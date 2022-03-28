烏克蘭｜拜登稱普京不能繼續掌權後澄清　中方：各方言行應負責任

美國總統拜登（Joe Biden）3月26日在波蘭公開表示俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）不能繼續在俄羅斯掌權，美方隨後澄清美國並沒有尋求俄羅斯政權更換。對此，中國外交部予以回應。



3月28日，中國外交部發言人汪文斌表示，「我們注意到有關的報道，我要強調的是對話談判是解決烏克蘭問題的唯一正確途徑，當前各方急需做的是緩和局勢，促談止戰，而不是激化矛盾。在事關歐洲和世界和平與穩定的重大問題上，各方應該採取負責任的言行，發揮建設性的作用。」

另據美國有線新聞網絡（CNN）3月26日報道，拜登在波蘭首都華沙會見了烏克蘭高級官員，並參加了美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與烏克蘭官員們舉行的閉門會議。

值得一提的是，迄今為止，俄烏談判在核心問題上沒有取得任何進展。俄羅斯多次表示，俄烏談判的主要障礙是烏克蘭政府缺乏獨立性。俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）當地時間3月24日表示，現在不是烏克蘭當局在做決定，一切都是美方通過相關渠道授意，並以烏克蘭方面決定的形式呈現出來。

美國政府一直否認有干涉俄烏談判的行為，稱一切都由烏克蘭政府自行決定。

CNN此前曾引述熟悉俄烏談判相關情況的消息人士表示，美國並沒有向烏克蘭施壓，要求其接受或拒絕具體讓步，也沒有參與談判進程。