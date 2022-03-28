新冠肺炎｜亞太地區疫情反彈　國際社會如何防患未燃？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發超過兩年，各地疫情多次經歷大起大落，其中傳染力極高的Omicron病毒株更令全球的確診個案飆升，而且導致以「零感染」卦帥的亞太國家和地區的防疫政策飽受衝擊。對於早已放寬抗疫措施的歐美國家而言，亞太地區在這一波疫情為大家帶來甚麼啟示？
縱觀亞太地區，韓國曾在3月中單日新增超過60萬宗確診個案；新加坡及新西蘭亦分別於2月底及3月初錄得2萬宗以上的病例，創下當地新高；甚至被外界譽為防疫措施「滴水不漏」的中國亦連續多天錄得數千宗案例，上海更因為單日個案破紀錄而「分階段封城」。
閉關及嚴格防疫政策在疫情初期見效
新西蘭奧塔哥大學（University of Otago）公共衛生教授貝克（Michael Baker）接受醫療新聞網站《Medical News Today》訪問時認為，亞太地區的「清零」或封關政策包括了嚴格的邊境管制、追蹤接觸者、大規模病毒檢測、檢疫和自我隔離等措施，將確診個案減至最低，同時保障經濟活動。
貝克指出，這些措施在疫情爆發初期12至18個月、疫苗尚未面世時普遍有效，惟在Delta、Omicron及其亞型BA.2來勢洶洶的情況下，澳洲、新西蘭、新加坡等地的防疫政策改為減輕疫情為主。
報道提到，香港的七天平均新冠死亡率是全球之最，專家歸咎於屬於高危一族的長者接種疫苗的接種率低下，造成他們入院和喪生人數高企。目前香港有大約75%人口已經完全接種兩劑疫苗，表現比美國、俄羅斯等國家為高，惟在Omicron疫情爆發前，長者對接種疫苗顯得猶豫不決，成為香港疫情在2月急升的原因之一。
美國過早進入「後疫情時代」？
從香港的疫情可以見到，全球各地要將疫情轉為風土病，疫苗接種率和群體免疫力維持於高水平是關鍵。不過以美國為例，多個州份陸續取消不同類型防疫措施，例如撤銷口罩令、關閉州政府營運的檢測和疫苗接種中心，甚至減少與抗疫相關的撥款等。
美國國會早前通過的政府開支法案中，原本用於抗疫基金的150億美元撥款成為犧牲品，用於為沒購買醫療保險民眾檢測和治療的撥款亦在前幾天失效，再加上華府沒有如期採購足夠的抗疫口服藥，為應對Omicron亞型BA.2疫情帶來阻力。
明尼蘇達大學（University of Minnesota）傳染病研究及政策中心（Center for Infectious Disease Research and Policy）總監奧斯特霍姆（Michael Osterholm）向《衛報》表示，美國的疫苗接種率不算太高，貿然放寬防疫措施就像「玩火」。他認為華府近期更改疾病控制和預防中心（CDC）社區風險指引等舉動，看來並非源於於公共衛生建議，而是由政治推動。
專家：疫情就像天氣，時好時壞
耶魯大學公共衛生學院（Yale School of Public Health）流行病學家岡薩維斯（Gregg Gonsalves）指出，政治人物和官員覺得有政治需要放寬防疫措施，為他們在中期選舉贏得選民支持。他警告，如果當地在未來數週的入院和死亡個案急升，整個醫療體制可能會束手無策。
要回到正常生活，美國傳染病專家福奇（Anthony Fauci）強調，大家需要採取一切措施，避免再次拖累情況的因素。奧斯特霍姆則認為，疫情不像體育賽事有始有終，反而是像天氣一樣時晴時雨，病毒會繼續演變和激增，官員需要理解這一點，在決定政策時要靈活應對。