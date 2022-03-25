烏克蘭・持續更新｜土耳其總統：俄烏6個談判議題中4個接近達共識

俄烏戰事在3月25日踏入第30日。據聯合國統計，截至當地時間23日午夜，烏克蘭已有1,035名平民死亡、1,650人受傷 。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



3月25日：

烏克蘭局勢：圖為2022年3月24日，哈爾科夫一名男子走在一幢曾起火建樓房的瓦礫上。它是被俄軍炮火摧毀的。（AP）

2029 土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，俄烏在6個磋商議題中，似乎在其中4個接近達成共識。他談到「起初，烏克蘭對這議題憂心忡忡，但之後，澤連斯基開始表達他能在北約會員國議題上退出，另一議題是接受俄語作為官方語言，澤連斯基也承認了這點，俄語是一種幾乎在烏克蘭所有地方都出現的語言，在這點上沒有問題。」

澤連斯基之前稱會就與俄羅斯的妥協方案展開公投，埃爾多安形容這是「聰明的領導」。

埃爾多安又表示，25日將與烏克蘭總統澤連斯基通話，並會在週末或下周初與俄羅斯總統普京通話。

2018 德國內政部指，目前有逾25萬名烏克蘭難民抵達德國。

2002 俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，普京簽署命令解除了丘拜斯總統特別代表的職務。

彭博社23日曾引述消息人士指，俄羅斯氣候特使兼普京顧問丘拜斯（Anatoly Chubais）持反戰立場，已經離開俄羅斯，克里姆林宮同日證實丘拜斯離職。

1927 聯合國烏克蘭人權監察團負責人博格納（Matilda Bogner）表示，根據衛星圖片顯示，馬里烏波爾有多個亂葬崗，其中一個更可能埋葬200人。她指出聯合國人員正調查俄烏雙方涉嫌無差別攻擊的情況，並稱收到俄軍攻擊避難民眾車隊的指控，以及涉嫌強行帶走烏克蘭官員的報告。

1915 俄羅斯外長拉夫羅夫稱，莫斯科正面對西方國家的全面戰爭，指對方的目的是破壞、消滅、限制俄羅斯的經濟，甚至是整個俄羅斯，但他表示莫斯科在全球有不少盟友和夥伴，而且大部分國家都不會加入西方的制裁行動。

1910 波蘭邊防部隊指，至今已有超過220萬名烏克蘭人到當地避難，而在24日就有3.25萬人入境，比23日稍為回升7.4%。

1825 克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，俄軍會向普京提出建議，應對北約加強東翼防守。他認為假如俄羅斯遭逐出二十國集團，都不會有很大影響，形容全球不是只有歐美國家。

另外他沒有回應俄羅斯在將來會否重建馬里烏波爾等烏克蘭城市，並指美國警告俄羅斯不要使用核武的說法是轉移視線。

1810 土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示準備與澤連斯基對話，並在週末或下週初與普京通話，評估北約峰會情況。他指不少大公司正離開俄羅斯，但土耳其的大門始終敞開。

1800 芬蘭國營鐵路（VR）宣布在28日開始，暫停來往赫爾辛基與俄羅斯聖彼得堡的服務，意味所有來往俄羅斯至歐盟國家的公共交通系統都被截斷。

VR提到，芬蘭政府認為現時營運有關服務並不合適，因此決定暫停服務。

俄羅斯入侵烏克蘭之後，大批俄國人乘火車前往芬蘭，而兩國的陸路邊境則維持開放。

1755 印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）與到訪的中國外長王毅會面後表示，印中兩國重申烏克蘭即時停火的重要性。

1740 烏克蘭北部大城切爾尼戈夫（Chernihiv，又譯車尼哥夫）遭俄軍完全包圍，而且市內不斷遭受炮彈及軍機轟炸。

1734 烏克蘭官員表示，馬里烏波爾一間用於避難的劇院上週遭俄軍炮火擊中後，估計可能有大約300人死亡。

1653 英國廣播公司報道，歐盟與美國達成進口天然氣協議，減少歐洲方面對俄羅斯能源的依賴。

報道提到，美國會在今年內向歐盟提供最少150億立方米液化天然氣。

1625 俄羅斯央行宣布，俄羅斯限制向不友好國家匯出大額資金，包括限制資本流動、禁止外國投資者出售股票，禁止資金從俄羅斯金融系統中流出等。另外在政府委員會的許可下，才可向支持制裁俄羅斯的國家債權人支付俄羅斯的公司債和公債。

1600 天空新聞報道，烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）有大約一半人口已經逃離家園，而仍然留下來的民眾，包括不少長者則面對食物及必需品不足情況。

