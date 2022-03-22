持續更新｜澤連斯基冀與普京直接對話　拜登：普京或擬用生化武器

俄烏戰事在3月22日踏入第27日。據聯合國統計，截至當地時間20日午夜，烏克蘭已有925名平民死亡、1,496人受傷 ，並已有逾1000萬人逃離家園。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



3月22日：

1021 白宮發言人普薩基表示，美國希望聽到中國譴責俄羅斯領導人和軍方在烏克蘭行動的言論。

她表示，「在我們看來，口頭譴責俄總統普京和俄軍的行為是極其重要，這涉及您此刻想站在歷史的哪一邊。拜登3月18日與習近平主席進行了長時間的討論，我們準備保持這些通訊線路暢通。」

1009 烏克蘭軍方發布截至3月21日晚上10時的作戰報告，稱俄軍控制着與克里米亞（Crimea）的陸路走廊，並封鎖通往亞速海（Sea of Azov）的通道。蘇梅市（Sumy）也被部分封鎖，而哈爾科夫市（Kharkiv）仍在繼續砲擊。

報告還稱，俄羅斯正在開展「積極的宣傳活動」，旨在讓白羅斯武裝部隊的士兵加入俄方在烏克蘭的軍事行動。

0944 新華社報道，俄羅斯聯邦人權代表莫斯卡利科娃3月21日證實，俄烏雙方進行了首次被俘人員交換，9名俄羅斯軍人獲釋。作為交換，烏克蘭扎波羅熱州梅利托波爾市市長同時被釋放。

0930 央視報道，根據聯合國大會主席辦公室消息，聯合國大會第11次緊急特別會議將在3月23日上午10時恢復，並繼續討論烏克蘭局勢。烏克蘭及其他國家之前共同提交一份有關烏克蘭局勢的決議草案，預計將在大會進行投票。

0914 俄羅斯衛星通訊社引述聯合國安理會消息人士稱，俄羅斯請求聯合國安理會於3月23日就其烏克蘭人道主義決議草案進行投票。

根據決議草案內容，安理會呼籲「通過談判實現停火，以確保所有平民迅速、安全、自願和不受阻礙地撤離」。安全理事會還強調各方必須為此目的同意臨時實施人道主義停火。

0903 俄羅斯外交部稱，由於日本就烏克蘭局勢做出非友好行為，俄方在目前情況下無意繼續與日本就和平條約問題進行談判，因為無法與一個公開採取不友好立場並試圖損害俄方利益的國家討論簽署雙邊關係基本文件的問題。

日本首相岸田文雄表示，俄羅斯退出和平條約對話的決定非常強硬，令人無法接受。儘管現在不可能談判，但日本的計劃沒有改變。

0850 美國總統拜登表示，俄羅斯對基輔擁有生化武器的指控是錯誤說法，稱這是一個明確的跡象，顯示俄羅斯總統普京自己正在考慮在與烏克蘭的戰爭中使用這些武器，惟拜登未有引述相關證據。

0842 烏克蘭總統澤連斯基稱希望與俄羅斯總統普京直接對話，認為這是結束戰爭的關鍵要素，「沒有這個（與普京的）會談，就不可能完全了解他們（俄方）為停止戰爭所做的準備。」

0823 美國總統拜登3月21日確認，俄羅斯對烏克蘭使用高超音速導彈，「大家或許已注意到，（俄羅斯）剛發射了高超音速導彈，因為這是他們唯一可以在沒有絕對把握的情況下做到的事。眾所周知，這是重要的武器，與其他導彈一樣都搭載彈頭，不同的是幾乎無法阻截它。這是他們（俄羅斯）使用它的原因。」

0814 聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）3月21日在新聞發布會上表示，聯合國兒童基金會（UNICEF）和難民署（UNHCR）已在烏克蘭邊境沿線鄰國的各個地方設立了「藍點」中心，是兒童和婦女的一站式安全空間。

0750 烏克蘭南部城市赫爾松被俄羅斯軍隊佔領，烏克蘭軍方指俄軍周一用閃光彈驅趕反對佔領的示威者，期間更傳出槍聲，至少一人受傷。

0621 中國駐俄羅斯大使館透露，在頓涅茨克人民共和國炮擊中受傷的中國鳳凰衛視兩名記者已返回工作崗位。

中國大使館代表指，一名中國記者縫了10針，另一名俄羅斯記者縫了3針，兩人是在頓涅茨克人民共和國因炮擊受傷。

0500 俄羅斯法院周一（21日）裁定Meta從事「極端活動」罪成，旗下Facebook及Instagram為極端組織，禁止在俄羅斯運作。

0414 烏克蘭總統澤連斯基接受訪問時表示，烏俄談判最終會作何妥協、包括頓巴斯地區和克里米亞安全保障問題等，將會由烏克蘭人民投票決定。

0330 俄羅斯外交部稱，俄羅斯副外長維爾申寧和魯登科與中國駐俄羅斯大使張漢暉就烏克蘭局勢進行討論，雙方就一系列外交問題，尤其是烏克蘭局勢以及國際平台的互動問題交換意見。

