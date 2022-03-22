俄副外長：美國應停止將俄美關係緊張升級　對烏克蘭施加正面影響

俄媒3月22日引述俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）表示，美國應停止將與俄羅斯的關係緊張升級，如果華盛頓對基輔施加積極影響，關係正常化是可能的，但莫斯科懷疑這是否會發生。



里亞布科夫對記者稱：「美國需要做甚麼來保持關係的問題當然是正確的。美國需要停止緊張升級，無論是口頭上還是從為基輔政權填充武器角度。應當停止對俄羅斯製造威脅。如果同時他們設法對基輔施加某種正面影響，很遺憾，我對此表示懷疑，我確信這不會發生，則將有一定的關係正常化前景。」

他補充道：「由於美國的過錯，我們目前在與我國的關係上正看到下降趨勢。我們對此感到遺憾，但這未對我們決心向達成特別軍事行動所面臨的目標邁進，適應與美國制裁和由其發起的美國歐洲僕從國實施的制裁有關情況產生任何影響。」

里亞布科夫表示，由於華盛頓方面的原因俄美關係目前正處於斷絕邊緣，問題在於，接下來美國會採取甚麼樣的方針。

他向記者表示：「昨天已經向美國大使遞交了抗議照會，其中指出所發生的一切已經把兩國關係置於斷絕邊緣。除照會內容在此已經沒有甚麼可說的。我要再次強調，問題在於美國將會選擇甚麼方針路線。」

長里亞布科夫也稱，俄方警告北約不要採取可能導致關係進一步惡化的措施，「我們再次強調，北約成員國目前唯一正確的行動方針是幫助阻止基輔當局推行的破壞性、毫不負責任的方針。」