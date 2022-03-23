烏克蘭・持續更新｜俄軍使用高精確度武器襲擊頓巴斯的烏軍目標

俄烏戰事在3月23日踏入第28日。據聯合國統計，截至當地時間21日午夜，烏克蘭已有953名平民死亡、1,557人受傷 。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



0144 俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯與烏克蘭的談判有實質內容，但談判比俄方預期更慢、更不充分。

0116 俄羅斯外交部稱，副外長莫爾古諾夫與朝鮮駐俄羅斯大使申洪哲會面，討論朝鮮半島局勢和莫斯科與平壤的雙邊關係。

0052 CNN烏克蘭首都基輔北部和西部的反擊似乎取得一些進展，危及俄羅斯包圍該市的努力，並威脅到俄軍為暴露在該市北部前線部隊進行重新補給的能力。

21日的定位的影片顯示，烏克蘭士兵在基輔以西約65公里的馬卡里夫鎮（Makariv）的一座建築物上懸掛國旗。然後，22日早些時候，烏克蘭武裝部隊在社交媒體上發帖稱，他們已經重新控制馬卡里夫。

馬卡里夫位於首都基輔以西，是一個戰略價值的小鎮。

0047 CNN引述一名美國防部官員稱，美國已有俄羅斯蓄意及刻意針對民用基建、醫院及避難所的證據。官員亦稱，美國亦看到有跡象顯示，俄軍地面部隊有構成戰爭罪行的行為。

0037 美國總統拜登（Joe Biden）稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）已被逼至走投無路，可能會動用化學及生物武器。

0035 俄軍已開始在敖德薩外圍進行轟炸，意圖令烏克蘭自黑海孤立起來。

0034 烏克蘭稱當地至少十間醫院已完全被毀。哈爾科夫及馬里烏波爾戰況仍然激烈。

0034 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）稱他已與教宗方濟各（Pope Francis）談及梵蒂岡在調解俄烏衝突中可扮演的角色。

0027 俄羅斯國防部：俄軍使用了高精度武器襲擊頓巴斯的烏克蘭軍事目標。

3月22日重要事件：

※美聯社報道，烏克蘭總統澤連斯基3月21日表示，他準備討論烏克蘭承諾不尋求加入北約，以換取停火、俄羅斯撤軍和烏克蘭的安全保障。

※俄羅斯克里姆林宮兩國交戰仍然持續，希望與烏談判更積極和具實質性，又稱不打算公開對基輔的詳細要求。

※立場親俄的《共青團真理報》一度發布報道稱「根據俄國防部，在烏特別行動中俄軍有9861人死亡，以及6153受傷。」但有相關內容其後消失。

※俄羅斯因日本就烏克蘭問題對其制裁，叫停俄羅斯日本和平條約的談判，日本表示反對。

※俄羅斯就美國總統拜登指俄羅斯總統普京是「戰犯」表達強烈不滿，更稱兩國關係已經處於「破裂邊緣」，是否會「斷交」取決於美國的選擇。

※烏克蘭稱與俄談判通過視像方式不間斷進行，有許多工作小組參與這一過程。

※烏克蘭軍方稱，在當地東北部城市蘇梅（Sumy）地區有300名俄軍士兵抗命，已離開作戰區域。另外軍方亦估計俄軍彈藥和糧食可能在三天內耗盡，同時指俄羅斯已經控制連接克里米亞半島的陸路。

※烏克蘭南部城市赫爾松被俄羅斯軍隊佔領。

※俄羅斯國防部官方發言人科納申科夫少將對記者稱，俄軍發射「匕首」高超音速導彈（hypersonic missile）對烏克蘭軍械庫實施打擊，射程超1000公里。這是俄羅斯3天內三度發射「匕首」。

回顧3月22日時局：