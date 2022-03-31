美國將百度與愛奇藝等5公司列入退市風險名單　中國證監會回應

中美關係最新消息：美國證券監管機構淡化中美達成協議的可能，並將百度等五家中概股列入退市風險名單，中國證監會做出回應。



據美國彭博社3月30日報道，美國證券交易委員會（SEC）3月30日將百度、愛奇藝等五家企業列入退市風險名單，這是3月以來第三批被納入名單的中概股。

這五家中國企業包括百度、愛奇藝、富途控股、凱信遠達醫藥和從事漁業養殖的Nocera。

這五家企業需要於4月20日前向美國證監會提供證據，證明自己不具備被摘牌的條件。若無法證明，則會被列入「確定摘牌名單」。

2018年3月29日，在美國紐約，愛奇藝正式在納斯達克掛牌上市，愛奇藝創始人龔宇與百度CEO李彥宏敲鐘。（視覺中國）

美國證券交易委員會主席根斯勒（Gary Gensler）3月29日淡化了有關中美正在醖釀達成協議以避免約200家中國公司失去在美國上市機會的猜測，暗示只有完全遵守美國審計檢查的規定，中國公司才能繼續在美國市場交易。

在美國證券監管機構淡化了中美即將達成協議的可能性後，中國科技股出現下滑，百度和美團的表現最差。

據中國證監會網站3月31日發布的消息，針對美國證監會主席近日就中美審計監管合作做出的表態，中國證監會國際部負責人做出回應。

2018年5月11日，在美國紐約，遊戲直播平台虎牙直播在紐約證券交易所（NYSE）掛牌上市。（視覺中國）

發言人稱，正如根斯勒所言，中美雙方監管部門進行了深思熟慮、相互尊重和富有成效的對話。

自2021年8月以來，中國證監會主席易會滿和根斯勒已三次召開視頻會議，商討解決中美審計監管合作中的遺留問題。

發言人指出，中方與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）更是進行了多輪坦誠、專業和高效的會談，總體進展順利，雙方的溝通還將繼續。中美雙方都有意願解決分歧和問題，最終結果如何，要看雙方的智慧和初心。

對於一些中國企業被SEC列入有退市風險的清單，發言人說，經向美國SEC了解，這是美國監管部門執行《外國公司問責法》的一個正常程序，列入清單的公司是否在未來兩年真正退市，最終取決於中美審計監管合作的進展與結果。