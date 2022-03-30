美國獻邀日韓台組成Chip 4「晶片四方聯盟」　分析稱韓企恐難接受

美國政府近期向韓國、日本、中國台灣地區3個主要晶片製造商所在地提議組成「晶片四方聯盟」（Chip 4），旨在牽制正在崛起的中國大陸，「在全球供應鏈中對中國大陸形成包圍圈」。

綜合媒體3月30日報道，上述動態引發輿論熱議。韓媒分析稱，韓國恐難以接受美國提議，中韓在半導體上合作緊密，中國大陸是無法忽視的全球最大半導體市場，韓國半導體企業也在中國大陸建有核心生產基地。

韓國經濟媒體《首爾經濟》27日根據業界及政府消息報道稱，美國政府近日向韓國政府及主要半導體企業提議組成「晶片四方聯盟」，也向日本及中國台灣發出邀請。然而，報道同時指出，從韓國政府和企業的角度來看，接受美國政府的提議的可能性有限。首爾大學半導體共同研究所所長李宗昊指出，因韓國半導體巨頭三星、SK海力士等在華業務比重太大，恐難以接受美國政府的提議，需要政府與企業緊密溝通。

《亞洲日報》也指出，韓國政府和企業面對美方的提議，恐難以應允。報道稱，美國提出的「晶片四方聯盟」將對韓國政府和半導體企業造成沉重負擔。中國大陸是無法忽視的全球最大半導體市場，韓國半導體企業也在中國大陸建有核心生產基地。

市場調查機構IBS的數據顯示，中國大陸貢獻了全球半導體市場一半以上的銷售額，達到2,991億美元，被稱為「世界工廠」的中國大陸組裝製造的電子產品遍佈全球。

三星電子、SK海力士均在中國大陸建有工廠。三星在陝西省西安市擁有唯一的內存晶片海外生產基地，主要生產三星閃存（Nand Flash）晶片，12寸晶圓月產能達到26.5萬，佔三星閃存（Nand Flash）整體產量的42%，佔全球閃存市場產量的10%。

SK海力士則在江蘇省無錫市建有DRAM晶片工廠，月產17萬片12英寸晶圓，佔SK海力士整體DRAM產量的47%。目前，SK海力士在無錫打造的M8項目正在建設中。M8是8英寸晶圓項目，主要涉及攝像電路（CIS）、驅動電路（DDI）、電源管理集成電路（PMIC）等代工製造和銷售業務。2021年又收購了英特爾位於遼寧省大連市的工廠，大有加碼在華業務之勢。

韓國財經網站「econovill」稱，根據韓國工業聯合會（FKI）1月份公布的數據，截至2020年，在半導體生產中，韓國對中國提供的材料等依存度高達39.5%，對日本的依存度為18.3%，美國的依存度為6.3%。從半導體出口來看，韓國對外出口總量中有39.3%出口至中國，可見韓國半導體對華依存度之高。

據市場調研機構奧姆迪亞（Omdia）2022年1月預測，2020年至2025年中國大陸半導體市場將年均增長8.3%。半導體行業有關人士預測，在全球半導體市場佔據半壁江山的中國大陸的市場地位今後不會有較大變動，隨着5G手機的普及、數據中心投資的擴大，中國大陸將大力引領半導體市場需求增長。

因此，《亞洲日報》稱，在此背景下，韓國若加入美方提議的「晶片四方聯盟」，必將招致中方不滿。中國大陸為主要市場，韓國必須採取慎重態度。

2021年以來，美國以「穩定晶片供應鏈」為名曾多次向三星等韓國半導體企業施壓，2021年11月8日，三星電子不得不在向美國政府「自願」提交包括庫存訊息等敏感訊息在內的公司資料，以「幫助」美國疏通半導體供應鏈。2021年11月23日，三星又敲定了在美建第二座工廠的計劃。

韓媒《首爾經濟》指出，韓國正處於新舊政府交替時期，未來政府的反應非常重要。韓國半導體與顯示技術學會會長樸在根指出，韓國新政府即將上台，應充當控制塔角色，協調解決晶片產業發展中遇到的問題。