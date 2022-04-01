烏克蘭・持續更新｜人道救援車隊開往馬里烏波爾　可能伸援無門？

俄烏戰事在4月1日踏入第37日。據聯合國統計，截至當地時間29日午夜，烏克蘭已有1,189名平民死亡、1,901人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。普京簽訂以盧布結算天然氣交易的新法案，歐洲天然氣價格周四急升。



最新重點：

．美國稱俄羅斯要求外國買家以盧布結算天然氣，象徵俄總統普京「走投無路」。

・俄烏4月1日在網上恢復談判。

・美總統拜登3月31日宣布在未來六個月內，每天從戰略石油儲備中釋放100萬桶石油。

・烏克蘭稱，俄軍已完全撤出切爾諾貝爾核電站。

・俄羅斯別爾哥羅德州油庫發生火災，俄羅斯指是烏軍這直升機越境進行襲擊，其後已被撲滅。

・俄羅斯總統普京簽署新法令規定，「不友好國家」可繼續以歐元和美金支付天然氣費用，但須由俄羅斯的指定銀行進行兌換，將外幣換成盧布，以完成交易。他稱如那些「不友好國家」4月1日起不以盧布付款，會停止供氣。

4月1日：

1846 俄羅斯宣布與烏克蘭恢復以視像形式舉行新一輪談判。

1845 切爾尼戈夫州州長曹斯（Viacheslav Chaus）表示，俄軍開始撤出當地，但不排除對方可能繼續空襲。他指烏克蘭部隊已經開始進入當地，強調目前不可放下鬆懈。

1840 國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）宣布，他會盡快率領一個援助和支持特派團，前往切爾諾貝爾核電廠，並指這是為烏克蘭檢查核電廠安全的連串使節打開序幕。

1831 烏克蘭南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）市長維塔利·金（Vitaliy Kim）表示，3月29日遭受俄軍轟炸的市政府大樓至今已經造成28人死亡。

1815 俄羅斯國防部宣布，在俄日爭議領土南千島群島之一的國後島和擇捉島進行軍事演習，測試對戰車導彈系統及射擊訓練，大約1000名俄軍參與有關演習。

1800 克里姆林宮指，別爾哥羅德油庫懷疑遭受烏克蘭攻擊，對兩國和談帶來影響。發言人亦稱普京已經得知事件，並下令盡力重新組織能源供應，避免市內供應受阻。

1750 正在印度訪問的拉夫羅夫表示，俄烏需要繼續和談，並稱烏克蘭方面「更理解」克里米亞及頓巴斯地區形勢，以及保持中立地位的必要。

1743 普京與白羅斯盧卡申科通話。

1738 烏克蘭基輔州布羅瓦里市（Browary）市長宣布，俄軍已經從當地全面區撤出，分別向巴里希夫卡（Baryshivka ）和切爾尼戈夫市方向撤退。布羅瓦里地區接壤基輔市和切爾尼戈夫州。

1712 俄羅斯緊急情況部門發布消息，別爾哥羅德市油庫3個油罐的大火已被撲滅。

1707 紅十字國際委員會（ICRC）的撤離及運送人道物資車隊離開扎波羅熱（Zaporizhzhia），將往馬里烏波爾（Mariupol）。這個隊伍有3輛車。它在扎波羅熱獲得各方批准後便繼續行駛。

惟卡塔爾半島電視台稱，馬里烏波爾一名市長助理稱，整個城市仍是封閉，以及任何人進來疏散民眾或運送物資料都是非常危險的。

1659 在俄羅斯訪問印度之際，英國外長卓慧思也訪印，與印度外長蘇傑生會面。她尋求加強英印兩國關係。她呼籲印度政府與其他民主國家站在一起，反對俄羅斯入侵烏克蘭，以及減少在經濟貿易等方面依賴俄羅斯。

