烏克蘭・持續更新｜澤連斯基：只要求北約1%坦克及戰機

俄烏戰事在3月27日踏入32日，足有一個月。據聯合國統計，截至當地時間25日午夜，烏克蘭已有1,104名平民死亡、1,754人受傷 。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



烏克蘭局勢：圖為2022年3月25日，哈爾科夫一處遭俄軍攻擊後發生火災。（AP）

3月27日：

0900 英媒《星期日電訊報》3月26日引述英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）表示，如果俄羅斯從烏克蘭撤軍，並承諾結束侵略行動，英方會撤消對俄羅斯個人和企業實施的制裁。

0846 美國財政部長耶倫（Janet Yellen）接受CNBC節目訪問時表示，因中國與俄羅斯的關係而制裁中方，「在這個時候是沒有必要，也是不合適的。」

0833 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）3月26日表示，俄方不迴避與美國進行平等對話，但美方顯然還未準備好。

0800 烏克蘭總統澤連斯基稱，烏克蘭只要求北約1%的坦克和飛機。

0730 烏克蘭西部沃倫州（Volyn）發生爆炸。地方軍事管理局稱，從白羅斯領土發射的4枚火箭中，其中3枚在沃倫上空被擊落。

0715 捷克外交部在Twitter表示，由於俄羅斯挑釁捷克駐莫斯科外交官，捷克副外長斯莫勒克（Martin Smolek）已召見俄羅斯駐布拉格大使茲梅耶夫斯基（Alexander Zmeevsky）抗議。

This evening, Deputy Minister Martin Smolek summoned the Russian Ambassador to protest against Russian provocations against diplomatic staff of the Czech Embassy in Moscow. Such unacceptable acts contradict the duties of the Russian Federation under the Vienna Convention. — Czech MFA (@CzechMFA) March 26, 2022

0645 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）譴責俄羅斯對哈爾科夫市（Kharkiv）附近的大屠殺紀念館發動空襲，一座燭台紀念碑遭破壞。

這座紀念碑是用來紀念逾1.5萬名遭納粹殺害的猶太人。庫列巴期望，以色列會譴責這種「野蠻行為」。

0552 烏克蘭國會稱，俄軍對哈爾科夫（Kharkiv）一個核研究設施發動襲擊。

0450 美國白宮稱，總統拜登在空軍一號（Air Force One）上與白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）通電話，感謝她參加他在波蘭華沙的演講，又強調美國會繼續支持白羅斯人民捍衛和推進人權，包括言論自由與自由公平的選舉。

0345 烏克蘭西部利沃夫地區首長Maksym Kozytskyy就利沃夫遭導彈襲擊2次稱，遇襲地點分別是一個油庫和一個軍工廠，救火行動仍在進行，未有死亡個案。

0330 美國務卿布林肯宣布，華府打算在民用安全援助方面向烏克蘭提供額外1億美元資金。

0300 俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）就美國總統拜登講話稱，俄羅斯總統並非由拜登決定，而是由俄羅斯人民選舉產生。

0230 芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）表示，加入北約（NATO）有好處，但會永久加劇與俄羅斯的緊張關係。

0211 美國總統拜登警告俄羅斯總統普京，不要、甚至別想在北約領土上移動。他又向俄羅斯人民說，「你們不是我們的敵人」 。

0155 美國總統拜登稱， 俄羅斯總統普京「不能繼續掌權」。

他說：「看在上帝份上，這個人不能繼續掌權」。

0130 美國總統拜登在波蘭華沙發表講話，期間向烏克蘭保證， 「我們與你們站在一起」（We Stand With You）。

0100 烏克蘭西部利沃夫（Lviv）市議會表示，利沃夫附近發生3次大爆炸。利沃夫地區首長Maksym Kozytskyy其後稱，利沃夫遭導彈襲擊2次，5人受傷。

0030 倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）表示，英國政府必須讓烏克蘭難民更易來到英國。

0000 據聯合國統計，截至當地時間25日午夜，烏克蘭已有1,104名平民死亡、1,754人受傷 。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月24日，身在敖德薩一個劇院外的軍人在抽煙，前方還有他的一名同袍站崗。（AP）

3月26日重要事件：

※美國與烏克蘭的外長、防長在波蘭舉行2+2會談，美國總統拜登也在中途參加會議。

※中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明到訪俄羅斯，跟俄羅斯外長拉夫羅夫等官員會面。

※烏克蘭總統澤連斯基在卡塔爾的多哈論壇上發表講話。他敦促能源大國增加對歐洲的能源出口，又稱沒有人能免受糧食供應中斷帶來的衝擊。

※俄羅斯總統普京簽署法案，凡公布關於俄羅斯海外行動「假消息」者，最高處以15年有期徒刑。