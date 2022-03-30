烏克蘭・持續更新｜澤連斯基質疑俄羅斯承諾　稱防禦不會鬆懈

俄烏戰事在3月30日踏入第35日。據聯合國統計，截至當地時間28日午夜，烏克蘭已有1,179名平民死亡、1,860人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。兩國代表團在土耳其的談判進得進展。



在美國總統拜登稱對於俄軍減少在烏克蘭首都基輔軍事行動後不久，美國防部國警告，俄軍可能準備在烏其他地方作出「重大攻勢」。此外烏克蘭總統澤連斯基亦對俄羅斯的承諾表示質疑。

3月30日：

俄烏談判：圖為2022年3月29日，俄烏談判團進行第五輪和談，之後烏克蘭談判代表團成員、烏克蘭總統辦公室主任顧問米波多利亞克（Mikhaylo Podolyak，右）與翻譯員（圖中向記者發言者）一同在土耳其伊斯坦堡會見記者。（AP）

0833 據克里姆林宮網站消息，普京在同馬克龍通電話時詳細介紹俄軍為提供緊急人道主義援助和確保平民安全撤離所採取的措施。雙方還談到俄方決定向包括歐盟國家在內的一些國家供應天然氣時改用盧布結算的有關問題。

法國總統府的消息稱，馬克龍在通話中向普京提出撤離烏克蘭東南部港口城市馬里烏波爾的居民，俄方表示將對此「予以考慮」後再做回應。

0818 美國防部3月29日稱，駐波蘭的美軍正在與烏克蘭軍隊進行接觸，並移交武器，然而這種接觸中並不涉及為烏軍提供訓練。國防部發言人柯比表示，「這不是許多人認為的本質意義上的培訓，我只想說這是一種接觸」。

前一天，美國總統拜登曾向媒體表示，美軍正在波蘭境內為烏克蘭軍隊提供訓練。但美國國防部29日的聲明否認了這種說法。

0742 美國防部國警告，儘管有跡象顯示俄羅斯在烏克蘭首都基輔附近重新部署了「少量」部隊，但俄軍並沒完全撤離，且可能準備在烏克蘭其他地方進行「重大攻勢」。

五角大樓發言人柯比稱：「我們現在看到有一小部份俄軍似乎正離開基輔，就在俄羅斯人稱他們正在撤退的同一天。」

他說：「我可告訴你的是，我們看到針對基輔的絕大部分集結力量仍在那裏。我們只看到一小部份人開始遠離基輔，主要是向北移動。」

0610 CNN報道，烏克蘭時間周二晚上11點45分左右，基輔聽到火箭炮聲。 儘管俄羅斯官員表示俄羅斯正在從首都基輔和切爾尼戈夫周圍撤離部分部隊，但周二下午，基輔郊區周圍仍繼續發生激烈戰鬥。

0545澤連斯基29日晚在社交媒體發視像講話時說，烏俄新一輪談判所釋放的訊號是積極的。但烏方清楚所有的風險，認為沒有理由相信俄方談判代表的言論，「只有實質的結果才是可信的」。

0515 俄羅斯總統普京與法國總統馬克龍通電話，馬克龍提及須在南部城巿馬里烏波爾的人道救援行動，但普京堅持當地的「武裝分子」必須放下武器投降。

馬里烏波爾仍是俄烏軍的主要戰場。3月29日，一名婦人騎單車經過一輛燒剩支架的巴士。（AP）

0500 美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）周二指，俄羅斯在黑海炸毁至少三艘運載貨的民用船隻，而且俄國海軍封鎖烏克蘭港口，切斷烏克蘭糧食出口到世界各地，包括阻止94艘運送糧食的船進入地中海，觸發全球糧食危機。

0445 聯合國人道主義事務代表 Joyce Msuya 在聯合國安理會上發表講話，自上個月戰爭爆發以來，已有逾1000萬烏克蘭人逃離家園，包括一半以上的烏克蘭兒童。其中 650 萬人在國內流離失所，390 萬人已逃至鄰國。

0338 美國五角大廈表示，在過去一日只有「少量的」俄羅斯部隊撤出基輔，但警告俄軍仍可能對對烏克蘭及基輔施以「大規模暴行」，並認為俄方是正在重新部署，而非真正撤退。

俄烏談判重點│烏克蘭提出中立 換取國際安全保障

0221 烏克蘭國家緊急服務部門表示，俄羅斯周二對烏克蘭西南部尼古拉耶夫（Mykolaiv ）地區軍事長官辦公室發動襲擊，造成至少 12 人死亡、33 人受傷。

0145 美國總統拜登和與正在訪美的新加坡總理李顯龍會面後，發表聯合聲明譴責俄羅斯入侵烏克蘭。聲明指「兩國認識到任何地方對《聯合國憲章》和國際秩序的威脅，正如俄羅斯對烏克蘭的無端攻擊，都會危及世界各地的和平與繁榮。」

正在訪美的新加坡總理李顯龍在白宮會見記者。（AP）

0140 荷蘭周二表示將驅逐 17 名俄羅斯人，稱他們是偽裝成外交官的情報人員。比利時亦表示將驅逐俄羅斯大使館的21名外交官。愛爾蘭及捷克亦合共驅逐5名俄國外交官。

0048 丹麥政府決定向部署在波羅的海三國——愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的北約部隊派遣800名士兵。此前，丹麥已派遣200名士兵，一架F-16戰鬥機和一艘護衛艦在波羅的海待命。

0014 波蘭政府發言人宣布，已通過議案禁止俄羅斯煤炭入口。波蘭目前為歐盟國家之中使用煤炭發電比例最高的國家，2020年，該國進口煤炭之中四分之三來自俄羅斯，共1280萬噸。

0003 英國首相約翰遜的發言人表示，英國希望看到俄羅斯軍隊從烏克蘭領土「完全撤出」，並視乎俄羅斯的實際行動而非只有說話。據英方了解，俄軍對基輔一帶的轟炸已見減少。

0000 在伊斯坦堡的談判結束後，俄羅斯談判代表團團長梅金斯基（Vladimir Medinsky）表示，在烏克蘭首都基輔及切爾尼戈夫（Chernihiv）軍事行動降級，並不停於「停火」。梅金斯基並補充「我們理解基輔有人需要做出決定，所以我們不想讓這座城市面臨額外風險。」

俄烏談判重點│烏克蘭提出中立 換取國際安全保障

烏克蘭：圖為2022年3月28日，烏克蘭軍人在首都基輔市郊布羅瓦雷的前線聚集。（AP）

3月29日重要事件：

※俄烏兩方在土耳其完成第5輪談判，俄方形容談判具建設性，俄國防部並宣布大幅減少在基輔（Kyiv）和烏克蘭北部切爾尼戈夫（Chernigov）方面的軍事行動。

※俄羅斯代表團團長梅津斯基在談判結束後表示，俄羅斯收到烏克蘭的書面提議，確認其保持中立和無核地位的意願，包括放棄生產和部署所有類型的大規模殺傷性武器。

※烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克表示，有關烏克蘭安全保障的協議必須在全民公投中獲得批准。

※俄方指總統普京與烏克蘭總統澤連斯基的會面，可以與兩國外交部草簽和平條約同時進行。

※澳洲外長佩恩表示，澳洲對39名俄羅斯人實施制裁並禁止他們入境。

回顧3月29日時局：

烏克蘭・持續更新｜談判有進展 俄羅斯允大幅減少在基輔軍事行動