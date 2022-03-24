烏克蘭・持續更新｜拜登抵布魯塞爾　將宣布更多對俄制裁

俄烏戰事在3月24日踏入第29日。據聯合國統計，截至當地時間22日午夜，烏克蘭已有977名平民死亡、1,594人受傷 。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



圖為美國總統拜登3月23日抵達比利時布魯塞爾。（AP）

3月24日：

0506 美國總統拜登（Joe Biden）抵達比利時布魯塞爾。

0343 法國馬克龍表示，他已準備好與俄羅斯總統普京保持對話。

0341 國際文傳電訊社報道，俄羅斯通訊監管機構已封鎖Google News（谷歌新聞）。

0335 雀巢宣布暫停在俄羅斯銷售絕大多數產品，包括KitKat朱古力。

0331 美國國務卿布林肯表示，拜登政府正式判定俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下戰爭罪行。

0320 美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在支持俄羅斯方面為中國設定某些紅線。

0300 國際文傳電訊社報道，俄羅斯已告知美國會驅逐某些美國外交官。

0240 烏克蘭總統澤連斯基在法國國會發表視像演說，呼籲法國企業撤出俄羅斯市場。他點名提及汽車製造商雷諾、超級市場集團歐尚（Auchan）和建材零售商Leroy Merlin離開俄羅斯。

0221 美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，華府和歐洲25日會解決俄烏戰爭中的能源問題。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月21日在基輔，一棟大樓嚴重損毀（AP）

0152 北約估計7,000至1.5萬名俄軍在烏克蘭被殺。

0140 克里姆林宮稱，俄羅斯總統普京與以色列總理貝內特通過電話就烏克蘭局勢進行討論。

0137 瑞典TT通訊社引述國防部長稱，瑞典會再向烏克蘭提供5,000件反坦克武器。

0104 英國首相辦公室表示，英國首相約翰遜告訴烏克蘭總統澤連斯基，他打算利用24日的七國集團和北約會議，增加對俄羅斯總統普京的壓力，並與夥伴合作，大幅增加對烏克蘭的防禦武器援助。

0025 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，莫斯科將對波羅的海國家、保加利亞和波蘭驅逐俄羅斯外交官的所有行為作出回應。

0001 美國總統拜登（Joe Biden）已出發前往歐洲比利時布魯塞爾，以出席3月24日的北約峰會，據白宮之前所指，拜登將與北約盟友共同宣布對俄羅斯實施的新制裁。

據美媒23日報道，美國國防部向美國總統拜登提出額外向東歐部署兵力的方案。美國有線新聞網絡（CNN）指，拜登有可能於歐洲之行中，在會議後宣布改變軍隊部署，不過任何公布將取決於與盟友的對話，目前未有最終決定。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月21日在基輔一棟遭受破壞的建築物內（AP）

3月23日重要事件：

※俄羅斯外長拉夫羅夫指，俄羅斯與烏克蘭之間的談判困難，他批評烏克蘭方面不斷改變立場。

※波蘭內政部宣布驅逐45名俄羅斯外交官，指他們涉嫌在當地進行間諜活動。莫斯科方面早前揚言會有報復措施。

※俄總統普京已下達指示，要求俄羅斯天然氣工業股份公司將合約結款條件改為以盧布結算。

※俄羅斯衛星通訊社報道，美國財政部準備與參議院討論凍結俄羅斯黃金儲備的可能。

回顧3月22日時局：