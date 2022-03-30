烏克蘭局勢｜俄羅斯醖釀海外「俄概股」退市法案

知情人士稱，俄羅斯經濟發展部已經提出了一項將海外上市的俄羅斯股票預託證券轉換為俄羅斯本地股票的法案，這也反映出俄羅斯的金融反擊將從天然氣本位盧布進一步擴展至其他領域。

據中國財聯社3月30日報道，對於這一報道，俄羅斯經濟發展部回應媒體時稱「這一套機制已經有了，還剩下一些流程上的細節問題有待解決」。

在俄烏衝突全面爆發後，俄羅斯知名企業在海外的預託證券均出現暴跌。舉例而言，在倫交所3月初宣佈停止27支俄羅斯股票交易前，俄羅斯聯邦儲備銀行的預託證券曾跌到過1美分，俄羅斯天然氣工業股份公司的票面市值也蒸發近九成。

降低企業控制權風險

據俄羅斯媒體報道，該國政府提出這一法案的立場是降低海外預託證券在「非市場交易下」導致公司股權轉移的風險。這也將作為優化股份公司相關要求的二讀修訂呈現，此前該法案已經在國家杜馬通過了一讀。

根據該修正案，俄羅斯海外股票的發行人，需要在法案生效五個工作日內採取「必要和充分」的行動，以終止預託證券配售協議。在此期間也需要向俄羅斯央行提供支持文檔。不過該法案也並非完全強制退市，發行人可以在自願申請且符合俄羅斯聯邦政府「制定方式」的前提下繼續在海外流通預託證券。

該法案也賦予企業董事長對這一事項的決定權，無需受制於現有公司章程的限制。

執行細節仍有諸多變數

根據法案規定，立法生效後預託證券的持有人將自動收到對應的俄股。但從具體執行層面來看，這個「自動」的流程顯然不會那麼簡單。

根據報道，俄羅斯聯邦儲備銀行對這一法案並不持有反對立場，但對具體執行提出了諸多意見。

首先，俄羅斯最大銀行認為退市與否應當由企業自身決定，現在的法案措辭上默認所有在外上市的俄羅斯都需要退市，包括那些未受美歐制裁或制裁影響不大的公司。此外一些海外投資者，包括來自中立和友好地區的股東也會因為種種限制無法直接持有俄股，他們的所有權滅失並不合理。

俄羅斯聯邦儲備銀行同時建議政府將海外交易所按地域分為不友好、中立和友好三類，相關的退市法案應當包含將「不友好」市場預託證券轉移至其他區域交易所的選項。