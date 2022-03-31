烏克蘭・持續更新｜美國援助5億美元　澤連斯基要求歐洲增派武器

俄烏戰事在3月31日踏入第36日。據聯合國統計，截至當地時間29日午夜，烏克蘭已有1,189名平民死亡、1,901人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

俄烏第五輪會談在29日舉行，雙方取得進展，俄方稱會減少包括在烏首都基輔的軍事行動，但克里姆林宮30日淡化談判成果，稱目前還沒有取得突破的迹象。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫又表示，俄羅斯不會與任何人討論克里米亞，因克里米亞就是俄國的一部分。

同樣對談判進程表示觀望的美國總統拜登30日再與烏克蘭總統澤連斯基通話。聯合國表示， 自戰爭開始至今已有逾400萬烏克蘭人逃離國家。

烏克蘭局勢：圖為3月29日，俄烏在烏克蘭馬里烏波爾市郊交戰後，公寓遭毀壞的情景。（AP）

3月31日

0143 五角大廈表示，在過去24小時內，基輔周邊地區的一些俄軍向北移動或進入白羅斯境內。

0140 烏克蘭南部城巿尼古拉耶夫（Mykolaiv ）市長指控俄羅斯使用集束炸彈，自戰爭開始以來已造成 80 名平民死亡。

0123 斯洛文尼亞總理揚沙（Janez Janša ）周三表示，支持向烏克蘭派遣 S-300 導彈防禦系統。

0110 拜登告訴澤連斯基，美國將向烏克蘭提供5億美元的「直接預算援助」，美國國會本月早些時間已批准向烏克蘭提供高達 136 億美元的人道主義和軍事援助。拜登政府已經給出了其中的 20億美元。

0045 英國宣布針對俄羅斯寡頭的新法律，新法將禁止俄國寡頭取得英國航空及海事技術服務，包括維修相關人士及企業的飛機或船隻。

0005 英國首相約翰遜表示，無意推翻俄羅斯政府並把總統普京趕下台。

0003 美國總統拜登正與烏克蘭總統澤連斯基通話，就美方如何支援烏克蘭協商。

0001 據聯合國統計，截至當地時間29日午夜，烏克蘭已升至1,189名平民死亡、1,901人受傷。

烏克蘭局勢：圖為3月29日，一名男子帶狗在烏克蘭馬里烏波爾市郊一間公寓附近散步。（AP）

3月30日重要事件：

※白宮稱，美國總統拜登將就與俄羅斯總統普京進行直接會談做準備，但會談的前提是俄羅斯能就美方提出的一些條件做出保證。

※俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯將不會與任何人討論克里米亞問題，包括在與烏克蘭的談判中，強調克里米亞是俄羅斯的一部分。

※克里姆林宮表示歡迎基輔以書面形式提出各項要求以結束衝突，但也指未來仍有很多工作要做，並稱和談目前還沒有取得突破的迹象。

※克里姆林宮稱，俄羅斯在與烏克蘭的談判中沒看到任何突破的跡象。

※俄羅斯總統普京與法國總統馬克龍通電話。克里姆林宮稱，總統普京在同馬克龍通電話時詳細介紹俄軍為提供緊急人道主義援助和確保平民安全撤離所採取的措施。

烏克蘭局勢：圖為3月29日，一名男子騎自行車在由頓涅茨分離主義政府控制的地區、烏克蘭馬里烏波爾市郊街頭經過，路邊有一具遭地毯覆蓋的屍體。（AP）

回顧3月30日時局：

烏克蘭・持續更新｜俄羅斯：和談還未有取得突破迹象