新加坡稱已進入轉捩點大幅放寬防疫措施　已打針旅客抵境免隔離

多國因新冠病毒（SARS-CoV-2）變異病毒株Omicron（奧密克戎）的傳播而疫情升溫，但隨着疫苗接種計劃開展多時，一些地方的政府決定放寬防疫措施。新加坡和巴西決定放寬口罩令，新加坡將批准已接種新冠疫苗的旅客抵達當地後，豁免隔離。



新加坡總理李顯龍3月24日對國民發表講話時表示，與疫情的對抗已進入重要轉捩點，新加坡將作出果斷一步，邁向與新冠肺炎（COVID-19）共存。

他宣布自3月29日起，政府會取消室外口罩令，聚會人數上限由5人增加至10人，政府批准最多75%的在家工作人士返回工作場所工作，參與人數超過1,000人的活動和活動場所最多容納75%人數。

已打針旅客入境後免隔離

政府指，自4月1日起，已接種新冠疫苗的旅客及未接種疫苗的12歲或以下兒童，入境新加坡後可獲豁免隔離以及快速抗原檢測。他們只須在出發前48小時內做病毒檢測。

李顯龍表示，政府在判斷放寬限制的程度和速度時，政府非常小心，以免為醫護人員和醫療系統施加壓力、令他們崩潰，政府不能給醫護人員帶來不可能應付的負擔，以及危及許多急需治療的病人。他指，但同時政府須考慮防疫措施對經濟、兒童、青少年、家庭、社區的影響，在考慮所有因素後，政府相信，新加坡現在已準備好朝着「與病毒共存」的方向，邁出決定性的一步。

新加坡3月23日新增8,940個新冠肺炎確診個案，再多6人死亡。

巴西新冠肺炎疫情：圖為2022年3月11日，巴西里約熱內盧有示威者上街，悼念死於新冠肺炎的病人，他們手持印有死者照片的衣服。（AP）

巴西

巴西多地已放寬口罩令。當中聖保羅州（Sao Paulo）、聖保羅市、里約熱內盧市（Rio de Janeiro）、阿雷格里港（Porto Alegre）、巴西利亞（Brasilia）已撤銷室內的口罩令。聖保羅州和聖保羅市規定，民眾仍須在乘坐公共交通工具時，以及到訪提供衛生服務的機構時戴口罩。

政府3月23日公布，在過去24小時內，全國新增47,376個新冠肺炎確診個案，再多302人死亡。