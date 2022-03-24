烏克蘭・持續更新｜美歐最快25日公布降低歐洲對俄能源依賴措施

俄烏戰事在3月24日踏入第29日。據聯合國統計，截至當地時間22日午夜，烏克蘭已有977名平民死亡、1,594人受傷 。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



圖為美國總統拜登3月23日抵達比利時布魯塞爾。（AP）

3月24日：

1112 《華盛頓郵報》報道，美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，防長奧斯汀（Lloyd Austin）及參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）曾經嘗試致電俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）和總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），但對方拒絕接聽。

北約前盟軍最高指揮官史塔夫里迪斯（James Stavridis）認為，兩國軍方最高層人士沒有直接對話，或可能導致俄羅斯與北約爆發戰爭風險。

1041 彭博社報道，美國國家安全顧問沙利文表示，拜登政府和歐盟目前正接近達成一項協議，以降低歐洲對俄羅斯能源的依賴，有關協議最快在25日公布。

1029 普京3月23日下令向歐洲供應天然氣改以盧布結算後，盧布兌美元24日收復更多失地。繼23日收市盧布兌美元上漲6%至97.7375後，24日交易時段早段兌美元匯率進一步上升1.5%至96.7。

0926 俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈在聯合國安理會會議上表示，一些西方國家在安理會所謂俄羅斯計劃在烏克蘭使用生化武器的指責令人不可思議，俄方不需要這種手段。他指，「我們有其他戰爭手段，我們不需要使用生化武器。對俄方的這種指責毫無道理，因為我們很久以前就銷毀了這些武器。」

0904 烏克蘭官員表示，俄羅斯摧毀了德斯納河（Desna river）上的一座重要橋樑，切斷了北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv，又譯作車尼哥夫）和首都基輔（Kyiv）之間的重要通道。

烏克蘭人權監察員傑尼索夫（Lyudmyla Denisov）表示，這座橋被用來為切爾尼戈夫市提供人道援助及撤離平民，「這座城市沒有電力、水、熱能和幾乎沒有煤氣，基礎設施已被摧毀。」

0820 英國首相辦公室發表聲明指，英國將向烏克蘭提供6000枚導彈，並將撥款2500萬英鎊用於基輔的軍事需求。

0810 中國常駐聯合國代表張軍3月23日表示，安理會未能就俄羅斯起草的烏克蘭人道問題決議草案達成最廣泛的一致，令人遺憾。中方主張安理會在烏克蘭人道問題上發揮應有作用。

0723 央視報道，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄羅斯不會依附西方，但願意與西方進行平等合作。

0708 烏克蘭總統澤連斯基呼籲全球民眾示威，抗議俄羅斯入侵烏克蘭。

0655 美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）警告中國企業，「如果我們發現他們向俄羅斯出售晶片，我們基本上可以通過拒絕讓其使用軟件來讓他們關門。我們絕對已準備這麼做。」

0632 法國汽車製造商雷諾（Renault）表示，已暫停其莫斯科工廠的運營。

0625 白宮官員稱，美國總統拜登（Joe Biden）抵達比利時布魯塞爾時，比利時首相德克羅（Alexander De Croo）表示歡迎，拜登感謝比利時在歐盟制裁俄羅斯上的大力支持及在向烏克蘭提供安全援助方面持續進行協調。

0553 俄羅斯衛星通訊社報道，聯合國安理會未通過由俄羅斯提議、呼籲通過談判在烏克蘭達成停火的決議草案。

法媒報道，聯合國再就一項要求俄羅斯立即結束烏克蘭戰爭的決議進行表決，這項草案已獲88個國家支持。

0506 美國總統拜登（Joe Biden）抵達比利時布魯塞爾。

0343 法國馬克龍表示，他已準備好與俄羅斯總統普京保持對話。

0341 國際文傳電訊社報道，俄羅斯通訊監管機構已封鎖Google News。

0335 雀巢宣布暫停在俄羅斯銷售絕大多數產品，包括KitKat朱古力。

0331 美國國務卿布林肯表示，拜登政府正式判定俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下戰爭罪行。

0320 美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在支持俄羅斯方面為中國設定某些紅線。

0300 國際文傳電訊社報道，俄羅斯已告知美國會驅逐某些美國外交官。

0240 烏克蘭總統澤連斯基在法國國會發表視像演說，呼籲法國企業撤出俄羅斯市場。他點名提及汽車製造商雷諾（Renault）、超級市場集團歐尚（Auchan）和建材零售商Leroy Merlin離開俄羅斯。

0221 美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，華府和歐洲25日會解決俄烏戰爭中的能源問題。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月21日在基輔，一棟大樓嚴重損毀（AP）

0152 北約估計7,000至1.5萬名俄軍在烏克蘭被殺。

0140 克里姆林宮稱，俄羅斯總統普京與以色列總理貝內特通過電話就烏克蘭局勢進行討論。

0137 瑞典TT通訊社引述國防部長稱，瑞典會再向烏克蘭提供5,000件反坦克武器。

0104 英國首相辦公室表示，英國首相約翰遜告訴烏克蘭總統澤連斯基，他打算利用24日的七國集團和北約會議，增加對俄羅斯總統普京的壓力，並與夥伴合作，大幅增加對烏克蘭的防禦武器援助。

0025 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，莫斯科將對波羅的海國家、保加利亞和波蘭驅逐俄羅斯外交官的所有行為作出回應。

0001 美國總統拜登（Joe Biden）已出發前往歐洲比利時布魯塞爾，以出席3月24日的北約峰會，據白宮之前所指，拜登將與北約盟友共同宣布對俄羅斯實施的新制裁。

據美媒23日報道，美國國防部向美國總統拜登提出額外向東歐部署兵力的方案。美國有線新聞網絡（CNN）指，拜登有可能於歐洲之行中，在會議後宣布改變軍隊部署，不過任何公布將取決於與盟友的對話，目前未有最終決定。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月21日在基輔一棟遭受破壞的建築物內（AP）

3月23日重要事件：

※俄羅斯外長拉夫羅夫指，俄羅斯與烏克蘭之間的談判困難，他批評烏克蘭方面不斷改變立場。

※波蘭內政部宣布驅逐45名俄羅斯外交官，指他們涉嫌在當地進行間諜活動。莫斯科方面早前揚言會有報復措施。

※俄總統普京已下達指示，要求俄羅斯天然氣工業股份公司將合約結款條件改為以盧布結算。

※俄羅斯衛星通訊社報道，美國財政部準備與參議院討論凍結俄羅斯黃金儲備的可能。

回顧3月22日時局：