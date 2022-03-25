烏克蘭・持續更新｜戰事踏入第30日　平民喪生人數升至1035人

俄烏戰事在3月25日踏入第30日。據聯合國統計，截至當地時間23日午夜，烏克蘭已有1,035名平民死亡、1,650人受傷 。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



烏克蘭局勢：北約3月24日在比利時布魯塞爾舉行峰會，應對俄軍入侵烏克蘭，一眾成員國領袖在會前拍攝大合照。（AP）

3月25日：

0056 美國一名高級官員表示，北約希望中國反對俄羅斯入侵烏克蘭，為和平結束衝突而努力。

0024 七國集團（G7）領導人開會後發聲明，呼籲生產石油和天然氣的國家以負責任的方式行動，增加對國際市場的供應，並稱石油輸出國組織（OPEC）可發揮關鍵作用。

0000 聯合國公布數據顯示，截至當地時間23日午夜，烏克蘭已有1,035名平民死亡、1,650人受傷。

聯合國兒童基金會指，隨着戰事已持續一個月，估計烏克蘭有多達430萬名兒童流離失所，佔當地兒童總數（750萬）的一半以上。基金會估算逾180萬名兒童逃離到鄰近國家，250萬名兒童在國內失去安身之處。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月24日在南部城市別爾江斯克（Berdyansk），現場冒出濃煙，烏軍稱摧毀了一艘俄羅斯登陸艦「奧爾斯克號」（AP）

3月24日重要事件：

※北約峰會發表聯合聲明，表示會繼續對烏克蘭的軍事援助，又呼籲中國別支持俄羅斯的戰爭行動。

※美國公布更多對俄制裁，把逾400個俄羅斯人及實體列入名單。白宮官員也宣布美國將收容最多10萬名烏克蘭難民。

※澤連斯基以視像形式在北約峰會上發言，他強調烏克蘭不希望長年飽受戰火，而是想生存，因此希望北約可以提供無限軍事援助。

※俄羅斯新聞社引述國防部指，俄軍已控制烏東哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）伊久姆市（Izyum），不過烏軍否認報道，指戰鬥持續。