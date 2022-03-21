烏克蘭局勢｜烏總統顧問：俄烏21日上午重啟談判

俄羅斯與烏克蘭代表團將於當地時間3月21日上午舉行新一輪談判；俄羅斯黑海艦隊副司令在烏克蘭陣亡馬裏烏波爾戰役中陣亡。



據中國央視報道，當地時間3月20日，烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）說，俄羅斯和烏克蘭代表團新一輪談判將於當地時間21日上午開始。此前各工作小組進行了密集的準備工作。

土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）則表示，俄烏談判有進展，又指接近達成協議，但拒絕透露細節。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）3月20日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，已經準備好與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）會談，而且堅信沒有談判就無法結束戰爭。

澤連斯基認為，必須利用任何形式、任何機會與普京談判，如果這些嘗試失敗，這將意味着第三次世界大戰的開始。

據英媒報道，澤連斯基20日透露，以色列正在努力安排烏克蘭和俄羅斯之間的高層和談，並暗示和談可能在耶路撒冷舉行。