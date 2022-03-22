東航MU5735空難｜波音：正與東航展開合作

據中國民航局網站公告，2022年3月21日，東航一架波音737客機在執行昆明——廣州航班任務時，於梧州上空失聯。目前，已確認該飛機墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組人員9人。



綜合媒體3月22日報道，民航局21日已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。

3月22日凌晨，波音在官方微博回應稱，「我們掛念着東航MU5735航班的每一位乘客和機組成員。我們正與東航開展合作，以向他們提供支持。同時，波音正與美國國家運輸安全委員會保持聯繫，我們的技術專家也為協助中國民航局開展調查做好了準備。」

此前，據央視財經報道，波音中國相關工作人員曾回應稱，「我們已經看到了相關報道，正在收集更多訊息。」

3月21日晚間消息，為貫徹落實習近平重要指示精神，按照李克強召開的緊急會議部署，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴和國務委員王勇代表黨中央、國務院，3月21日晚率有關部門負責同志趕赴廣西梧州，指導東航客機墜毀事故現場救援、善後處置及事故原因調查工作。

此前，多個航空媒體微博顯示，東方航空MU5735，由昆明飛往廣州，速度和高度在梧州附近出現驟降。飛常準、攜程顯示該航班失聯。

據資料顯示，該客機是一架B737-800NG客機，註冊號為B1791，機齡6.8年，2015年6月22日交付東航雲南。

$Boeing Company(BA.US)$$China Eastern Airlines(CEA.US)$