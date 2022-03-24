普京下令供歐洲天然氣改以盧布結算　德國經濟部商討對策

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）下達指令，要求俄羅斯向歐洲供應的天然氣改以盧布結算，並於一週內確定交易程序。德國經濟部獲悉後，與企業商討俄方有關決定。



俄羅斯衛星通訊社3月24日報道，從德國經濟部獲悉，德國經濟部正與企業商討俄羅斯將天然氣支付轉為盧布的決定。

報道稱，德國經濟部發言人在回覆衛星通訊社就該決定置評的請求時表示：「我們已經注意到這一消息，並就此事與企業聯繫。」

德國經濟部補充稱：「根據我們的訊息，這是對私企合同的破壞，因為它們通常以歐元結算。」

該部門正在考慮如何處理這個問題，並打算與歐盟層面的合作夥伴進行磋商。

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）23日早些時候表示，德國政府將與歐洲夥伴商討莫斯科以盧布支付天然氣費用的決定。

俄羅斯總統普京早些時候下達指令，要求俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）向歐洲供應天然氣時，將合約結款條件改為以盧布結算。

普京指示俄羅斯中央銀行和政府內閣在一週內確定與歐洲以盧布進行交易的程序。與此同時，普京表示，俄羅斯將繼續以早先合同中規定的價格和數量供應天然氣，因為俄羅斯珍視自己的聲譽。

自俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動後，盧布大幅貶值，報道顯示，受新消息刺激，盧布有所回升。