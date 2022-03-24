烏克蘭・持續更新｜拜登赴歐洲出席北約峰會　將宣布更多對俄制裁

俄烏戰事在3月24日踏入第29日。據聯合國統計，截至當地時間22日午夜，烏克蘭已有977名平民死亡、1,594人受傷 。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



烏克蘭局勢：圖為2022年3月21日在基輔，一棟大樓嚴重損毀（AP）

3月24日：

0025 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，莫斯科將對波羅的海國家、保加利亞和波蘭驅逐俄羅斯外交官的所有行為作出回應。

0001 美國總統拜登（Joe Biden）已出發前往歐洲比利時布魯塞爾，以出席3月24日的北約峰會，據白宮之前所指，拜登將與北約盟友共同宣布對俄羅斯實施的新制裁。

據美媒23日報道，美國國防部向美國總統拜登提出額外向東歐部署兵力的方案。美國有線新聞網絡（CNN）指，拜登有可能於歐洲之行中，在會議後宣布改變軍隊部署，不過任何公布將取決於與盟友的對話，目前未有最終決定。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月21日在基輔一棟遭受破壞的建築物內（AP）

3月23日重要事件：

※俄羅斯外長拉夫羅夫指，俄羅斯與烏克蘭之間的談判困難，他批評烏克蘭方面不斷改變立場。

※波蘭內政部宣布驅逐45名俄羅斯外交官，指他們涉嫌在當地進行間諜活動。莫斯科方面早前揚言會有報復措施。

※俄總統普京已下達指示，要求俄羅斯天然氣工業股份公司將合約結款條件改為以盧布結算。

※俄羅斯衛星通訊社報道，美國財政部準備與參議院討論凍結俄羅斯黃金儲備的可能。

回顧3月22日時局：