美駐俄大使：美國不打算關閉駐俄使館或召回大使

美俄關係因俄烏衝突而惡化，俄羅斯外交部召見美國大使，警告俄美關係「處於崩潰邊緣」，美方對此回應稱，美國不打算關閉駐俄使館或召回大使。



據俄羅斯衛星通訊社報道，美國駐俄羅斯大使約翰•沙利文（John Sullivan）3月22日表示，美國不打算關閉駐俄使館，美國總統拜登（Joe Biden）也不打算將他召回華盛頓。

此前，俄羅斯外交部21日發布聲明稱，因美國總統拜登最近對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發表不可接受的言論，俄羅斯外交部已召見美國駐俄羅斯大使約翰•沙利文，並向其遞交了抗議照會。

俄羅斯外交部指出，「美國總統發出的這種不應該從那麼高級別的國務活動家嘴裏說出的言論使俄美關係處於崩潰邊緣。」

約翰•沙利文在接受俄《新報》採訪時說：「美國不打算關閉駐莫斯科使館，拜登總統也不打算召回我這個大使。」

約翰•沙利文說：「儘管如此，我們看到俄方領導人展示出可能斷交的跡象。昨天（21日）我們聽到俄羅斯外交部發表聲明中提到兩國可能會斷絕關係。沒有直接這樣講，但包含了這樣的威脅。」

這位美國駐俄羅斯大使說：「我想強調，這不是美國想要的。」