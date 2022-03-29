烏克蘭・持續更新｜克里姆林宮：害怕北約東移　不要逼我們到牆角

俄烏戰事在3月29日踏入34日。據聯合國統計，截至當地時間27日午夜，烏克蘭已有1,151名平民死亡、1,824人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



3月29日：

1125 奧斯卡影帝兼導演辛潘（Sean Penn）正身處烏克蘭，以籌備協助難民的慈善活動。自2月24日爆發俄烏衝突後，辛潘深入基輔拍攝一部相關紀錄片，從那時起，他的慈善組織一直致力於為波蘭的烏克蘭難民提供住房和教育。

I was in Lviv, Ukraine today with CORE team, strategizing with local governance & NGO’s to scale up our in-country programs. Good meeting with Gov. Maksym Kozytskyy. To learn more go to https://t.co/snKeUz99Fm or text “CORE” to 24365 to donate. pic.twitter.com/ASHavYHlvy — Sean Penn (@SeanPenn) March 28, 2022

1106 英國國防部認為，俄羅斯瓦格納集團（Wagner group）的僱傭兵已被派往烏克蘭東部，估計有1000人在途中。

瓦格納集團是僱傭兵組織，亦被指是俄羅斯準軍事組織。

1049 日本內閣官房長官松野博一3月29日在新聞發布會上表示，日本政府建議相關公司在接到盧布結算要求的情況下，拒絕使用盧布支付俄羅斯液化天然氣。

1026 佩斯科夫指出，俄羅斯感到自己已置身於戰爭之中，「因為西歐國家、美國、加拿大、澳洲，他們實際上——在貿易、經濟、奪取我們的財產、奪取我們的資金，阻止我們的財務關係等方面，都已向俄方發動戰爭。俄方因此必須適應新的現實。」

對於與北約的緊張關係，他稱，「幾十年來，我們一直在告訴西方多國，我們害怕你們的北約東移。我們也害怕北約憑藉其軍事基礎設施愈來愈接近我們的邊界。請注意這一點。 不要把我們逼到牆角裏。」

0951 佩斯科夫接受PBS Newshour訪問時又指，俄羅斯只會在國家存亡受到威脅時才使用核武器，而不會是因為在烏克蘭發動的戰爭。

0927 克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）3月28日接受PBS Newshour訪問時指，美國總統拜算登稱俄總統普京不能繼續掌權的言論令人相當震驚，並形容這是對個人的侮辱。

0856 烏克蘭經濟部長斯維里登科（Yulia Svyrydenko）表示，就基礎設施破壞、經濟增長損失和其他因素而言，這場戰爭迄今已使烏克蘭損失了5649億美元。

0850 基輔西北部的伊爾平（Irpin）市長馬庫辛（Oleksandr Markushyn）表示，烏克蘭軍隊已經重新控制該市。他稱伊爾平市已經「解放」，俄羅斯士兵「提出投降」。

0845 日本財務省指，將從4月5日起禁止向俄羅斯出口奢侈品，包括高檔汽車、寶石。

0839 法國外交部發言人表示，總統馬克龍計劃3月29日與俄羅斯總統普京會談。

0820 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃針對日前歐洲理事會宣布繼續對俄羅斯實施制裁的決定表態稱，歐盟對俄羅斯實施的制裁破壞歐盟成員國自身的經濟，讓普通歐洲人面臨高昂的電價和燃料價格，導致社會福利讓位於軍費、通脹激增和大規模失業的問題。

她又指，歐盟對俄羅斯的制裁只會有利於美國，讓美國從歐盟資本外流、對歐增加武器供應和高價液化天然氣供應中牟利。

0815 土耳其外交部當地時間3月28日發表聲明稱，俄烏代表團將於當地時間29日上午10時30分在土耳其總統府伊斯坦堡辦公區舉行閉門談判，預計持續兩天。

0730 美國總統拜登表示，美國沒有更換俄羅斯領導人的策略，對於早前指普京不能繼續掌權的言論，是他個人憤怒的表達，不是美國的政治立場改變，他及表示不會道歉或退讓。

0630 俄羅斯為報復西方制裁，計劃向不友好國家的實施入境限制，對象包括英國、歐盟及美國。

另外，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫指俄羅斯不會無償供應天然氣，又表示正擬定出口天然氣的盧布結算方案，若歐洲國家拒絕，俄羅斯將作出回應。

