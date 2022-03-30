烏克蘭・持續更新｜俄縮減基輔軍事行動　拜登質疑：拭目以待

俄烏戰事在3月30日踏入第35日。據聯合國統計，截至當地時間28日午夜，烏克蘭已有1,179名平民死亡、1,860人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。兩國代表團在土耳其的談判進得進展。

美國總統拜登（Joe Biden）周二表示，他還不相信俄羅斯宣布將縮減烏克蘭首都基輔的軍事行動，將導致戰爭發生根本性的轉變，一切須拭目以待。



烏克蘭局勢：俄烏代表團3月29日在土耳其舉行第5輪談判，土耳其總統埃爾多安（中）在開場前致歡迎辭（AP）

3月30日：

0545 烏克蘭總統澤連斯基表示，雖然會談初步看來是「積極的」，但並沒有「蓋過」俄羅斯砲彈的爆炸。他在電視講話中向各國施壓：在戰爭結束之前不要談論解除制裁。

0515 俄羅斯總統普京與法國總統馬克龍通電話，馬克龍提及須在南部城巿馬里烏波爾的人道救援行動，但普京堅持當地的「武裝分子」必須放下武器投降。

0500 美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）周二指，俄羅斯在黑海炸毁至少三艘運載貨的民用船隻，而且俄國海軍封鎖烏克蘭港口，切斷烏克蘭糧食出口到世界各地，包括阻止94艘運送糧食的船進入地中海，觸發全球糧食危機。

0445 聯合國人道主義事務代表 Joyce Msuya 在聯合國安理會上發表講話，自上個月戰爭爆發以來，已有逾1000萬烏克蘭人逃離家園，包括一半以上的烏克蘭兒童。其中 650 萬人在國內流離失所，390 萬人已逃至鄰國。

0338 美國五角大廈表示，在過去一日只有「少量的」俄羅斯部隊撤出基輔，但警告俄軍仍可能對對烏克蘭及基輔施以「大規模暴行」，並認為俄方是正在重新部署，而非真正撤退。

0221 烏克蘭國家緊急服務部門表示，俄羅斯周二對烏克蘭西南部尼古拉耶夫（Mykolaiv ）地區軍事長官辦公室發動襲擊，造成至少 12 人死亡、33 人受傷。

0145 美國總統拜登和與正在訪美的新加坡總理李顯龍會面後，發表聯合聲明譴責俄羅斯入侵烏克蘭。聲明指「兩國認識到任何地方對《聯合國憲章》和國際秩序的威脅，正如俄羅斯對烏克蘭的無端攻擊，都會危及世界各地的和平與繁榮。」

正在訪美的新加坡總理李顯龍在白宮會見記者。（AP）

0140 荷蘭周二表示將驅逐 17 名俄羅斯人，稱他們是偽裝成外交官的情報人員。比利時亦表示將驅逐俄羅斯大使館的21名外交官。愛爾蘭及捷克亦合共驅逐5名俄國外交官。

0048 丹麥政府決定向部署在波羅的海三國——愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的北約部隊派遣800名士兵。此前，丹麥已派遣200名士兵，一架F-16戰鬥機和一艘護衛艦在波羅的海待命。

0014 波蘭政府發言人宣布，已通過議案禁止俄羅斯煤炭入口。波蘭目前為歐盟國家之中使用煤炭發電比例最高的國家，2020年，該國進口煤炭之中四分之三來自俄羅斯，共1280萬噸。

0003 英國首相約翰遜的發言人表示，英國希望看到俄羅斯軍隊從烏克蘭領土「完全撤出」，並視乎俄羅斯的實際行動而非只有說話。據英方了解，俄軍對基輔一帶的轟炸已見減少。

0000 在伊斯坦堡的談判結束後，俄羅斯談判代表團團長梅金斯基（Vladimir Medinsky）表示，在烏克蘭首都基輔及切爾尼戈夫（Chernihiv）軍事行動降級，並不停於「停火」。梅金斯基並補充「我們理解基輔有人需要做出決定，所以我們不想讓這座城市面臨額外風險。」

烏克蘭：圖為2022年3月28日，烏克蘭軍人在首都基輔市郊布羅瓦雷的前線聚集。（AP）

3月29日重要事件：

※俄烏兩方在土耳其完成第5輪談判，俄方形容談判具建設性，俄國防部並宣布大幅減少在基輔（Kyiv）和烏克蘭北部切爾尼戈夫（Chernigov）方面的軍事行動。

※俄羅斯代表團團長梅津斯基在談判結束後表示，俄羅斯收到烏克蘭的書面提議，確認其保持中立和無核地位的意願，包括放棄生產和部署所有類型的大規模殺傷性武器。

※烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克表示，有關烏克蘭安全保障的協議必須在全民公投中獲得批准。

※俄方指總統普京與烏克蘭總統澤連斯基的會面，可以與兩國外交部草簽和平條約同時進行。

※澳洲外長佩恩表示，澳洲對39名俄羅斯人實施制裁並禁止他們入境。

回顧3月29日時局：

烏克蘭・持續更新｜談判有進展 俄羅斯允大幅減少在基輔軍事行動