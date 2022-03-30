烏克蘭・持續更新｜談判現曙光　俄縮減在基輔軍事行動

俄烏戰事在3月30日踏入第35日。據聯合國統計，截至當地時間28日午夜，烏克蘭已有1,179名平民死亡、1,860人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



烏克蘭局勢：俄烏代表團3月29日在土耳其舉行第5輪談判，土耳其總統埃爾多安（中）在開場前致歡迎辭（AP）

3月30日：

0048 丹麥政府決定向部署在波羅的海三國——愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的北約部隊派遣800名士兵。此前，丹麥已派遣200名士兵，一架F-16戰鬥機和一艘護衛艦在波羅的海待命。

0014 波蘭政府發言人宣布，已通過議案禁止俄羅斯煤炭入口。波蘭目前為歐盟國家之中使用煤炭發電比例最高的國家，2020年，該國進口煤炭之中四分之三來自俄羅斯，共1280萬噸。

0003 英國首相約翰遜的發言人表示，英國希望看到俄羅斯軍隊從烏克蘭領土「完全撤出」，並視乎俄羅斯的實際行動而非只有說話。據英方了解，俄軍對基輔一帶的轟炸已見減少。

0000 在伊斯坦堡的談判結束後，俄羅斯談判代表團團長梅金斯基（Vladimir Medinsky）表示，在烏克蘭首都基輔及切爾尼戈夫（Chernihiv）軍事行動降級，並不停於「停火」。梅金斯基並補充「我們理解基輔有人需要做出決定，所以我們不想讓這座城市面臨額外風險。」

烏克蘭：圖為2022年3月28日，烏克蘭軍人在首都基輔市郊布羅瓦雷的前線聚集。（AP）

3月29日重要事件：

※俄烏兩方在土耳其完成第5輪談判，俄方形容談判具建設性，俄國防部並宣布大幅減少在基輔（Kyiv）和烏克蘭北部切爾尼戈夫（Chernigov）方面的軍事行動。

※俄羅斯代表團團長梅津斯基在談判結束後表示，俄羅斯收到烏克蘭的書面提議，確認其保持中立和無核地位的意願，包括放棄生產和部署所有類型的大規模殺傷性武器。

※烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克表示，有關烏克蘭安全保障的協議必須在全民公投中獲得批准。

※俄方指總統普京與烏克蘭總統澤連斯基的會面，可以與兩國外交部草簽和平條約同時進行。

※澳洲外長佩恩表示，澳洲對39名俄羅斯人實施制裁並禁止他們入境。

回顧3月29日時局：

烏克蘭・持續更新｜談判有進展 俄羅斯允大幅減少在基輔軍事行動