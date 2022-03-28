烏克蘭丨俄國防部二度公布俄軍折損情況　1351人陣亡比烏軍少得多

俄羅斯國防部3月25日稱俄軍在烏克蘭的軍事行動正嚴格按照計劃進行中，總體上第一階段行動的主要任務已經完成。烏軍戰鬥力被顯著削弱，使得俄方能將主要精力聚焦在主要目標，即控制頓巴斯地區上。部門稱將避免平民不必要傷亡作為第一要務。



據俄國防部發布的相關戰報，截至目前，俄軍方此次軍事行動已經幾乎完全摧毀烏克蘭的空軍力量和防空力量，烏克蘭的海軍也不復存在。

部門稱，此外，烏克蘭軍隊有組織的儲備也幾乎歸零。一個月內，烏克蘭軍隊的人員損失約為3萬，其中1.4萬人死亡、1.6萬人受傷。目前，頓巴斯地區武裝已控制盧甘斯克93%的區域和頓涅茨克54%的區域。在烏克蘭戰區內共有127座橋樑被毀，均為烏軍所為。烏軍的導彈和彈藥、燃料和食品的供應幾乎完全停止。但在特別軍事行動中，俄方共有1,351人陣亡、3,825人受傷。

俄羅斯國防部當天稱，俄軍在軍事行動中的首階段主要任務已經完成，烏克蘭的武裝作戰能力已大大降低，現時將專注於實現主要目標，解放頓巴斯地區上。

這是俄國防部第二度公布在烏行動的己方傷亡情況。俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）3月2日晚發布的通報，是俄官方首次公布有關數據。

他稱在特別軍事行動中，俄軍已有498人陣亡，烏克蘭軍隊陣亡人數超過2870人。

根據俄國防部網站發布的消息，科納申科夫説，在此次特別軍事行動中，俄軍受傷人數為1,597人，烏方參戰人員受傷人數約為3,700人。「根據目前已經確認的數字，被俘的烏軍人數為572人。」科納申科夫説。