0535 俄羅斯國防部發言人科納申科夫表示，俄空天軍過去24小時摧毀了41個烏克蘭軍事目標，包括兩個多發火箭系統裝置、一個電子戰站、兩個戰地彈藥庫、24個據點和一個烏克蘭裝備集中區。

此外，俄軍在一天內擊落了烏克蘭的兩架蘇-24前線轟炸機、一架蘇-25攻擊機和一架無人機。科納申科夫還表示，俄軍從海上發射兩枚導彈，摧毀了為基輔附近烏克蘭部隊供應軍需、位於日托米爾州的兩個大型彈藥庫。

0420 古特雷斯在紐約聯合國總部舉行的記者見面會上表示，俄羅斯和烏克蘭之間持續一個月的衝突已導致數千人死亡，千萬人流離失所，基礎設施遭到系統性破壞，全球範圍糧食和能源價格飆升。他呼籲在烏克蘭立即實施人道主義停火，以便政治談判取得進展，達成基於《聯合國憲章》原則的和平協議。

古特雷斯表示已要求聯合國負責人道主義事務的副秘書長格里菲思立即與有關方探討在烏克蘭達成人道主義停火協議的可能性和相關安排。他同時呼籲衝突雙方、國際社會與聯合國一同努力實現和平。

0335 俄烏新一輪談判將於當地時間今天在伊斯坦堡舉行。土耳其總統埃爾多安表示，談判前將分別與雙方代表進行簡短會議。據悉兩國談判代表團已抵達伊斯坦堡。

0200據報導指，本月較早前，車路士班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）和至少兩名烏克蘭談判代表懷疑中毒。有知情人士指將可疑的襲擊歸咎於俄羅斯的強硬派，為了破壞會談而下毒。

0115 俄羅斯聯邦議會主席馬特維延科週一在與哈薩克參議院主席阿辛巴耶夫會談時稱，俄羅斯在烏克蘭開展的特別行動正在按計劃全面進行，所有任務都將被落實。

「俄羅斯最高總司令普京總統明確指示，要盡量減少和防止平民傷亡。」馬特維延科強調，俄羅斯被迫發起特別行動，以制止在烏克蘭的流血事件，又指俄羅斯的特別行動旨在使烏克蘭去軍事化、去納粹化。

0000 德國總理朔爾茨表示，絕大多數德國公司的俄羅斯天然氣供應合同都規定以歐元支付，仍將以歐元執行合同。

0000 烏克蘭副總理稱，佔據切爾諾貝爾核電廠的俄軍已圍繞它劃出一個禁區，並將該區軍事化。

烏克蘭：圖為2022年3月28日，烏克蘭軍人在首都基輔市郊布羅瓦雷的前線聚集。（AP）

3月28日重要事件：

※烏克蘭通訊社（Ukrinform）3月28日稱，烏克蘭談判代表團成員指，俄羅斯和烏克蘭的談判因後勤問題而延遲舉行，談判改在3月29日於土耳其伊斯坦堡舉行。

※俄羅斯已排除俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在現階段會談的可能。俄方表示，普京從未拒絕與澤連斯基會面，但重要的是應為會面做好充分準備。

※烏克蘭稱，烏方已準備好在俄烏談判中討論烏克蘭中立地位的議題。烏克蘭總統澤連斯基指，烏克蘭要獲安全保證、中立及無核，但他強調須獲第三方保證，並以公投方式表決。

※烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，根據情報報告，俄羅斯可能在人道走廊路線上作出挑釁行為，因此3月28日沒計劃開放人道走廊。

※烏克蘭外交部3月28日表示，俄軍已將被圍困的馬里烏波爾市（Mariupol）「化為塵土」。烏克蘭外交部和馬里烏波爾市長也形容該市目前的人道形勢為「災難性」。

※俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）3月28日說，俄羅斯正在準備採取報復性簽證措施，限制「不友好國家」的公民入境。

烏克蘭：圖為2022年3月28日，一間位於烏克蘭首都基輔市郊布羅瓦雷的住所受到俄羅斯軍隊的襲擊，女屋主其後向記者展示房屋的受損情況。（AP）

回顧3月28日時局：

烏克蘭・持續更新｜俄擬限制「不友好國家」公民入境 涉美歐日等