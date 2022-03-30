中國052D型導彈驅逐艦穿過對馬海峽　日本監視

日本防衛省統合幕僚監部3月29日發布通報稱，當地時間3月28日12時左右，日本海上自衛隊在長崎縣五島列島以西約170公里的海域上發現一艘向東行駛的中國海軍艦艇，統合幕僚監部稱該艦艇為052D型導彈驅逐艦。



此外，約在同一時刻，長崎縣五島列島以西約330公里的海域上也發現一艘向東南方向行駛的054A型導彈護衛艦。隨後，上述艦艇沿對馬海峽向東北方向前進，駛向日本海。

日本防衛省稱，日本海上自衛隊派出艦艇和海上巡邏機收集訊息，並進行了「警戒監視」。

因頻繁在台海問題上發聲，中日關係緊張。據日本共同社3月2日報道，日本首相岸田文雄在3月2日的日本參議院預算委員會上提到，俄羅斯進攻烏克蘭是動搖國際秩序根基的行為，將關注此事對台灣海峽局勢的影響。

考慮到中國的動向，岸田文雄稱：「在亞洲太平洋地區，尤其是東亞，不能允許此次這種憑藉力量改變現狀的做法。台灣海峽的和平穩定對日本的安全和國際社會的穩定而言十分重要。」

日本外務大臣林芳正2021年11月13日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話，提及台海問題，他們確認日美安全保障條約第5條適用於尖閣諸島（中國稱釣魚島），並認同台海的和平及穩定非常重要。

對於台灣在國際社會積極尋求政治聯盟，北京回應，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。堅持一個中國原則，是國際大義、人心所向、大勢所趨。台灣民進黨當局慣於製造國際支持的假象，為其「台獨」分裂行徑撐腰打氣，只不過是自欺欺人的把戲，改變不了台灣是中國一部分的鐵的事實，也阻擋不了中國必然統一的歷史大勢。