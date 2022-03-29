烏克蘭・持續更新｜俄羅斯要求以盧布結算天然氣　德國堅持付歐元

俄烏戰事在3月29日踏入34日。據聯合國統計，截至當地時間27日午夜，烏克蘭已有1,151名平民死亡、1,824人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。
3月29日：
0000 德國總理朔爾茨表示，絕大多數德國公司的俄羅斯天然氣供應合同都規定以歐元支付，仍將以歐元執行合同。
0000 烏克蘭副總理稱，佔據切爾諾貝爾核電廠的俄軍已圍繞它劃出一個禁區，並將該區軍事化。
3月28日重要事件：
※烏克蘭通訊社（Ukrinform）3月28日稱，烏克蘭談判代表團成員指，俄羅斯和烏克蘭的談判因後勤問題而延遲舉行，談判改在3月29日於土耳其伊斯坦堡舉行。
※俄羅斯已排除俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在現階段會談的可能。俄方表示，普京從未拒絕與澤連斯基會面，但重要的是應為會面做好充分準備。
※烏克蘭稱，烏方已準備好在俄烏談判中討論烏克蘭中立地位的議題。烏克蘭總統澤連斯基指，烏克蘭要獲安全保證、中立及無核，但他強調須獲第三方保證，並以公投方式表決。
※烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，根據情報報告，俄羅斯可能在人道走廊路線上作出挑釁行為，因此3月28日沒計劃開放人道走廊。
※烏克蘭外交部3月28日表示，俄軍已將被圍困的馬里烏波爾市（Mariupol）「化為塵土」。烏克蘭外交部和馬里烏波爾市長也形容該市目前的人道形勢為「災難性」。
※俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）3月28日說，俄羅斯正在準備採取報復性簽證措施，限制「不友好國家」的公民入境。