秋戰爭可能會加劇中東和北非的糧食危機，「烏克蘭和俄羅斯都是向許多中東和北非國家出口農產品的主要出口國，與戰爭相關的破壞已經加劇本已上漲的食品價格，並令貧困情況惡化。」

1421 烏克蘭武裝部隊發布一段短片，聲稱顯示敖德薩（Odesa）的沿岸水域在3月21日早上出現一連串炮擊。這個港口城市位於烏克蘭南部的黑海。

Ранок в Одесі!

Рашисти роблять пристрілочні постріли! pic.twitter.com/dWNfv0LoSO — 🇺🇦Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 21, 2022

1355 英媒引述消息人士稱，歐盟正在制定對俄羅斯的第五輪制裁，並考慮對俄方實施石油禁運。

1314 法國傳媒報道，立場親敘利亞的黎巴嫩真主黨遊擊隊（Hezbollah）在週末舉行集會，支持俄羅斯總統普京。黎巴嫩政府早前則譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

1311 烏克蘭軍方公布最新戰況報告，指局勢沒有太大變化，並提到俄軍繼續恐嚇當地民眾和搶掠。

1247 新加坡《聯合早報》報道，俄羅斯黑海艦隊副司令帕利（Andrei Nikolayevich Paly）在馬里烏波爾地區陣亡。

1203 澤連斯基表示，以色列正嘗試安排俄烏高層和談，他感謝以色列總理貝內特（Naftali Bennett）的努力，並希望在不久將來在耶路撒冷舉行和談。

1158 中東國家卡塔爾宣布，德國承諾在當地加快興建兩個液化天然氣儲藏庫，作為柏林方面減少對俄羅斯天然氣的依賴。

1146 烏克蘭研究組織Rating Group公布民意調查報告，在受訪的1000名18歲以上的烏克蘭民眾中，93%受訪者認為烏克蘭可以戰勝俄羅斯，近半受訪者希望戰爭可以在未來數週結束。另外有74％受訪者支持總統澤連斯基直接與普京對話，但89%受訪者反對一個不包括俄羅斯撤軍的臨時停火協議。

1128 基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）表示，市內一個住宅和購物區遭受攻擊，緊急服務部門指死亡人數由較早時公布的1人增至4人。

1118 新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）宣布再向烏克蘭提供大約346萬美元的援助金和防彈衣、頭盔等非致命武器軍事裝備。她表示有關資金主要交到一個為資助烏克蘭燃料、配給食物、通訊設備及急救用品的北約基金。

1111 烏克蘭蘇梅國家行政局長日維茨基（Dmytro Zhyvytskyi）表示，蘇梅市一個化工廠在當地時間清晨4時半發生洩漏阿摩尼亞，影響工廠方圓2.5公里地區。他呼籲受影響民眾都避難所及地下室暫避，但強調因為風向問題，整個蘇梅市不會受這宗事件影響。

1043 美國副國家安全顧問辛格（Daleep Singh）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《六十分鐘時事雜誌》 （60 Minutes）訪問時表示，美國可能會擴大對俄羅斯的制裁。他說，「我們可以擴大制裁範圍。採取措施，採取我們已經實施的制裁措施，將其應用於更多目標。 將它們應用到更多領域。更多的銀行，更多我們沒有觸及的行業。」

1014 白宮發表聲明指，總統拜登3月25日將前往波蘭華沙，與該國總統杜達（Andrzej Duda）舉行雙邊會晤。拜登將討論美國與盟國和合作夥伴如何應對俄羅斯對烏克蘭展開不合理的無端戰爭所造成的人道主義和人權危機。

拜登此前將前往比利時布魯塞爾會晤北約盟國、七國集團（G7）領導人和歐盟領導人。

0950 英國國防部發布最新情報報告，稱俄軍正在從克里米亞（Crimea）推進，且仍在試圖繞過尼古拉耶夫（Mykolaiv），因為俄軍希望向西面的敖德薩（Odesa）推進。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 March 2022



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0927 俄國防部表示，俄羅斯航空部隊一天內擊毀89個烏克蘭軍事目標，另有7架烏克蘭無人機被俄羅斯防空系統從空中擊落。

0902 英國首相約翰遜（Boris Johnson）與烏克蘭總統澤連斯基通電話，討論有關約翰遜在本週的北約和G7會議上，闡述將如何努力促進烏克蘭的利益。他指英國將繼續加強軍事、經濟和外交支持，協助結束這場可怕的衝突。

I spoke to President @ZelenskyyUa this afternoon to set out how I will be working to advance Ukraine’s interests at meetings of NATO and the G7 this week.



