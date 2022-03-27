烏克蘭・持續更新｜俄方被指開始摧毀烏克蘭燃料和食品儲存庫

俄烏戰事在3月27日踏入32日，足有一個月。據聯合國統計，截至當地時間25日午夜，烏克蘭已有1,104名平民死亡、1,754人受傷 。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



烏克蘭局勢：圖為2022年3月25日，哈爾科夫一處遭俄軍攻擊後發生火災。（AP）

3月27日：

1526 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，3月27日確定開通兩條從衝突地區撤離平民的人道走廊，其中包括來自馬里烏波爾（Mariupol）的走廊。

她又指，被圍困的頓涅茨克市（Donetsk）的居民將被允許使用自己的交通工具，前往大約250公里外的札波羅熱市（Zaporizhzhia）。

1512 烏克蘭內政部顧問德尼森科（Vadym Denysenko）表示，俄羅斯已開始摧毀烏克蘭的燃料和食品儲存庫，這意味政府將需要在不久的將來分散這兩個倉庫的庫存。

1505 俄外交部發言人扎哈羅娃表示，俄羅斯曾試圖基於國際法制度進入烏克蘭和格魯吉亞的生物實驗室，但遭到拒絕。

1430 俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）稱，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）表示，公司繼續通過烏克蘭向歐洲運送天然氣。

1410 烏克蘭利沃夫3月26日遭導彈襲擊，市長薩多維（Andriy Sadovyi）指，導彈從克里米亞（Crimea）塞瓦斯托波爾（Sevastopol）發射，利沃夫一個油庫遇襲後起火，最少5人受傷。消防員3月27日早上仍在油庫救火。薩多維呼籲為烏方提供空中防禦。

1309 日本放送協會（NHK）報道，日本主導的非洲開發會議（TICAD）部長級會議3月26日起一連兩天舉行。日本外相林芳正就烏克蘭問題強調，「問題不是站在哪個陣營，而是要遵守國際社會賴以立足的原則，包括禁止行使武力和武力威嚇的聯合國憲章，以及尊重基本人權等。」

1221 陪同美國總統拜登（Joe Biden）出訪歐洲的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會在3月26日由波蘭啟程前往以色列。他27日將在耶路撒冷會見以色列總理納貝內特（Naftali Bennett）和其他高級官員。他此行料將爭取對基輔政府的地區支持，並安撫以色列對伊朗核協議的憂慮。

1155 《基輔獨立報》報道，扎波羅熱省（Zaporizhzhia）東南部的兩個小鎮波爾塔夫卡（Poltavka）和馬利尼夫卡（Malynivka）已從俄軍手上解放，而較早前的報道稱，蘇梅（Sumy）北部地區的特羅斯蒂亞涅茨鎮（Trostyanets）亦已被烏克蘭軍方收復。

⚡️Ukrainian forces liberate Poltavka, Malynivka.



On March 26, Ukrainian forces launched successful counterattacks against Russian troops, ousting them from the temporarily-occupied villages in Zaporizhzhia Oblast. Heavy fighting occurred in both villages. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 27, 2022

1135 俄羅斯駐波蘭大使安德烈耶夫（Sergei Andreev）說，儘管美國反對，華沙並沒有完全放棄向烏克蘭派遣北約維和人員的想法。

1057 烏克蘭西部利沃夫（Lviv）市長薩多維（Andriy Sadovy）指出，隨着美國總統拜登訪問波蘭，利沃夫遭轟炸的時機很明確，「侵略者想向目前身在波蘭的拜登總統問好，利沃夫距離波蘭邊境只有70公里，我認為世界需要了解有關威脅非常、非常嚴重。」

1016 土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）在3月26日在多哈論壇（Doha Forum）國際會議上表示，俄羅斯人將可以自由在土耳其開展商業活動，「對於這些（俄羅斯）寡頭能否在土耳其做任何生意，只要是合法及不違反國際法的話，那當然是可以，我都會考慮。」

0927 哈爾科夫（Kharkiv）地區管理員西涅古波夫（Oleg Synegubov）表示，烏克蘭軍方3月25日開始在哈爾科夫市東部發起反擊，奪回馬來亞羅根（Malaya Rogan）周邊幾個村莊。

