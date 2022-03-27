烏克蘭・持續更新｜澤連斯基：只要求北約1%坦克及戰機

撰文：洪怡霖 成依華 王慧珊 許懿安 蕭通
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俄烏戰事在3月27日踏入32日，足有一個月。據聯合國統計，截至當地時間25日午夜，烏克蘭已有1,104名平民死亡、1,754人受傷 。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月25日，哈爾科夫一處遭俄軍攻擊後發生火災。（AP）

3月27日：

0900 英媒《星期日電訊報》3月26日引述英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）表示，如果俄羅斯從烏克蘭撤軍，並承諾結束侵略行動，英方會撤消對俄羅斯個人和企業實施的制裁。

0846 美國財政部長耶倫（Janet Yellen）接受CNBC節目訪問時表示，因中國與俄羅斯的關係而制裁中方，「在這個時候是沒有必要，也是不合適的。」

0833 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）3月26日表示，俄方不迴避與美國進行平等對話，但美方顯然還未準備好。

0800 烏克蘭總統澤連斯基稱，烏克蘭只要求北約1%的坦克和飛機。

0730 烏克蘭西部沃倫州（Volyn）發生爆炸。地方軍事管理局稱，從白羅斯領土發射的4枚火箭中，其中3枚在沃倫上空被擊落。

0715 捷克外交部在Twitter表示，由於俄羅斯挑釁捷克駐莫斯科外交官，捷克副外長斯莫勒克（Martin Smolek）已召見俄羅斯駐布拉格大使茲梅耶夫斯基（Alexander Zmeevsky）抗議。

0645 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）譴責俄羅斯對哈爾科夫市（Kharkiv）附近的大屠殺紀念館發動空襲，一座燭台紀念碑遭破壞。

這座紀念碑是用來紀念逾1.5萬名遭納粹殺害的猶太人。庫列巴期望，以色列會譴責這種「野蠻行為」。

0552 烏克蘭國會稱，俄軍對哈爾科夫（Kharkiv）一個核研究設施發動襲擊。

0450 美國白宮稱，總統拜登在空軍一號（Air Force One）上與白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）通電話，感謝她參加他在波蘭華沙的演講，又強調美國會繼續支持白羅斯人民捍衛和推進人權，包括言論自由與自由公平的選舉。

0345 烏克蘭西部利沃夫地區首長Maksym Kozytskyy就利沃夫遭導彈襲擊2次稱，遇襲地點分別是一個油庫和一個軍工廠，救火行動仍在進行，未有死亡個案。

0330 美國務卿布林肯宣布，華府打算在民用安全援助方面向烏克蘭提供額外1億美元資金。

0300 俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）就美國總統拜登講話稱，俄羅斯總統並非由拜登決定，而是由俄羅斯人民選舉產生。

0230 芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）表示，加入北約（NATO）有好處，但會永久加劇與俄羅斯的緊張關係。

0211 美國總統拜登警告俄羅斯總統普京，不要、甚至別想在北約領土上移動。他又向俄羅斯人民說，「你們不是我們的敵人」 。

0155 美國總統拜登稱， 俄羅斯總統普京「不能繼續掌權」。

他說：「看在上帝份上，這個人不能繼續掌權」。

0130 美國總統拜登在波蘭華沙發表講話，期間向烏克蘭保證， 「我們與你們站在一起」（We Stand With You）。

0100 烏克蘭西部利沃夫（Lviv）市議會表示，利沃夫附近發生3次大爆炸。利沃夫地區首長Maksym Kozytskyy其後稱，利沃夫遭導彈襲擊2次，5人受傷。

0030 倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）表示，英國政府必須讓烏克蘭難民更易來到英國。

0000 據聯合國統計，截至當地時間25日午夜，烏克蘭已有1,104名平民死亡、1,754人受傷 。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月24日，身在敖德薩一個劇院外的軍人在抽煙，前方還有他的一名同袍站崗。（AP）

3月26日重要事件：

※美國與烏克蘭的外長、防長在波蘭舉行2+2會談，美國總統拜登也在中途參加會議。

※中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明到訪俄羅斯，跟俄羅斯外長拉夫羅夫等官員會面。

※烏克蘭總統澤連斯基在卡塔爾的多哈論壇上發表講話。他敦促能源大國增加對歐洲的能源出口，又稱沒有人能免受糧食供應中斷帶來的衝擊。

※俄羅斯總統普京簽署法案，凡公布關於俄羅斯海外行動「假消息」者，最高處以15年有期徒刑。

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