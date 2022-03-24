東航空難｜美國稱已被邀請參與調查　中國：與相關方保持密切聯繫

中國東方航空公司MU5735航班失事後，中國外交部發言人汪文斌3月24日回應是否已邀請美國方面參與調查空難一事，他稱中方將按照國際公約及中國民航法律法規開展事故調查，並與相關方保持密切聯繫。



據中國外交部官方網站3月24日消息顯示，汪文斌主持中國外交部例行記者會。有記者提問指，美國交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）稱中方已經邀請了美國國家運輸安全委員會一起調查東航客機失事，詢問中方對此有何評論。

汪文斌表示，目前中方正在全力開展東航失事客機的搜尋與救援工作，中方將按照《國際民航公約》及其附件以及中國民航法律法規開展事故調查，並與相關方保持密切聯繫。

3月21日，中國東方航空公司MU5735航班在執行昆明——廣州航班任務時，於梧州上空失聯。目前，已確認該飛機墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。

隨後，美國波音公司3月21日發表聲明稱，正在與中國東方航空公司和美國國家運輸安全委員會聯繫，後者是責協助中國對墜機事件進行調查的美方機構。美國國家運輸安全委員會表示，已任命一名高級調查員作為調查代表，波音公司、飛機發動機制造商和美國聯邦航空管理局將提供技術專長。波音公司還表示，其技術專家已「準備好協助」中國民用航空局。