這些村莊距離哈爾科夫市中心大約20公里。自俄方在烏克蘭發起軍事行動的最初幾週以來，這些村莊幾乎被俄軍包圍。

0900 英媒《星期日電訊報》3月26日引述英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）表示，如果俄羅斯從烏克蘭撤軍，並承諾結束侵略行動，英方會撤消對俄羅斯個人和企業實施的制裁。

0846 美國財政部長耶倫（Janet Yellen）接受CNBC節目訪問時表示，因中國與俄羅斯的關係而制裁中方，「在這個時候是沒有必要，也是不合適的。」

0833 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）3月26日表示，俄方不迴避與美國進行平等對話，但美方顯然還未準備好。

0800 烏克蘭總統澤連斯基稱，烏克蘭只要求北約1%的坦克和飛機。

0730 烏克蘭西部沃倫州（Volyn）發生爆炸。地方軍事管理局稱，從白羅斯領土發射的4枚火箭中，其中3枚在沃倫上空被擊落。

0715 捷克外交部在Twitter表示，由於俄羅斯挑釁捷克駐莫斯科外交官，捷克副外長斯莫勒克（Martin Smolek）已召見俄羅斯駐布拉格大使茲梅耶夫斯基（Alexander Zmeevsky）抗議。

This evening, Deputy Minister Martin Smolek summoned the Russian Ambassador to protest against Russian provocations against diplomatic staff of the Czech Embassy in Moscow. Such unacceptable acts contradict the duties of the Russian Federation under the Vienna Convention. — Czech MFA (@CzechMFA) March 26, 2022

0645 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）譴責俄羅斯對哈爾科夫市（Kharkiv）附近的大屠殺紀念館發動空襲，一座燭台紀念碑遭破壞。

這座紀念碑是用來紀念逾1.5萬名遭納粹殺害的猶太人。庫列巴期望，以色列會譴責這種「野蠻行為」。

0552 烏克蘭國會稱，俄軍對哈爾科夫（Kharkiv）一個核研究設施發動襲擊。

0450 美國白宮稱，總統拜登在空軍一號（Air Force One）上與白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）通電話，感謝她參加他在波蘭華沙的演講，又強調美國會繼續支持白羅斯人民捍衛和推進人權，包括言論自由與自由公平的選舉。

0345 烏克蘭西部利沃夫地區首長Maksym Kozytskyy就利沃夫遭導彈襲擊2次稱，遇襲地點分別是一個油庫和一個軍工廠，救火行動仍在進行，未有死亡個案。

0330 美國務卿布林肯宣布，華府打算在民用安全援助方面向烏克蘭提供額外1億美元資金。

0300 俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）就美國總統拜登講話稱，俄羅斯總統並非由拜登決定，而是由俄羅斯人民選舉產生。

0230 芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）表示，加入北約（NATO）有好處，但會永久加劇與俄羅斯的緊張關係。

0211 美國總統拜登警告俄羅斯總統普京，不要、甚至別想在北約領土上移動。他又向俄羅斯人民說，「你們不是我們的敵人」 。

0155 美國總統拜登稱， 俄羅斯總統普京「不能繼續掌權」。

他說：「看在上帝份上，這個人不能繼續掌權」。

0130 美國總統拜登在波蘭華沙發表講話，期間向烏克蘭保證， 「我們與你們站在一起」（We Stand With You）。

0100 烏克蘭西部利沃夫（Lviv）市議會表示，利沃夫附近發生3次大爆炸。利沃夫地區首長Maksym Kozytskyy其後稱，利沃夫遭導彈襲擊2次，5人受傷。

0030 倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）表示，英國政府必須讓烏克蘭難民更易來到英國。

0000 據聯合國統計，截至當地時間25日午夜，烏克蘭已有1,104名平民死亡、1,754人受傷 。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月24日，身在敖德薩一個劇院外的軍人在抽煙，前方還有他的一名同袍站崗。（AP）

3月26日重要事件：

※美國與烏克蘭的外長、防長在波蘭舉行2+2會談，美國總統拜登也在中途參加會議。

※中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明到訪俄羅斯，跟俄羅斯外長拉夫羅夫等官員會面。

※烏克蘭總統澤連斯基在卡塔爾的多哈論壇上發表講話。他敦促能源大國增加對歐洲的能源出口，又稱沒有人能免受糧食供應中斷帶來的衝擊。

※俄羅斯總統普京簽署法案，凡公布關於俄羅斯海外行動「假消息」者，最高處以15年有期徒刑。