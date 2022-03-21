烏克蘭・持續更新｜俄連續2天發射「匕首」　俄烏代表今視像談判

俄烏戰事在3月21日踏入第26日。據聯合國統計，截至當地時間19日午夜，烏克蘭已有902名平民死亡、1,459人受傷 ，並已有逾1000萬人逃離家園。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



3月21日：

0048 烏克蘭南部城市馬里烏波爾（Mariupol）一間藝術學校在轟炸中被摧毀，有人被活埋，惟實際傷亡人數仍未明。過去數小時市政府官員在致力了解襲擊發生時有多少人在內避難，料同日稍後時間會有眉目。官員稱情況困難，他們無從取得數據。較早時市議會稱，在校內避難人數約為400人。

0042 美國白宮發言人普薩基表示，拜登本週「沒有計劃」前往烏克蘭。他24日前往布魯塞爾參加北約峰會及歐洲理事會會議。

普薩基在推文中說：「這次行程的重點是繼續團結全球支持烏克蘭人民，反對普京入侵烏克蘭，但沒有前往烏克蘭的計劃。」

烏克蘭前總統波羅申科19日接受CNN視像訪問時呼籲，作為全球團結的象徵，拜登應該訪問烏克蘭。

0000 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）20日向CNN表示，他對於與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）談判持開放態度，但如果失敗，這可能意味會發生第三次世界大戰。

俄羅斯國防部2022年3月19日在Twitter發布影片，顯示俄軍導彈擊中烏西南部的軍火庫。它位於伊萬諾-弗蘭科夫斯克州名為傑利亞京（Deliatyn）的市鎮。當地距離烏克蘭與羅馬尼亞邊境僅100公里，位於烏克蘭西部喀爾巴阡山脈（Carpathian Mountains）。（俄羅斯國防部Twitter賬戶）

3月20日重要事件：

※美國總統拜登（Joe Biden）本週訪歐，參加在比利時布魯塞爾舉行的北約領導人峰會，並確定一系列針對俄烏衝突的新措施。

※俄羅斯與烏克蘭代表團的網上正式談判3月21日以視像形式舉行。

※澤連斯基簽署總統令，該國戰時狀態從3月26日起再延長30天。

※俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）稱20日再發射的高超音速導彈是「匕首」（Kinzhal）摧毀烏克蘭軍事設施。

※英媒稱美國已向土耳其非正式地提出建議，將對方擁有的俄製S-400防空導彈系統送往烏克蘭，以協助對抗俄軍。

※澳洲向俄羅斯實施新制裁，禁止向俄方出口氧化鋁（alumina）和鋁礦石（aluminum ores），包括鋁土礦（bauxite）。

回顧3月20日時局：