1510 英國國防部的最新情報報告指出，認為烏克蘭部隊成功再次奪回基輔東部的城鎮和防禦陣地，並在基輔西北地區趕走俄軍。分析亦指出，俄軍的補給線過長。

1315 俄羅斯聯邦安全會議副主席、前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，西方國家以為利用制裁俄羅斯富商影響政府決定的想法「愚蠢」，稱富商完全沒有影響力。

1256 烏克蘭緊急服務部門指，俄軍在24日深夜向中部城市第聶伯（Dnipro）市郊一個烏克蘭軍事設施發射兩枚火箭，導致建築物被破壞和起火，目前未知傷亡情況。

1200 日本外務省宣布進一步制裁25名俄羅斯人，並向81個俄羅斯組織實施出口限制。首相岸田文雄表示，日本會取消俄羅斯的貿易最惠國待遇，同時會防止俄羅斯透過虛擬貨幣市場逃避制裁。

1130 聯合國向英國廣播公司（BBC）證實，最少有36宗烏克蘭平民在俄羅斯控制地區遭俄軍任意帶走事件。

1115 塔斯社報道，澳洲外長派恩（Marise Payne）公布的俄羅斯名單之中，有22人是俄國傳媒代表，包括今日俄羅斯電視台主編西蒙尼揚（Margarita Simonyan）、主播科薩揚（Tigran Keosayan）等人。

1100 白宮表示，總統拜登會在25日到波蘭邊境城鎮熱舒夫（Rzeszów）視察，當地距離烏克蘭邊境大約80公里，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）亦會一同前往。

1024 車臣領袖卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）今天表示，他們的部隊已拿下烏克蘭東南部關鍵港市馬里烏波爾（Mariupol）的市政廳，並在當地升起俄羅斯旗幟。

卡德羅夫在Telegram上說：「我們的人在無線電上說，他們解放了馬里烏波爾當局的大樓，並升起我們的旗幟。」

0926 美國總統拜登24日在布魯塞爾稱支持將俄羅斯逐出20國集團（G20），如若不然，應讓烏克蘭加入，至少是G20大會觀察員。

0920 美國國務院當地時間24日宣布依據《伊朗、朝鮮和敘利亞不擴散法案》對5家俄羅斯和朝鮮的實體和個人、1家中國實體實施制裁。此次制裁持續時間兩年，內容包括限制美國政府與上述實體和個人進行採購、援助、出口活動。

0855 俄羅斯聯邦偵查委員會主席巴斯特雷金在當地時間25日接受訪問時表示，俄方已根據俄羅斯刑法中有關研製大規模殺傷性生物武器的法律條款，對美國資助烏克蘭設立秘密生物實驗室一事進行定性。巴斯特雷金表示，委員會已請求俄羅斯國防部提供相關材料，將在刑事案件框架內進行立案。

0841匈牙利總理歐爾班在23日發給匈牙利通訊社的視像訊息中稱強烈反對制裁俄羅斯能源部門。他稱必須阻止將歐盟制裁目標擴大到俄羅斯能源部門的提議，「我們必須保護匈牙利的國家利益，接下來的兩天裏我們要在布魯塞爾取得勝利」。

當天早些時候，匈牙利外交部長西雅爾多在聯合國人權理事會會議上說，匈牙利不支持任何針對俄羅斯的能源禁運，這會危及匈牙利能源安全。西雅爾多還在其社交媒體賬號上說，立即切斷對俄羅斯的能源依賴不現實，「來自俄羅斯的天然氣和石油在匈牙利、中歐和整個歐洲的能源供應中發揮着重要作用」。

0755 美國有線新聞網絡（CNN）引述國防官員稱，美國評估認為，烏克蘭或的確在別爾江斯克（Berdyansk）成功擊中俄羅斯船隻。

0730 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，莫斯科認為，美國及其盟友採取的制裁措施是盜竊俄羅斯外匯儲備。

0700 澳洲外交部宣布向白羅斯總統盧卡申科和其家屬，還有22名俄羅斯人實施制裁。

0655 烏克蘭軍隊宣布擊中俄羅斯大型登陸艦奧爾斯克號（Orsk）後，美國有線新聞網絡（CNN）報道，它前一天曾出現在國營電視台RT上。

0649 烏克蘭總統澤連斯基以視像形式在七國集團（G7）領導人峰會講話，指責俄羅斯已對烏克蘭平民使用磷彈。他呼籲全面禁止與俄羅斯做生意，禁止俄軍使用GPS定位系統，以及把俄羅斯銀行完全排除出國際金融體系之外等。

0630 烏克蘭軍隊在基輔以東取得進展，但在基輔以北地區，俄軍對具爭議城鎮伊爾平（Irpin）發動重型火箭襲擊，當地80%地區由烏軍控制。

0600 美國總統拜登（Joe Biden）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）發表聯合聲明，共同譴責俄羅斯向烏克蘭發動戰爭。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月24日，一名馬里烏波爾市民收拾細軟離開家園。他是前往頓涅茨克，當地由叛軍掌控，位於馬里烏波爾外圍。

