美國謀求俄政權更迭推翻普京？　拜登開腔否認

美國總統拜登（Joe Biden）聲稱「普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）不能繼續掌權」，美國正謀求俄羅斯政權更迭推翻普京？拜登3月27日澄清自己的言論。



美國總統拜登3月27日為自己26日發表的涉俄言論撲火。拜登26日表示，俄羅斯總統普京不能繼續掌權。據美國《國會山報》報道，拜登於當地時間3月27日晚表示，他並不是在呼籲俄羅斯政權更迭。

當拜登在離開華盛頓一座教堂時，被問及他在波蘭的言論是否要求普京下台，他回答說「沒有」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）27日也澄清說，美國並不主張推翻普京。

布林肯27日在耶路撒冷對記者說，「如你們所知，就像你們聽到我們反覆所說的，我們沒有一個要謀求俄羅斯或任何其他地方政權變更的戰略。」

布林克進一步解釋拜登的話說：「我認為，總統、白宮昨（26日）晚要強調的是，普京總統不能被允許發動戰爭或者侵略烏克蘭或任何國家。」

此前，美國白宮一位官員也強調，拜登不是在討論普京在俄羅斯的權力或者政權變更，而是要說明「普京不能被允許針對鄰國或地區運用權力」。

美國總統拜登3月26日在波蘭首都華沙皇家城堡發表演說。他表示：「這是一場民主對抗專制、自由對抗壓制、基於規則的秩序和蠻力統治之間的鬥爭。在這場戰役中，我們需要保持清醒。這場戰鬥不會在幾天或幾個月內勝利。我們需要為未來的長期鬥爭做好準備。」

拜登在演講的最後表示，在普京的執政下，俄羅斯正在扼殺民主，「看在上帝的份上，這個人（普京）不能繼續掌權」。