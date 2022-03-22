持續更新｜俄軍第三度發射「匕首」高超音速導彈　毀烏克蘭軍械庫

俄烏戰事在3月22日踏入第27日。據聯合國統計，截至當地時間20日午夜，烏克蘭已有925名平民死亡、1,496人受傷 ，並已有逾1000萬人逃離家園。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



3月22日：

0110 烏克蘭總統澤連斯基表示不會向俄羅斯的最後通牒屈服，而烏克蘭各城市亦不會接受俄羅斯佔領。澤連斯基又促請德國停用俄羅斯能源，並對俄關閉港口。

0049 俄羅斯國防部官方發言人科納申科夫少將對記者稱，俄軍發射「匕首」高超音速導彈（hypersonic missile）對烏克蘭軍械庫實施打擊，射程超1000公里。這是俄羅斯3天內三度發射「匕首」。

科納申科夫說：「想強調的是，『匕首』高超音速空基彈道導彈系統從1000多公里之外的地點實施打擊。高超音速導彈的飛行時間少於10分鐘。」

他進一步表示：「因具備高超音速和超高動能，『匕首』導彈系統彈頭摧毀了位於山區受保護的地下軍械庫，該軍械庫建於蘇聯時期，用於存放特殊彈藥和導彈。」

科納申科夫稱，「『匕首』的戰鬥使用證實了它可以有效摧毀敵人高度保護的特殊目標，而俄羅斯武裝力量將繼續使用『匕首』打擊烏克蘭的軍事目標。」

科納申科夫還指出，俄羅斯軍隊在烏克蘭特別行動中高效使用巡航導彈，精準打擊軍事基礎設施，且絕不打擊民用設施，民族分子和烏軍對民用設施實施打擊。

配備「匕首」高超音速導彈的俄羅斯戰機進行演習。（俄羅斯國防部）

0044 俄羅斯外交部發布消息稱，由於日本就烏克蘭局勢做出非友好行為，俄羅斯拒絕與日本就合約問題進行談判。

俄羅斯外交部發布消息稱：「俄方在目前情況下無意繼續與日本就和平條約問題進行談判，因為無法與一個公開採取不友好立場並試圖損害我國利益的國家討論簽署雙邊關係基本文件的問題。」

據悉，採取該措施是因為日本單方面就烏克蘭局勢對俄羅斯實施限制的不友好行為。

俄羅斯還將退出與日本進行有關發展千島群島農業活動的對話，以及停止日本公民免簽前往南千島群島的政策。俄羅斯外交部強調，所有這些破壞俄日合作的責任由東京擔負。

0043 基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）在全國電視講話中指出，基輔將實行一個新的、更長的宵禁，因為當地官員預計俄軍會進行進一步攻擊。

0000 CNN：美國國防官員稱，看到俄軍在黑海以北的活動增加。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月21日，基輔一女子在其住宅單位受炮擊波及後，清理廚房內的瓦礫。（AP）

3月21日重要事件：

※俄羅斯向美國駐俄大使稱，美國總統拜登指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）是「戰犯」的言論不可接受，導致美俄處於斷交邊緣。

※烏克蘭敖德薩（Odesa）市長稱，俄軍首度攻擊該市外圍的建築物。

※烏克蘭東南部戰略港口城市馬里烏波爾（Mariupol）無視俄方最後通牒，拒在限期前開城，當地守軍亦拒絕投降。

※烏克蘭外長庫列巴要求中國在解決俄烏衝突方面扮演「重要角色」。

※美國及德國等5國將開會討論俄烏局勢，惟在會議舉行前夕，包括德國在內一些國家表示不能沒有俄羅斯出口的能源。

※俄羅斯政黨公正俄羅斯黨議員向俄羅斯國家杜馬提交俄羅斯退出世界貿易組織（WTO）的法律草案。

※歐盟正在制定對俄羅斯的第五輪制裁，並考慮對俄方實施石油禁運。

※基輔波多利斯基區（Podilskyi）西北部的Retroville購物中心遭受炮擊，至少8死。俄羅斯稱對基輔一個商場的高精度打擊，摧毀了多管火箭發射炮連，以及烏克蘭軍方設在那裏的彈藥儲存基地。

※烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）稱俄羅斯和烏克蘭代表團新一輪談判預定當地時間3月21日上午（香港時間22日早上）開始。

※中國駐美國大使秦剛受訪時為中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭辯護，指譴責無助制止戰爭，質疑會否對俄羅斯有任何影響。秦剛稱中國沒有向俄羅斯提供任何軍事援助。

圖為歐羅巴大廈內一個會議室。歐盟外長及防長2022年3月21日在此開會，討論如何應對烏克蘭局勢。歐羅巴大廈是歐洲理事會及歐盟理事會所在地。（AP）

回顧3月21日時局：