烏克蘭外長籲中國挺身而出　美大使指控北京站在普京一方

俄羅斯與烏克蘭發生軍事衝突後，中國一直拒絕譴責俄羅斯，美國駐德國大使3月21日批評北京「站俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）那邊」，烏克蘭外交部長也向中國喊話。



據德國之聲3月22日報道，美國駐德國大使古特曼（Amy Gutmann）3月21日在美國駐柏林大使館接受記者採訪時，抨擊中國支持俄羅斯入侵烏克蘭，稱「習主席說他在這場衝突中保持中立，在這場衝突中不存在中立。不譴責普京的侵略是侵略就是選擇一邊站，中國在這場衝突中站在普京那邊。」

同一天，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）3月21日呼籲中國挺身而出，在幫助解決俄烏戰爭所帶來的衝突中發揮「重要作用」。「我們贊同北京的立場，也就是需要為俄烏戰爭找到一個政治解決方案，並呼籲中國在這項努力中發揮重要作用。」

對於愈來愈多國家要求譴責俄羅斯，中國外交部發言人汪文斌3月21日回應稱，中方在烏克蘭問題上一直秉持客觀公正的立場。中方歷來主張和平，反對戰爭，我們向來從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷，倡導維護國際法和公認的國際關係基本準則，堅持按照聯合國憲章辦事，主張共同、綜合、合作、可持續的安全觀。這些大的原則是中方處理烏克蘭危機的立足點。

汪文斌強調，「中方的立場是客觀公允的，同大多數國家的願望相一致。時間將證明，中方的主張是站在歷史正確的一邊。」