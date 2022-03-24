持續更新｜北約、G7及歐洲理事會舉行峰會　討論烏克蘭局勢

1俄烏戰事在3月24日踏入第29日。據聯合國統計，截至當地時間22日午夜，烏克蘭已有977名平民死亡、1,594人受傷 。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



圖為美國總統拜登3月23日抵達比利時布魯塞爾。（AP）

3月24日：

1730 英國國防部公布最新情報報告，認為俄軍肯定有數以千計人員陣亡，因此莫斯科方面調動後備及徵兵，以及私營軍事集團和外國傭兵補充人手。

1717 俄羅斯官方媒體俄羅斯新聞社（RIA Novosti）引述國防部指，俄軍已經控制烏克蘭東部哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）伊久姆市（Izyum），不過烏克蘭軍方否認報道，指戰鬥仍然持續。

1710 英國首相約翰遜抵達北約峰會會場時表示，各國需要加強援助烏克蘭和收緊對俄羅斯及普京的制裁。

1705 天空新聞了解，北約成員國同意延長秘書長斯托爾滕貝格的任期一年。

1638 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）接受西班牙TVE頻道訪問時稱，俄羅斯目前無意和談，而是有意包圍烏克蘭的海岸線，並在確保取得優勢時才認真談判。

1620 北約秘書長斯托爾滕貝格認為，普京決定出兵本身是獨立主權國家的烏克蘭是重大錯誤，而且低估烏克蘭民眾及軍方的勇敢和抵抗力。烏克蘭總統澤連斯基將會在北約及歐洲理事會上以視像形式發言。

1615 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）稱，如果歐盟國家接受普京的要求，以盧比支付石油和天然氣費用，就等於一方面支持烏克蘭，另方面卻幫助俄國人殺害烏克蘭民眾，因此他呼籲這些國家作出明智而負責任的選擇。

1602 聯合國兒童基金會（UNICEF）指，俄羅斯入侵烏克蘭以來，已經導致一半烏克蘭兒童流離失所，形容情況前所未見。

1552 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示與俄羅斯達成開放七條人道走廊的協議，但指俄羅斯拒絕在馬里烏波爾開放人道走廊。她呼籲該市嘗試離開的民眾需要取道別爾江斯克。

1537 北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）抵達峰會會場，稱今次峰會將討論重設長遠的震懾和防衛力量，第一步是在東翼的保加利亞、羅馬尼亞、匈牙利及斯洛伐克部署4個新的戰鬥群。

1512 烏克蘭傳媒報道，位於南部馬里烏波爾以西大約80公里的別爾江斯克（Berdyansk）港口發生火警，初步消息指俄軍轟炸運油船，及後指俄羅斯一艘船隻沉沒，另外有兩艘傳出濃煙並嘗試離開。報道並稱當地一個彈藥和燃料庫被破壞。

烏克蘭海軍其後表示，一艘俄羅斯海軍登陸艦被破壞。

⚡️The #Ukrainian Navy reports that a large landing ship of the #Russian Black Sea Fleet was destroyed in the port of #Berdyansk. pic.twitter.com/ulZnf4l6bQ — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

1502 莫斯科證券交易所準備重開部分交易，美國副國家安全顧問達利普辛格（Daleep Singh）認為這是俄羅斯的把戲，形容這不是一個真正的股市，亦非可持續模式，而是反映俄羅斯在全球金融系統外的孤立情況。

1330 澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，美國總統拜登指控俄羅斯總統普京犯下戰爭罪後，如果在10月於印尼舉行的二十國集團（G20）峰會上讓普京出席是「太過份」。

1320 日本時事通信社報道，路透社23日決定將俄羅斯塔斯社（Tass）排除在內容供應名單外，指對方的內容與湯森路透信任原則（Thomson Reuters Trust Principles）不符。塔斯社其後表示對路透社的決定感到遺憾，強調旗下記者的工作誠實和負責任，並指報道客觀及權衡不同方面。

湯森路透信任原則在1941年二戰期間設立，承諾路透社以誠信、獨立和沒有偏見方式工作。

1255 北約、七國集團、歐洲理事會（European Council）24日在比利時布魯塞爾舉行峰會，澤連斯基表示等待這三個組織可以採取有意義的步驟，同時認為在會上將看到誰是朋友、夥伴、或為利益而出賣烏克蘭的國家。

1238 基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）指，俄軍入侵烏克蘭近一個月，導致市內有最少264名平民身亡，當中包括4名兒童。另外有超過300人受傷入院，全市有逾80座建築物遭破壞。

1201 美國國防院證實，華府駐莫斯科大使館收到被列為「不受歡迎人物」外交人員名單，但未知實際人數及何時需要離境。

1112 《華盛頓郵報》報道，美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，防長奧斯汀（Lloyd Austin）及參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）曾經嘗試致電俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）和總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），但對方拒絕接聽。

北約前盟軍最高指揮官史塔夫里迪斯（James Stavridis）認為，兩國軍方最高層人士沒有直接對話，或可能導致俄羅斯與北約爆發戰爭風險。

1041 彭博社報道，美國國家安全顧問沙利文表示，拜登政府和歐盟目前正接近達成一項協議，以降低歐洲對俄羅斯能源的依賴，有關協議最快在25日公布。

1029 普京3月23日下令向歐洲供應天然氣改以盧布結算後，盧布兌美元24日收復更多失地。繼23日收市盧布兌美元上漲6%至97.7375後，24日交易時段早段兌美元匯率進一步上升1.5%至96.7。

