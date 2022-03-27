烏克蘭・持續更新｜俄方被指開始摧毀烏克蘭燃料和食品儲存庫

撰文：洪怡霖 王慧珊 許懿安 房伊媚 蕭通
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俄烏戰事在3月27日踏入32日，足有一個月。據聯合國統計，截至當地時間25日午夜，烏克蘭已有1,104名平民死亡、1,754人受傷 。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月25日，哈爾科夫一處遭俄軍攻擊後發生火災。（AP）

3月27日：

1526 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，3月27日確定開通兩條從衝突地區撤離平民的人道走廊，其中包括來自馬里烏波爾（Mariupol）的走廊。

她又指，被圍困的頓涅茨克市（Donetsk）的居民將被允許使用自己的交通工具，前往大約250公里外的札波羅熱市（Zaporizhzhia）。

1512 烏克蘭內政部顧問德尼森科（Vadym Denysenko）表示，俄羅斯已開始摧毀烏克蘭的燃料和食品儲存庫，這意味政府將需要在不久的將來分散這兩個倉庫的庫存。

1505 俄外交部發言人扎哈羅娃表示，俄羅斯曾試圖基於國際法制度進入烏克蘭和格魯吉亞的生物實驗室，但遭到拒絕。

1430 俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）稱，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）表示，公司繼續通過烏克蘭向歐洲運送天然氣。

1410 烏克蘭利沃夫3月26日遭導彈襲擊，市長薩多維（Andriy Sadovyi）指，導彈從克里米亞（Crimea）塞瓦斯托波爾（Sevastopol）發射，利沃夫一個油庫遇襲後起火，最少5人受傷。消防員3月27日早上仍在油庫救火。薩多維呼籲為烏方提供空中防禦。

1309 日本放送協會（NHK）報道，日本主導的非洲開發會議（TICAD）部長級會議3月26日起一連兩天舉行。日本外相林芳正就烏克蘭問題強調，「問題不是站在哪個陣營，而是要遵守國際社會賴以立足的原則，包括禁止行使武力和武力威嚇的聯合國憲章，以及尊重基本人權等。」

1221 陪同美國總統拜登（Joe Biden）出訪歐洲的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會在3月26日由波蘭啟程前往以色列。他27日將在耶路撒冷會見以色列總理納貝內特（Naftali Bennett）和其他高級官員。他此行料將爭取對基輔政府的地區支持，並安撫以色列對伊朗核協議的憂慮。

1155 《基輔獨立報》報道，扎波羅熱省（Zaporizhzhia）東南部的兩個小鎮波爾塔夫卡（Poltavka）和馬利尼夫卡（Malynivka）已從俄軍手上解放，而較早前的報道稱，蘇梅（Sumy）北部地區的特羅斯蒂亞涅茨鎮（Trostyanets）亦已被烏克蘭軍方收復。

1135 俄羅斯駐波蘭大使安德烈耶夫（Sergei Andreev）說，儘管美國反對，華沙並沒有完全放棄向烏克蘭派遣北約維和人員的想法。

1057 烏克蘭西部利沃夫（Lviv）市長薩多維（Andriy Sadovy）指出，隨着美國總統拜登訪問波蘭，利沃夫遭轟炸的時機很明確，「侵略者想向目前身在波蘭的拜登總統問好，利沃夫距離波蘭邊境只有70公里，我認為世界需要了解有關威脅非常、非常嚴重。」

1016 土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）在3月26日在多哈論壇（Doha Forum）國際會議上表示，俄羅斯人將可以自由在土耳其開展商業活動，「對於這些（俄羅斯）寡頭能否在土耳其做任何生意，只要是合法及不違反國際法的話，那當然是可以，我都會考慮。」

0927 哈爾科夫（Kharkiv）地區管理員西涅古波夫（Oleg Synegubov）表示，烏克蘭軍方3月25日開始在哈爾科夫市東部發起反擊，奪回馬來亞羅根（Malaya Rogan）周邊幾個村莊。

