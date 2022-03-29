烏克蘭・持續更新｜俄羅斯要求以盧布結算天然氣　德國堅持付歐元

俄烏戰事在3月29日踏入34日。據聯合國統計，截至當地時間27日午夜，烏克蘭已有1,151名平民死亡、1,824人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



3月29日：

0000 德國總理朔爾茨表示，絕大多數德國公司的俄羅斯天然氣供應合同都規定以歐元支付，仍將以歐元執行合同。

0000 烏克蘭副總理稱，佔據切爾諾貝爾核電廠的俄軍已圍繞它劃出一個禁區，並將該區軍事化。

烏克蘭：圖為2022年3月28日，烏克蘭軍人在首都基輔市郊布羅瓦雷的前線聚集。（AP）

3月28日重要事件：

※烏克蘭通訊社（Ukrinform）3月28日稱，烏克蘭談判代表團成員指，俄羅斯和烏克蘭的談判因後勤問題而延遲舉行，談判改在3月29日於土耳其伊斯坦堡舉行。

※俄羅斯已排除俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在現階段會談的可能。俄方表示，普京從未拒絕與澤連斯基會面，但重要的是應為會面做好充分準備。

※烏克蘭稱，烏方已準備好在俄烏談判中討論烏克蘭中立地位的議題。烏克蘭總統澤連斯基指，烏克蘭要獲安全保證、中立及無核，但他強調須獲第三方保證，並以公投方式表決。

※烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，根據情報報告，俄羅斯可能在人道走廊路線上作出挑釁行為，因此3月28日沒計劃開放人道走廊。

※烏克蘭外交部3月28日表示，俄軍已將被圍困的馬里烏波爾市（Mariupol）「化為塵土」。烏克蘭外交部和馬里烏波爾市長也形容該市目前的人道形勢為「災難性」。

※俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）3月28日說，俄羅斯正在準備採取報復性簽證措施，限制「不友好國家」的公民入境。

烏克蘭：圖為2022年3月28日，一間位於烏克蘭首都基輔市郊布羅瓦雷的住所受到俄羅斯軍隊的襲擊，女屋主其後向記者展示房屋的受損情況。（AP）

回顧3月28日時局：

烏克蘭・持續更新｜俄擬限制「不友好國家」公民入境 涉美歐日等