0926 俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈在聯合國安理會會議上表示，一些西方國家在安理會所謂俄羅斯計劃在烏克蘭使用生化武器的指責令人不可思議，俄方不需要這種手段。他指，「我們有其他戰爭手段，我們不需要使用生化武器。對俄方的這種指責毫無道理，因為我們很久以前就銷毀了這些武器。」

0904 烏克蘭官員表示，俄羅斯摧毀了德斯納河（Desna river）上的一座重要橋樑，切斷了北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv，又譯作車尼哥夫）和首都基輔（Kyiv）之間的重要通道。

烏克蘭人權監察員傑尼索夫（Lyudmyla Denisov）表示，這座橋被用來為切爾尼戈夫市提供人道援助及撤離平民，「這座城市沒有電力、水、熱能和幾乎沒有煤氣，基礎設施已被摧毀。」

0820 英國首相辦公室發表聲明指，英國將向烏克蘭提供6000枚導彈，並將撥款2500萬英鎊用於基輔的軍事需求。

0810 中國常駐聯合國代表張軍3月23日表示，安理會未能就俄羅斯起草的烏克蘭人道問題決議草案達成最廣泛的一致，令人遺憾。中方主張安理會在烏克蘭人道問題上發揮應有作用。

0723 央視報道，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄羅斯不會依附西方，但願意與西方進行平等合作。

0708 烏克蘭總統澤連斯基呼籲全球民眾示威，抗議俄羅斯入侵烏克蘭。

0655 美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）警告中國企業，「如果我們發現他們向俄羅斯出售晶片，我們基本上可以通過拒絕讓其使用軟件來讓他們關門。我們絕對已準備這麼做。」

0632 法國汽車製造商雷諾（Renault）表示，已暫停其莫斯科工廠的運營。

0625 白宮官員稱，美國總統拜登（Joe Biden）抵達比利時布魯塞爾時，比利時首相德克羅（Alexander De Croo）表示歡迎，拜登感謝比利時在歐盟制裁俄羅斯上的大力支持及在向烏克蘭提供安全援助方面持續進行協調。

0553 俄羅斯衛星通訊社報道，聯合國安理會未通過由俄羅斯提議、呼籲通過談判在烏克蘭達成停火的決議草案。

法媒報道，聯合國再就一項要求俄羅斯立即結束烏克蘭戰爭的決議進行表決，這項草案已獲88個國家支持。

0506 美國總統拜登（Joe Biden）抵達比利時布魯塞爾。

0343 法國馬克龍表示，他已準備好與俄羅斯總統普京保持對話。

0341 國際文傳電訊社報道，俄羅斯通訊監管機構已封鎖Google News。

0335 雀巢宣布暫停在俄羅斯銷售絕大多數產品，包括KitKat朱古力。

0331 美國國務卿布林肯表示，拜登政府正式判定俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下戰爭罪行。

0320 美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在支持俄羅斯方面為中國設定某些紅線。

0300 國際文傳電訊社報道，俄羅斯已告知美國會驅逐某些美國外交官。

0240 烏克蘭總統澤連斯基在法國國會發表視像演說，呼籲法國企業撤出俄羅斯市場。他點名提及汽車製造商雷諾（Renault）、超級市場集團歐尚（Auchan）和建材零售商Leroy Merlin離開俄羅斯。

0221 美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，華府和歐洲25日會解決俄烏戰爭中的能源問題。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月21日在基輔，一棟大樓嚴重損毀（AP）

0152 北約估計7,000至1.5萬名俄軍在烏克蘭被殺。

0140 克里姆林宮稱，俄羅斯總統普京與以色列總理貝內特通過電話就烏克蘭局勢進行討論。

0137 瑞典TT通訊社引述國防部長稱，瑞典會再向烏克蘭提供5,000件反坦克武器。

0104 英國首相辦公室表示，英國首相約翰遜告訴烏克蘭總統澤連斯基，他打算利用24日的七國集團和北約會議，增加對俄羅斯總統普京的壓力，並與夥伴合作，大幅增加對烏克蘭的防禦武器援助。

0025 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，莫斯科將對波羅的海國家、保加利亞和波蘭驅逐俄羅斯外交官的所有行為作出回應。

0001 美國總統拜登（Joe Biden）已出發前往歐洲比利時布魯塞爾，以出席3月24日的北約峰會，據白宮之前所指，拜登將與北約盟友共同宣布對俄羅斯實施的新制裁。

據美媒23日報道，美國國防部向美國總統拜登提出額外向東歐部署兵力的方案。美國有線新聞網絡（CNN）指，拜登有可能於歐洲之行中，在會議後宣布改變軍隊部署，不過任何公布將取決於與盟友的對話，目前未有最終決定。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月21日在基輔一棟遭受破壞的建築物內（AP）

3月23日重要事件：

※俄羅斯外長拉夫羅夫指，俄羅斯與烏克蘭之間的談判困難，他批評烏克蘭方面不斷改變立場。

※波蘭內政部宣布驅逐45名俄羅斯外交官，指他們涉嫌在當地進行間諜活動。莫斯科方面早前揚言會有報復措施。

※俄總統普京已下達指示，要求俄羅斯天然氣工業股份公司將合約結款條件改為以盧布結算。

※俄羅斯衛星通訊社報道，美國財政部準備與參議院討論凍結俄羅斯黃金儲備的可能。

回顧3月22日時局：