0216 有報道指美國正將其數十年前秘密購買的部分蘇制防空系統轉交給烏克蘭軍隊。《華爾街日報》指其中包括「黃蜂」防空導彈系統。報道又指美國及其盟友向烏克蘭提供數百具可有效對抗低空飛機的便攜式防空導彈系統。

0110 烏克蘭總統澤連斯基表示不會向俄羅斯的最後通牒屈服，而烏克蘭各城市亦不會接受俄羅斯佔領。澤連斯基又促請德國停用俄羅斯能源，並對俄關閉港口。

0049 俄羅斯國防部官方發言人科納申科夫少將對記者稱，俄軍發射「匕首」高超音速導彈（hypersonic missile）對烏克蘭軍械庫實施打擊，射程超1000公里。這是俄羅斯3天內三度發射「匕首」。

科納申科夫說：「想強調的是，『匕首』高超音速空基彈道導彈系統從1000多公里之外的地點實施打擊。高超音速導彈的飛行時間少於10分鐘。」

他進一步表示：「因具備高超音速和超高動能，『匕首』導彈系統彈頭摧毀了位於山區受保護的地下軍械庫，該軍械庫建於蘇聯時期，用於存放特殊彈藥和導彈。」

科納申科夫稱，「『匕首』的戰鬥使用證實了它可以有效摧毀敵人高度保護的特殊目標，而俄羅斯武裝力量將繼續使用『匕首』打擊烏克蘭的軍事目標。」

科納申科夫還指出，俄羅斯軍隊在烏克蘭特別行動中高效使用巡航導彈，精準打擊軍事基礎設施，且絕不打擊民用設施，民族分子和烏軍對民用設施實施打擊。

配備「匕首」高超音速導彈的俄羅斯戰機進行演習。（俄羅斯國防部）

0044 俄羅斯外交部發布消息稱，由於日本就烏克蘭局勢做出非友好行為，俄羅斯拒絕與日本就合約問題進行談判。

俄羅斯外交部發布消息稱：「俄方在目前情況下無意繼續與日本就和平條約問題進行談判，因為無法與一個公開採取不友好立場並試圖損害我國利益的國家討論簽署雙邊關係基本文件的問題。」

據悉，採取該措施是因為日本單方面就烏克蘭局勢對俄羅斯實施限制的不友好行為。

俄羅斯還將退出與日本進行有關發展千島群島農業活動的對話，以及停止日本公民免簽前往南千島群島的政策。俄羅斯外交部強調，所有這些破壞俄日合作的責任由東京擔負。

0043 基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）在全國電視講話中指出，基輔將實行一個新的、更長的宵禁，因為當地官員預計俄軍會進行進一步攻擊。

0000 CNN：美國國防官員稱，看到俄軍在黑海以北的活動增加。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月21日，基輔一女子在其住宅單位受炮擊波及後，清理廚房內的瓦礫。（AP）

3月21日重要事件：

※俄羅斯向美國駐俄大使稱，美國總統拜登指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）是「戰犯」的言論不可接受，導致美俄處於斷交邊緣。

※烏克蘭敖德薩（Odesa）市長稱，俄軍首度攻擊該市外圍的建築物。

※烏克蘭東南部戰略港口城市馬里烏波爾（Mariupol）無視俄方最後通牒，拒在限期前開城，當地守軍亦拒絕投降。

※烏克蘭外長庫列巴要求中國在解決俄烏衝突方面扮演「重要角色」。

※美國及德國等5國將開會討論俄烏局勢，惟在會議舉行前夕，包括德國在內一些國家表示不能沒有俄羅斯出口的能源。

※俄羅斯政黨公正俄羅斯黨議員向俄羅斯國家杜馬提交俄羅斯退出世界貿易組織（WTO）的法律草案。

※歐盟正在制定對俄羅斯的第五輪制裁，並考慮對俄方實施石油禁運。

※基輔波多利斯基區（Podilskyi）西北部的Retroville購物中心遭受炮擊，至少8死。俄羅斯稱對基輔一個商場的高精度打擊，摧毀了多管火箭發射炮連，以及烏克蘭軍方設在那裏的彈藥儲存基地。

※烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）稱俄羅斯和烏克蘭代表團新一輪談判預定當地時間3月21日上午（香港時間22日早上）開始。

※中國駐美國大使秦剛受訪時為中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭辯護，指譴責無助制止戰爭，質疑會否對俄羅斯有任何影響。秦剛稱中國沒有向俄羅斯提供任何軍事援助。

圖為歐羅巴大廈內一個會議室。歐盟外長及防長2022年3月21日在此開會，討論如何應對烏克蘭局勢。歐羅巴大廈是歐洲理事會及歐盟理事會所在地。（AP）

回顧3月21日時局：