1654 塔斯社：俄羅斯確認1日與烏克蘭舉行會談。

1653 俄羅斯外長拉夫羅夫稱，俄羅斯讚賞印度對烏克蘭局勢的客觀立場。

1652 紅十字國際委員會發言人：烏克蘭和俄羅斯的高層已經批准馬里烏波爾撤離計劃。

1628 俄羅斯央行稱放寬針對自然人的向國外匯款限制，現在每月最多可從賬號轉賬1萬美元，在未開立賬戶的情況下最多可匯款5000美元。

消息中稱，未來6個月內暫停不友好國家的非居民銀行賬戶和經紀賬戶自俄向境外匯款。

3月初，俄央行對居民自然人向境外其他俄羅斯居民，以及俄個人向境外非居民（包括親屬）匯款的金額實行限制，每月不超過5000美元。

1621 俄緊急部門對衛星通訊社稱，別爾哥羅德州8個每個容量為2000立方米的燃油罐着火，火勢有蔓延到另外8個油罐的危險。

1614 在俄羅斯稱將減少在烏克蘭基輔（Kyiv）及切爾尼戈夫（Chernihiv）的軍事行動後，烏克蘭副防長馬里亞（Hanna Maliar）31日在電視演說稱，俄羅斯在嘗試將導彈系統集中在白羅斯，用於可能對烏發動的攻擊。

她說，烏軍看到俄軍導彈系統被送往白羅斯城市戈梅爾（Gomel）。

她說，俄軍未放棄完全拿下頓巴斯的計劃，此外俄軍也在侵佔哈爾科夫地區，試圖鞏固自己的陣地，重新集結軍隊。

1559 俄羅斯地區軍方首長：盧甘斯克一些村莊受到猛烈炮火攻擊。

1554 俄羅斯國防部表示，摧毀烏克蘭6處軍事基礎設施，包括5個彈藥和彈炮武器倉庫。

1553 俄羅斯外交部歐洲合作司司長科布里聶茨在接受俄羅斯衛星通訊社採訪時表示，在當前條件下與北約進行政治對話是不可能的，甚至談論恢復溝通的條件都沒有意義。

科布里聶茨在提到近年來從布魯塞爾驅逐俄外交官的事情時稱，「在當前情況下，與北約進行政治對話是不可能的。聯盟早已破壞了多年來建立的所有務實合作」。

科布里聶茨還指出，北約加強「東翼」，其成員國向烏克蘭進行軍事供應。

他強調，「在此背景下，甚至在理論上都沒必要討論與北約恢復溝通的某些條件」。

圖為俄羅斯別爾哥羅德州一油庫2022年4月1日發生火災的情形。俄方指兩架烏克蘭直升機越境進入俄羅斯別爾哥羅德施襲。圖為2022年俄羅斯緊急部門新聞處2022年4月1日發布的照片。（AP）

1517 俄羅斯庫爾斯克州（Kurskaya oblast）州長表示，由於烏克蘭武裝部隊對別爾哥羅德油庫的空襲，庫爾斯克州的安全部門已經進入高度戒備狀態。

1441 俄羅斯外交部：俄羅斯近期將決定是否將向歐洲委員會繳納2022年的費用，在做出決定時將考慮西方非法扣押俄羅斯黃金外匯儲備的情況。

1352 俄聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫表示，俄羅斯將只向友好國家提供糧食和農產品，可用盧布結算，也可用友好國家本國貨幣結算。

1349 英國軍事情報部門：烏克蘭已經奪回切爾尼戈夫以南的斯洛博達（Sloboda）、盧卡什夫卡的居民點，並且在與基輔之間的主要補給線上設置據點。

部門稱，烏克蘭還在繼續對基輔東部和東北部進行成功但有限的反擊。

它基輔和切爾尼戈夫都受到持續的空襲和導彈襲擊，儘管俄羅斯聲稱在這些地區的活動減少。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 April 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/b1sBLFpfdb — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 1, 2022

1344 英國防部在其情報更新中指出，俄羅斯正從格魯吉亞重新部署部分部隊，以加強侵烏。

部門稱，有1,200至2,000身處格魯吉亞的俄軍中正在重組為3個營戰術大隊。

英國防部又稱，俄羅斯非常不可能以這種方式增援，這顯示俄軍在侵烏期間有意想不到的損失。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2022



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1342 俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）31日譴責美國針對俄羅斯科技業的制裁，稱這是不法的。他在Facebook回應提問稱，這反映華府在擴大「非法制裁名單」一事上「鍥而不捨」的態度。

⚡️ 🇷🇺🇺🇦 Un deposito de combustible estalla en #Belgorod, #Rusia, cerca de la frontera ucraniana pic.twitter.com/CU7RVctzXX — 🅰bel Cuapa 🇲🇽 (@abel_cuba) April 1, 2022

