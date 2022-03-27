烏克蘭局勢｜拜登稱「普京不能再掌權」　白宮：非要求政權更迭

美國總統拜登（Joe Biden）3月26日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不應再掌有權力。



美國有線新聞網絡（CNN）報道，拜登在波蘭首都華沙皇家城堡（Royal Castle）就俄羅斯入侵烏克蘭發表講話。

拜登警告普京不要、甚至別想在北約（NATO）領土上移動，又告訴俄羅斯人民：「你們不是我們的敵人」 。

他稱：「我經常直接和誠實地告訴你們，俄羅斯人民，如果你們能聽見，讓我這樣說：你，俄羅斯人民，不是我們的敵人。我拒絕相信，你會歡迎殺害無辜孩童和祖父母（即長者），或接受醫院、學校和產房，天呀，（這些地方）遭俄羅斯導彈和炸彈重擊」。

拜登稱：「這不是你們的本質。為了家人和孩子，這不是你應得的未來。我告訴你真相，俄羅斯人民，你們不須背負這場戰爭，普京可以且必須結束這場戰爭，美國人民會與你同在。」

烏克蘭局勢：美國總統拜登3月26日在波蘭首都華沙皇家城堡就俄羅斯入侵烏克蘭發表講話。（AP）

他說：「看在上帝的份上，這個人（普京）不能繼續掌權」。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，俄羅斯總統人選並非由拜登決定，而是由俄羅斯人民選舉產生。

白宮後來解釋，拜登這番話並非要改變俄羅斯政權或討論普京在俄羅斯國內的權力，而是指普京無權在毗鄰國家行使權力。

美國官員過往曾稱，要普京失去權力並非他們的目標。國務卿布林肯（Antony Blinken）月初說，「對我們來說，這不是關於政權更迭，俄羅斯人要決定誰領導他們。」