烏克蘭・持續更新｜俄烏和談土耳其舉行　兩國代表28至30日面談

俄烏戰事在3月28日踏入33日。據聯合國統計，截至當地時間26日午夜，烏克蘭已有1,119名平民死亡、1,790人受傷；自戰事開始以來已有逾370萬人去國，當中90%是婦孺，此外烏克蘭境內有650萬人流離失所。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



3月28日：

0000 烏克蘭談判代表阿拉哈米亞說，烏克蘭和俄羅斯之間新一輪的面對面會談3月28日至30日在土耳其舉行。

0000 俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）承認俄軍26日發射多枚高精確巡航導彈命中西部城市利沃夫（Lviv）的燃料庫和兵工廠。

他稱目前俄軍海上武器已瞄準位於基輔西南方30公里的導彈基地。他似乎是預告它是下一個攻擊目標。

0000 烏克蘭軍事網站Militarnyi：俄軍日前首度利用其新一代「龍捲風-S（Tornado-s）」多管火箭系統（MLRS），發射新型遠程精準制導火箭炮，攻擊烏東衝突區的阿夫迪夫卡（Avdiivka）地區的平民區。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月9日，位於烏克蘭首都基輔外圍的小鎮伊爾平，有汽車駛經一部被摧毀的俄軍坦克。（AP）

3月26日重要事件：

※盧甘斯克領袖稱，不久將來或會舉行公投，決定是否加入俄羅斯。烏克蘭方面稱，此舉並無法律效力。

※烏克蘭軍方部門主管稱，俄羅斯在嘗試將烏一分為二，在烏克蘭建立俄控地區。

※美國總統拜登稱俄羅斯總統普京這個人不能繼續掌權，他的言論引發爭議，白宮及美國務卿均公開進行「解畫」。布林肯稱美國沒有針對俄羅斯政權更迭的策略。

※俄軍拿下烏克蘭的斯拉特武奇市（Slavutych），在切爾諾貝爾核電廠工作的人是在斯拉特武奇生活的。該市市長稱，有3人在戰事中死亡。

※烏克蘭總統澤連斯基稱，烏克蘭只要求北約1%的坦克和飛機。

※烏軍在圍繞烏克蘭首都基輔一些地區主進行反擊。

※土耳其及法國總統都稱未來數天會與普京會談或通話。

※Google停止認證運行Android操作系統的俄羅斯BQ公司的智能手機，因此俄羅斯製造商已經在測試中國華為公司的鴻蒙操作系統（Harmony OS）。不過華為後來回應，暫無計劃在海外推鴻蒙手機。

※《基輔獨立報》稱扎波羅熱省（Zaporizhzhia）東南部的兩個小鎮波爾塔夫卡（Poltavka）和馬利尼夫卡（Malynivka）已從俄軍手上解放，而較早前的報道稱，蘇梅（Sumy）北部地區的特羅斯蒂亞涅茨鎮（Trostyanets）亦已被烏克蘭軍方收復。

※烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）雖未苦於激烈的戰鬥，但遭俄軍發射大量火箭炮。俄羅斯之前稱改變戰畸，稱軍事行動將集中在烏東。

※美國CNN稱烏克蘭已在反擊中重新掌控一些村莊，包括位於哈爾科夫以東，以及馬里烏渡爾的東北方的。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月26日，美國總統拜登訪問華沙，與逃到波蘭的烏克蘭難民見面。他在當地回答記者提問。記者問他怎麼看俄羅斯總統普京，拜登稱他是「屠夫」。（AP）

回顧3月27日時局：