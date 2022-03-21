烏克蘭・持續更新｜秦剛指譴責無助止戰　強調中國無軍事援助俄方

俄烏戰事在3月21日踏入第26日。據聯合國統計，截至當地時間19日午夜，烏克蘭已有902名平民死亡、1,459人受傷 ，並已有逾1000萬人逃離家園。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



3月21日：

0530 俄羅斯國防部國家國防管理中心主任米津採夫上將表示，俄軍在過去的24小時從頓涅茨克共和國和盧甘斯卡共和國以及其他危險地區疏散1.6萬人，烏克蘭方面沒有參與疏散行動。米津採夫揩指，疏散民眾包括2389名兒童，又指從特別行動開始以來，已成功疏散330686人，包括68983名兒童。

0400 中國駐美國大使秦剛受訪時為中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭辯護，指譴責無助制止戰爭，質疑會否對俄羅斯有任何影響。秦剛指中國希望與俄羅斯維持友好及睦鄰關係，繼續貿易、經濟、金融及能源合作，並促進和談，透過外交及談判促請俄羅斯停火，又強調中國沒有向俄羅斯提供任何軍事援助。

0230 聯合國難民事務高級專員菲利普・格蘭迪（Filippo Grandi）Twitter表示，因俄烏戰爭被迫逃離家園以及前往他國避難的人數將近一千萬人。

0145 土耳其外長恰武什奧盧恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）表示俄烏談判有進展，又指接近達成協議，但拒絕透露細節。

0048 烏克蘭南部城市馬里烏波爾（Mariupol）一間藝術學校在轟炸中被摧毀，有人被活埋，惟實際傷亡人數仍未明。過去數小時市政府官員在致力了解襲擊發生時有多少人在內避難，料同日稍後時間會有眉目。官員稱情況困難，他們無從取得數據。較早時市議會稱，在校內避難人數約為400人。

0042 美國白宮發言人普薩基表示，拜登本週「沒有計劃」前往烏克蘭。他24日前往布魯塞爾參加北約峰會及歐洲理事會會議。

普薩基在推文中說：「這次行程的重點是繼續團結全球支持烏克蘭人民，反對普京入侵烏克蘭，但沒有前往烏克蘭的計劃。」

烏克蘭前總統波羅申科19日接受CNN視像訪問時呼籲，作為全球團結的象徵，拜登應該訪問烏克蘭。

0000 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）20日向CNN表示，他對於與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）談判持開放態度，但如果失敗，這可能意味會發生第三次世界大戰。

俄羅斯國防部2022年3月19日在Twitter發布影片，顯示俄軍導彈擊中烏西南部的軍火庫。它位於伊萬諾-弗蘭科夫斯克州名為傑利亞京（Deliatyn）的市鎮。當地距離烏克蘭與羅馬尼亞邊境僅100公里，位於烏克蘭西部喀爾巴阡山脈（Carpathian Mountains）。（俄羅斯國防部Twitter賬戶）

3月20日重要事件：

※美國總統拜登（Joe Biden）本週訪歐，參加在比利時布魯塞爾舉行的北約領導人峰會，並確定一系列針對俄烏衝突的新措施。

※俄羅斯與烏克蘭代表團的網上正式談判3月21日以視像形式舉行。

※澤連斯基簽署總統令，該國戰時狀態從3月26日起再延長30天。

※俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）稱20日再發射的高超音速導彈是「匕首」（Kinzhal）摧毀烏克蘭軍事設施。

※英媒稱美國已向土耳其非正式地提出建議，將對方擁有的俄製S-400防空導彈系統送往烏克蘭，以協助對抗俄軍。

※澳洲向俄羅斯實施新制裁，禁止向俄方出口氧化鋁（alumina）和鋁礦石（aluminum ores），包括鋁土礦（bauxite）。

回顧3月20日時局：