0458 美國司法部指控俄羅斯聯邦安全局（FSB）4名僱員對美國能源部門發起網絡攻擊。

0427 中國駐歐盟使團發言人就北約特別峰會聯合聲明指中國傳播俄羅斯散布的虛假信息表示，有關聲明和言論對中方進行無端指責和猜忌，北約應反躬自省，徹底摒棄冷戰思維。

0420 北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，他認為俄羅斯和北約之間不太可能爆發全面戰爭。

0349 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）稱，在總統澤連斯基的命令下，俄烏第1次正式交換戰俘。雙方交換被俘的10名烏克蘭軍人和10名俄羅斯軍人。

0340 央視報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃就北約峰會稱，這次峰會體現北約成員國對美國的絕對忠誠，以及繼續全面遏制俄羅斯政策的延續。

扎哈羅娃表示，北約沒嘗試說服烏克蘭領導人和平解決頓巴斯問題，反而決定繼續對基輔政權提供政治和實際支持，這說明北約希望軍事行動能一直持續下去。

0330 卡塔爾能源大臣卡比（Saad al-Kaabi）稱，卡塔爾會繼續向歐洲國家供應天然氣，與他們團結一致，但拒絕制裁俄羅斯石油和天然氣部門的選項。

卡比認為，完全禁止俄羅斯向歐洲出口天然氣並不現實，又稱能源應遠離政治，卡塔爾在俄羅斯和烏克蘭的衝突中沒有選邊站。

0300 法國總統馬克龍在比利時布魯塞爾講話，稱法國正加緊預防烏克蘭戰爭升級的工作，同時再次排除法國軍隊直接參戰的可能任何。

馬克龍說，「我們繼續與烏克蘭人民站在一起，提供軍事、經濟和人道主義支持」，並採取前所未有的各種制裁措施。

0233 美國總統拜登稱，他認為，俄羅斯應被逐出二十國集團（G20）。

圖為美國總統拜登3月24日出席七國集團峰會和北約峰會後，在比利時布魯塞爾北約總部召開記者會。（AP）

0210 美國總統拜登形容俄羅斯和烏克蘭是歐洲糧倉，糧食短缺將成為現實，「制裁代價不僅強加給俄羅斯。它也強加給許多國家，包括歐洲國家和我們國家（即美國）」。但拜登不認為制裁無效，他相信只要維持制裁和增加痛苦將能阻止普京。

0151 美國總統拜登稱，他相信中國明白在戰爭中援助俄羅斯的經濟後果。

0145 美國總統拜登於比利時布魯塞爾的北約總部舉行記者會。他說，北約從來沒有較今天更加團結，俄羅斯總統普京入侵烏克蘭的結​​果與其意圖完全相反。

0117 聯合國大會在一次緊急會議上通過決議，指責俄羅斯導致烏克蘭發生人道主義危機，並呼籲立即和平結束戰爭。

0056 美國一名高級官員表示，北約希望中國反對俄羅斯入侵烏克蘭，為和平結束衝突而努力。

0024 七國集團（G7）領導人開會後發聲明，呼籲生產石油和天然氣的國家以負責任的方式行動，增加對國際市場的供應，並稱石油輸出國組織（OPEC）可發揮關鍵作用。

0000 聯合國公布數據顯示，截至當地時間23日午夜，烏克蘭已有1,035名平民死亡、1,650人受傷。

聯合國兒童基金會指，隨着戰事已持續一個月，估計烏克蘭有多達430萬名兒童流離失所，佔當地兒童總數（750萬）的一半以上。基金會估算逾180萬名兒童逃離到鄰近國家，250萬名兒童在國內失去安身之處。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月24日在南部城市別爾江斯克（Berdyansk），現場冒出濃煙，烏軍稱摧毀了一艘俄羅斯登陸艦「奧爾斯克號」（AP）

3月24日重要事件：

※北約峰會發表聯合聲明，表示會繼續對烏克蘭的軍事援助，又呼籲中國別支持俄羅斯的戰爭行動。

※美國公布更多對俄制裁，把逾400個俄羅斯人及實體列入名單。白宮官員也宣布美國將收容最多10萬名烏克蘭難民。

※澤連斯基以視像形式在北約峰會上發言，他強調烏克蘭不希望長年飽受戰火，而是想生存，因此希望北約可以提供無限軍事援助。

※俄羅斯新聞社引述國防部指，俄軍已控制烏東哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）伊久姆市（Izyum），不過烏軍否認報道，指戰鬥持續。