1322 俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod Oblast）州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）稱，兩架烏克蘭直升機的打擊造成別爾哥羅德一油庫發生火災，這些直升機低空進入俄羅斯領空。



別爾哥羅德州西南部與烏克蘭東部接壤，距離烏邊境約30公里，距離烏第二大城市哈爾科夫60公里。

圖為俄羅斯別爾哥羅德州一油庫2022年4月1日發生火災的情形。俄方指兩架烏克蘭直升機越境進入俄羅斯別爾哥羅德施襲。圖為2022年俄羅斯緊急部門新聞處2022年4月1日發布的照片。（AP）

格拉德科夫在其Telegram頻道上寫道：「油庫火災是由於烏軍兩架直升機空襲所致，它們低空進入俄羅斯境內。」

4月1日早上，別爾哥羅德州州長稱別爾哥羅德一油庫發生火災。據其稱，企業2名工作人員受傷，其生命沒有危險。三條鄰近街道的居民被疏散到更安全的地方。火災撲滅後，他們將回家。

1134 俄軍稱他們會在馬里烏波爾（Mariupol）至扎波羅熱（Zaporizhzhia）開放人道走廊。時間是莫斯科時間早上10時（香港時間下午3時）。

1010烏克蘭確認俄軍已從切爾諾貝爾前核電站撤離，當局表示隊伍正向白羅斯邊境出發。不過北約指俄軍整體並非正在撤軍，而是重新部署，加強其在頓巴斯地區的攻勢。

0852 日本內閣官房長官松野博一：日本外相林芳正今晚啟程前往波蘭。

0809 澳洲廣播公司4月1日報道，烏克蘭總統澤連斯基在3月31日深夜發佈的視像講話中，宣佈解僱2名烏克蘭國家安全部門官員，稱之為「叛徒」。ABC稱，這是烏克蘭總統首次「高調」宣佈有關烏安全部門的人事解僱決定。他沒就兩人被炒之事提供更多詳情。

視像講話內容顯示，被解僱二人為烏克蘭國家安全局（SBU）國內安全主要部門負責人，以及烏克蘭國家安全局赫爾松地區辦公室負責人。

俄塔社3月19日報道，俄羅斯國防部發言人科納申科夫當天曾透露，烏克蘭國家安全局一名官員自願向俄羅斯軍隊投降，他在投降後披露一重要訊息，稱「亞速營」武裝人員策劃了一場陰謀，計劃襲擊位於烏克蘭西部城市利沃夫的美國和其他西方國家的外交設施。

0720 歐洲議會議長梅措拉（Roberta Metsola）將成為第一位前往烏克蘭的歐盟機構領導人。她4月1日在Twitter上表示：「在去基輔的路上」。現年43歲的梅措拉於今年1月就任，成為歐洲議會歷來最年輕的領袖。

On my way to Kyiv 🇺🇦



На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ — Roberta Metsola (@EP_President) March 31, 2022

0622 格魯吉亞總統祖拉比什維利（Salome Zurabishvili）宣布跟隨西方對俄羅斯實施制裁。

0600 烏克蘭總統澤連斯基表示，該國南部和東部頓巴斯地區的局勢仍然極其困難，俄羅斯軍隊正在馬里烏波爾集結。

0555 美國國防部長奧斯汀已決定，部署到波蘭的第 82 空降師的美軍成員將在波蘭停留一段時間。位於地中海的哈里·S·杜魯門航母戰鬥群也將留在原地。

0505 美國國務院發言人普萊斯表示，俄方要求以盧布結算俄羅斯天然氣交易，是西方制裁導致俄方經濟和金融「絕望」的跡象。

0448 貝丁菲爾德表示，總統拜登目前「無計劃」再跟俄羅斯總統普京對話，二人對上一次通電為2月12日、俄方對烏克蘭發動軍事行動大約兩周前。

0442 白宮通訊主管貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）表示，美國商務部將在「未來幾天」把120個俄羅斯和白羅斯實體加入「實體清單」，涉及國防、航太及航海領域。

0433 烏克蘭國防部在推特上表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，至少有148名兒童在戰事中死亡。俄軍向烏克蘭發射了大約1,370枚導彈，至今已摧毀了15個機場。

0406 美國國防部表示，美方提供的六批安全援助物資已送抵烏克蘭，包括標槍（Javelins）和刺針 （Stingers）肩托式導彈系統，食物、避彈衣、頭盔、小型武器和彈藥、醫療用品和急救箱等。