The UK will continue to step up military, economic and diplomatic support to help bring an end to this terrible conflict. — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 20, 2022

0838 烏克蘭總統澤連斯基向以色列國會發表視像演說，稱以色列應改變其中立態度，「以色列擁有世界上最好的防空系統，絕對可以幫助我們的人民，拯救烏克蘭人的生命。」澤連斯基又將俄羅斯的言行與二戰中的納粹德國相提並論，並反問以色列為何不運送彈藥，也沒有像許多西方國家那樣對俄方實施制裁。

0829 俄羅斯國防部呼籲馬里烏波爾市政府和部隊投降，並設定早上5時的死線，指當地正發生可怕的人道危機，俄方會讓投降的人安全離開。惟烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）拒絕有關提議，稱不會投降。

0817 斯洛文尼亞（Slovenia）總理揚沙（Janez Janša）稱，很快會把斯洛文尼亞外交官送回基輔，「他們是志願者。我們正在努力讓歐盟也這樣做。烏克蘭需要直接的外交支持。」

0808 央視報道，烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，俄羅斯和烏克蘭代表團新一輪談判預定當地時間3月21日上午開始。此前各工作小組進行了密集的準備工作。

0738 烏克蘭副總理維列修克周日（20日）稱，當日通過人道主義走廊撤離了7300人。

維列修克指出，近4000人從馬里烏波爾被撤離到扎波羅熱，又表示計劃在周一向馬里烏波爾發送大約50輛大巴撤離平民。

0715 下周開始，從烏克蘭抵達並獲得捷克簽證的難民可以無需特別工作許可在捷克工作。特別工作許可通常發給來自非歐盟國家的外國人。相關法案3月9日在捷克政府獲得通過，上週末獲得議會兩院批准，並由捷克總統澤曼簽署該法案，預計近日內將在法律匯編中公佈後立即生效。

根據這項法律，烏克蘭難民可在捷克獲得工作、社會和醫療支持以及教育的權利，包括參加再培訓課程和捷克語。 他們可以根據自己的專業中獨立尋找工作，也可以通過勞動力交易所尋找工作。

0645 俄羅斯國防部國防指揮中心負責人米津採夫上將在記者會上表示，俄羅斯堅持要求基輔在週一早上5點前以書面形式回覆拯救馬里烏波爾平民的建議。

0530 俄羅斯國防部國家國防管理中心主任米津採夫上將表示，俄軍在過去的24小時從頓涅茨克共和國和盧甘斯卡共和國以及其他危險地區疏散1.6萬人，烏克蘭方面沒有參與疏散行動。米津採夫指，疏散民眾包括2389名兒童，又指從特別行動開始以來，已成功疏散330686人，包括68983名兒童。

0400 中國駐美國大使秦剛受訪時為中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭辯護，指譴責無助制止戰爭，質疑會否對俄羅斯有任何影響。秦剛指中國希望與俄羅斯維持友好及睦鄰關係，繼續貿易、經濟、金融及能源合作，並促進和談，透過外交及談判促請俄羅斯停火，又強調中國沒有向俄羅斯提供任何軍事援助。

0230 聯合國難民事務高級專員菲利普・格蘭迪（Filippo Grandi）Twitter表示，因俄烏戰爭被迫逃離家園以及前往他國避難的人數將近一千萬人。

0145 土耳其外長恰武什奧盧恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）表示俄烏談判有進展，又指接近達成協議，但拒絕透露細節。

0048 烏克蘭南部城市馬里烏波爾（Mariupol）一間藝術學校在轟炸中被摧毀，有人被活埋，惟實際傷亡人數仍未明。過去數小時市政府官員在致力了解襲擊發生時有多少人在內避難，料同日稍後時間會有眉目。官員稱情況困難，他們無從取得數據。較早時市議會稱，在校內避難人數約為400人。

0042 美國白宮發言人普薩基表示，拜登本週「沒有計劃」前往烏克蘭。他24日前往布魯塞爾參加北約峰會及歐洲理事會會議。

普薩基在推文中說：「這次行程的重點是繼續團結全球支持烏克蘭人民，反對普京入侵烏克蘭，但沒有前往烏克蘭的計劃。」

烏克蘭前總統波羅申科19日接受CNN視像訪問時呼籲，作為全球團結的象徵，拜登應該訪問烏克蘭。

0000 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）20日向CNN表示，他對於與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）談判持開放態度，但如果失敗，這可能意味會發生第三次世界大戰。

俄羅斯國防部2022年3月19日在Twitter發布影片，顯示俄軍導彈擊中烏西南部的軍火庫。它位於伊萬諾-弗蘭科夫斯克州名為傑利亞京（Deliatyn）的市鎮。當地距離烏克蘭與羅馬尼亞邊境僅100公里，位於烏克蘭西部喀爾巴阡山脈（Carpathian Mountains）。（俄羅斯國防部Twitter賬戶）

3月20日重要事件：

※美國總統拜登（Joe Biden）本週訪歐，參加在比利時布魯塞爾舉行的北約領導人峰會，並確定一系列針對俄烏衝突的新措施。

※俄羅斯與烏克蘭代表團的網上正式談判3月21日以視像形式舉行。

※澤連斯基簽署總統令，該國戰時狀態從3月26日起再延長30天。

※俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）稱20日再發射的高超音速導彈是「匕首」（Kinzhal）摧毀烏克蘭軍事設施。

※英媒稱美國已向土耳其非正式地提出建議，將對方擁有的俄製S-400防空導彈系統送往烏克蘭，以協助對抗俄軍。

※澳洲向俄羅斯實施新制裁，禁止向俄方出口氧化鋁（alumina）和鋁礦石（aluminum ores），包括鋁土礦（bauxite）。

回顧3月20日時局：