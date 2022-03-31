烏克蘭｜美國國防部：並未看見中國向俄羅斯提供軍事援助
撰文：王忠會
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西方國家憂慮中國會向俄羅斯提供軍事援助，美國國防部表示，暫時並沒有看見中國方面向俄羅斯提供相關支援。
據美國國防部官網消息，美國國防部發言人柯比（John Kirby）3月30日表示，美國並沒有看到中國方面向俄羅斯提供軍事援助。
柯比在30日的記者會上接受媒體採訪時說：「我們沒有發現中國向俄羅斯提供軍事援助的跡象」。
此前，在3月22日的白宮簡報會上，美國總統國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在回答「中方是否有向俄羅斯提供援助的跡象」這一提問時說：「我不能預測未來……我們沒有看到中國向俄羅斯提供軍事裝備。」
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此前，英國《金融時報》3月13日報道，美國官員稱，自俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動開始以來，俄羅斯已要求中國提供軍事裝備和其它援助。中國與俄羅斯均予以駁斥。
3月20日，中國駐美國大使秦剛接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時明確指出，有關中方向俄方提供軍事援助的說法是虛假訊息，中方對此反對。中方給烏克蘭人民送去食品、藥品、睡袋和嬰兒奶粉，而不是向任何一方提供武器彈藥。