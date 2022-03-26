烏克蘭・持續更新｜莫斯科稱俄烏談判沒進展　指基輔拖延談判

俄烏戰事在3月26日踏入第31日。據聯合國統計，截至當地時間24日午夜，烏克蘭已有1,081名平民死亡、1,707人受傷 。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



3月26日：

0841 烏克蘭軍方稱俄軍當天下午對位於文尼察的烏克蘭空軍司令部發射了6枚巡航導彈，其中一些被防空部隊擊落，其餘幾枚則擊中了烏克蘭空軍司令部的幾座建築物。

此外，烏克蘭軍方還宣佈，烏克蘭防空部隊在南部敖德薩地區擊落了三枚俄羅斯巡航導彈。

截至目前，烏方沒有披露具體損失情況。

0839 俄羅斯總統普京近日宣佈，俄羅斯向歐盟成員國和美國等「不友好國家」供應天然氣將以盧布為結算貨幣。對此，俄聯邦國家能源安全基金創始人、俄聯邦政府財政金融大學應用政治學系主任西蒙諾夫在接受央視總台記者採訪時表示，俄羅斯這一決定將加速「去美元化」進程。

西蒙諾夫指出，俄羅斯做出向「不友好國家」供應天然氣以盧布為結算貨幣的決定，很大程度上出於對西方的不信任。一方面可以降低供應天然氣時獲取美元或歐元收益的賬戶被凍結的風險，另一方面則可以加速「去美元化」進程。

俄聯邦國家能源安全基金創始人、俄聯邦政府財政金融大學應用政治學系主任 西蒙諾夫：（天然氣用盧布交易）這個決定儘管是作為應對西方制裁的反應提出的，但也是與美元鬥爭的一小步。俄羅斯經常說應當逐漸實現經濟上「去美元化」，我們（俄羅斯）密切關注着中國和沙特阿拉伯用人民幣結算石油，俄羅斯與印度也開始就能源貿易中用盧布和印度盧比結算進行討論，這個過程在逐漸加速，這也是我們的目的。

0827 參與俄羅斯與烏克蘭談判的俄方代表團團長、俄總統助理梅金斯基25日表示，俄烏談判在關鍵問題上沒有取得進展。

梅金斯基稱因為烏克蘭方面無法完全獨立做出決定，才導致了目前的談判進展並不樂觀。雙方在俄羅斯堅持的主要立場上沒有取得任何進展。

梅金斯基強調俄方堅持達成一個全面的條約，除了烏克蘭中立地位和安全保障之外，還必須在烏克蘭非軍事化、去納粹化、克里米亞和頓巴斯地區地位以及其他一些立場上談出結果，否則的話締結條約是不可能的。梅津斯基還表示，烏克蘭方面有意拖延談判。

烏克蘭外長庫列巴25日在社交媒體上表示，烏克蘭在與俄羅斯的談判中尚未達成共識。庫列巴強調，烏克蘭的立場是明確的，即停火、安全保障、不對領土完整做出妥協。

據悉，俄烏談判本週一直在進行中，26日雙方將繼續談判。

0730 俄聯邦武裝力量第一副總參謀長兼作戰總局長魯茨科伊（Sergey Rudskoy）稱，自在烏克蘭開展特別軍事行動以來，俄軍有1,351名軍人死亡，3,825人受傷，烏克蘭則損失約3萬人，其中包括1.4萬人死亡，1.6萬人受傷。

0700 烏克蘭內政部長顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）在Facebook表示，自3月中以來，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）因心臟病發而缺席公共活動。

0630 烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯迄今已損失逾1.6萬名士兵，當中包括高級指揮官。

0600 土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）稱，俄烏和平談判在6個關鍵問題中有4方面已取得進展，呼籲俄羅斯總統普京光榮退出戰爭。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）其後反駁這一說法，稱談判過程極其複雜，沒有在4方面達成共識。

0530 美國財長耶倫（Janet Yellen）稱，俄羅斯富商、車路士班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）或面臨美國制裁。

0500 法媒報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）簽署一項法案，發布關於俄羅斯在國外任何行動的虛假資訊，會被處以最高15年監禁。

0400 俄軍宣布已完成俄羅斯軍事計劃第一階段，現在主要專注於烏克蘭東部的頓巴斯地區。

0330 瑞典網上音樂串流服務平台Spotify宣布退出俄羅斯。

0300 美國總統拜登在波蘭發表講話期間，把烏克蘭公民抵抗俄羅斯入侵的行為，與中國政府1989年6月4日在天安門事件作比較。

0230 馬里烏波爾（Mariupol）市長顧問稱，對於俄羅斯對市內一間劇院發動的炸彈襲擊事件，相信有約600人倖存。

0200 美國國防高官稱，俄羅斯正從格魯吉亞（Georgia）向烏克蘭派增援部隊。國防高官亦說，烏克蘭首都基輔附近的俄軍處於防禦陣地，已停止向基輔發起行動的興趣，儘管空襲和遠程襲擊仍持續，

0130 瑞士宣布對俄羅斯實施更多制裁，包括禁止與俄羅斯國營企業交易，禁止向俄羅斯出口奢侈品和航海用品，以及禁止從俄羅斯進口鋼鐵產品。

0100 烏軍稱在南部赫爾松（Kherson）的戰鬥中殺死俄羅斯中將Yakov Rezantsev。

0030 美國財長耶倫認為，現時不需要制裁中國。她說，如果中國向俄羅斯提供武器，或幫俄羅斯逃避制裁，美國會非常擔心，但現在尚未看到有這樣的事情發生。

0000 克里姆林宮表示，就算美國與其盟友成功把俄羅斯驅逐出二十國集團（G20），也不會發生什麼可怕的事情，因為目前G20內已有不少國家跟俄羅斯處於經濟戰爭中。

巴西外交部長弗朗薩（Carlos Franca）表示，反對把俄羅斯逐出G20。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月24日，哈爾科夫一名男子走在一幢曾起火建樓房的瓦礫上。它是被俄軍炮火摧毀的。（AP）

3月24日重要事件：

※俄羅斯國防部指，自2月24日的特別軍事行動以來，俄軍有1351名軍事人員死亡、3825人受傷。

※土耳其總統埃爾多安表示，俄烏在6個磋商議題中，似乎在其中4個接近達成共識。

※波蘭邊防部隊指，至今已有超過220萬名烏克蘭人到當地避難。

※印度外長蘇傑生與到訪的中國外長王毅會面後表示，印中兩國重申烏克蘭即時停火的重要性。