這些村莊距離哈爾科夫市中心大約20公里。自俄方在烏克蘭發起軍事行動的最初幾週以來，這些村莊幾乎被俄軍包圍。

0900 英媒《星期日電訊報》3月26日引述英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）表示，如果俄羅斯從烏克蘭撤軍，並承諾結束侵略行動，英方會撤消對俄羅斯個人和企業實施的制裁。

0846 美國財政部長耶倫（Janet Yellen）接受CNBC節目訪問時表示，因中國與俄羅斯的關係而制裁中方，「在這個時候是沒有必要，也是不合適的。」

0833 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）3月26日表示，俄方不迴避與美國進行平等對話，但美方顯然還未準備好。

0800 烏克蘭總統澤連斯基稱，烏克蘭只要求北約1%的坦克和飛機。

0730 烏克蘭西部沃倫州（Volyn）發生爆炸。地方軍事管理局稱，從白羅斯領土發射的4枚火箭中，其中3枚在沃倫上空被擊落。

0715 捷克外交部在Twitter表示，由於俄羅斯挑釁捷克駐莫斯科外交官，捷克副外長斯莫勒克（Martin Smolek）已召見俄羅斯駐布拉格大使茲梅耶夫斯基（Alexander Zmeevsky）抗議。

0645 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）譴責俄羅斯對哈爾科夫市（Kharkiv）附近的大屠殺紀念館發動空襲，一座燭台紀念碑遭破壞。

這座紀念碑是用來紀念逾1.5萬名遭納粹殺害的猶太人。庫列巴期望，以色列會譴責這種「野蠻行為」。

0552 烏克蘭國會稱，俄軍對哈爾科夫（Kharkiv）一個核研究設施發動襲擊。

0450 美國白宮稱，總統拜登在空軍一號（Air Force One）上與白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）通電話，感謝她參加他在波蘭華沙的演講，又強調美國會繼續支持白羅斯人民捍衛和推進人權，包括言論自由與自由公平的選舉。

0345 烏克蘭西部利沃夫地區首長Maksym Kozytskyy就利沃夫遭導彈襲擊2次稱，遇襲地點分別是一個油庫和一個軍工廠，救火行動仍在進行，未有死亡個案。

0330 美國務卿布林肯宣布，華府打算在民用安全援助方面向烏克蘭提供額外1億美元資金。

0300 俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）就美國總統拜登講話稱，俄羅斯總統並非由拜登決定，而是由俄羅斯人民選舉產生。

0230 芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）表示，加入北約（NATO）有好處，但會永久加劇與俄羅斯的緊張關係。

0211 美國總統拜登警告俄羅斯總統普京，不要、甚至別想在北約領土上移動。他又向俄羅斯人民說，「你們不是我們的敵人」 。

0155 美國總統拜登稱， 俄羅斯總統普京「不能繼續掌權」。

他說：「看在上帝份上，這個人不能繼續掌權」。

0130 美國總統拜登在波蘭華沙發表講話，期間向烏克蘭保證， 「我們與你們站在一起」（We Stand With You）。

0100 烏克蘭西部利沃夫（Lviv）市議會表示，利沃夫附近發生3次大爆炸。利沃夫地區首長Maksym Kozytskyy其後稱，利沃夫遭導彈襲擊2次，5人受傷。

0030 倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）表示，英國政府必須讓烏克蘭難民更易來到英國。

0000 據聯合國統計，截至當地時間25日午夜，烏克蘭已有1,104名平民死亡、1,754人受傷 。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月24日，身在敖德薩一個劇院外的軍人在抽煙，前方還有他的一名同袍站崗。（AP）

3月26日重要事件：

※美國與烏克蘭的外長、防長在波蘭舉行2+2會談，美國總統拜登也在中途參加會議。

※中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明到訪俄羅斯，跟俄羅斯外長拉夫羅夫等官員會面。

※烏克蘭總統澤連斯基在卡塔爾的多哈論壇上發表講話。他敦促能源大國增加對歐洲的能源出口，又稱沒有人能免受糧食供應中斷帶來的衝擊。

※俄羅斯總統普京簽署法案，凡公布關於俄羅斯海外行動「假消息」者，最高處以15年有期徒刑。

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