烏克蘭・持續更新｜拜登華沙講話　稱普京不能繼續掌權

俄烏戰事在3月27日踏入32日，足有一個月。據聯合國統計，截至當地時間25日午夜，烏克蘭已有1,104名平民死亡、1,754人受傷 。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



烏克蘭局勢：圖為2022年3月25日，哈爾科夫一處遭俄軍攻擊後發生火災。（AP）

3月27日：

0330 美國務卿布林肯宣布，華府打算在民用安全援助方面向烏克蘭提供額外1億美元資金。

0300 俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）就美國總統拜登講話稱，俄羅斯總統並非由拜登決定，而是由俄羅斯人民選舉產生。

0230 芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）表示，加入北約（NATO）有好處，但會永久加劇與俄羅斯的緊張關係。

0211 美國總統拜登警告俄羅斯總統普京，不要、甚至別想在北約領土上移動。他又向俄羅斯人民說，「你們不是我們的敵人」 。

0155 美國總統拜登稱， 俄羅斯總統普京「不能繼續掌權」。

他說：「看在上帝份上，這個人不能繼續掌權」。

0130 美國總統拜登在波蘭華沙發表講話，期間向烏克蘭保證， 「我們與你們站在一起」（We Stand With You）。

0100 烏克蘭西部利沃夫（Lviv）市議會表示，利沃夫附近發生3次大爆炸。利沃夫地區首長Maksym Kozytskyy其後稱，利沃夫遭2次導彈襲擊，5人受傷。

0030 倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）表示，英國政府必須讓烏克蘭難民更易來到英國。

0000 據聯合國統計，截至當地時間25日午夜，烏克蘭已有1,104名平民死亡、1,754人受傷 。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月24日，身在敖德薩一個劇院外的軍人在抽煙，前方還有他的一名同袍站崗。（AP）

3月26日重要事件：

※美國與烏克蘭的外長、防長在波蘭舉行2+2會談，美國總統拜登也在中途參加會議。

※中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明到訪俄羅斯，跟俄羅斯外長拉夫羅夫等官員會面。

※烏克蘭總統澤連斯基在卡塔爾的多哈論壇上發表講話。他敦促能源大國增加對歐洲的能源出口，又稱沒有人能免受糧食供應中斷帶來的衝擊。

※俄羅斯總統普京簽署法案，凡公布關於俄羅斯海外行動「假消息」者，最高處以15年有期徒刑。