0357 英國國防部長華萊士周四宣布，英國及其盟友將向基輔提供更多致命武器援助。

3月31日，烏克蘭軍人乘坐一輛裝甲運輸車駛過烏克蘭軍隊在基輔郊外佔領的陣地。（AP）

0338 應法國總統馬克龍和德國總理舒爾茨的要求，俄羅斯將於4月1日開通一條從馬里烏波爾到扎波羅熱的人道主義走廊。

0330 法媒引述消息指，法國軍事情報局（DRM）局長維達德（Eric Vidaud）因未能準確預測俄羅斯全面入侵烏克蘭，即將離任該職位。

0311 俄羅斯表示，增加了被禁止進入俄羅斯的歐盟官員、議員、公眾人物和記者的人數，指相關人士涉及對俄制裁和煽動反俄情緒。

0301 針對俄羅斯要求外國買家以盧布支付天然氣的舉動，德國表示不會受到普京的勒索。

美國總統拜登3月31日宣布在未來六個月內，每天從戰略石油儲備中釋放100萬桶石油。（AP）

0240 有記者問到，美國官員昨日指普京被官員瞞報烏克蘭的真實戰況，拜登回答指，有跡象顯示普京正在自我孤立，並可能已將一些顧問「軟禁」，但美方並未掌握確實證據。

0230 美國總統拜登宣布在未來六個月內，每天從戰略石油儲備中釋放100萬桶石油，以降低原油價格，是次的釋放量為歷來最大規模的一次，總計約1.8億桶。

0158 美國荷里活女星Mila Kunis與丈夫Ashton Kutcher表示，已為逃離戰火的烏克蘭人籌得3,000萬美元（約2.3億港元）。出生於烏克蘭的Mila Kunis在8歲的時候跟隨家人移居美國。

0155 俄羅斯總統普京表示，將向國內航空公司提供1000億盧布（12.5 億美元）的援助，以幫助它們應對國際制裁。

0118 俄羅斯塔斯社報道，親俄「頓涅茨克人民共和國」負責人普希林（Denis Pushilin）已下令為被圍困的馬里烏波爾組建市政府。經歷了數周轟炸的馬里烏波爾已被俄軍包圍，烏克蘭當局試圖撤離圍困當地的10萬多人。

3月31日，烏克蘭士兵將屍體抬過基輔附近的伊爾平 （Irpin）一座被毀壞的橋樑。（AP）

0031 波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）向美國有線新聞網絡（CNN）表示，他相信俄羅斯軍隊將「很快」瞄準烏克蘭三分之一的土地，佔領後利用它來加強談判力量。

0025 美國國防部官員周四表示，俄軍目前針對烏克蘭四處地點發動空襲，包括首都基輔、切爾尼戈夫、伊久姆（Izyum）及頓巴斯地區。「我們看到俄羅斯在過去 24 小時內繼續增加他們的出動次數，軍機出動超過 300 架次，打擊集中在基輔、切爾尼戈夫和伊久姆，哈爾科夫以南，然後是聯合部隊行動基本上就在頓巴斯。」

0000 歐洲的天然氣價格週四上漲至每千立方米1,450美元以上。荷蘭 TTF 樞紐的5月期貨價格躍升至每1,000立方米1,453美元，即每兆瓦時 127.37 歐元。

烏克蘭局勢：圖為比利時聯邦議會3月31日在布魯塞爾舉行全體會議期間，烏克蘭總統澤連斯基以視像形式發表講話。（AP）

3月31日重要事件：

※克里姆林宮表示，已向總統普京提交以盧布支付天然氣的方案。

※英國宣布進一步制裁俄羅斯，新一輪名單包括俄羅斯衛星通訊社負責人阿尼西莫夫、今日俄羅斯新聞主播布里列夫，以及被稱為「馬里烏波爾屠夫」的俄羅斯聯邦國防管理中心主管米津采夫。

※烏克蘭國營核電公司表示，國際原子能機構會設立團隊，負責網上監測遭俄軍控制的切爾諾貝爾及扎波羅熱核電廠情況。

※Google威脅分析小組報告指，一個位於俄羅斯的黑客組織Coldriver（或稱Callisto）最近企圖滲透北約及多個東歐國家的軍事網絡。

※國際貨幣基金組織表示，對俄制裁可能會削弱美元的主導地位。

※美國總統拜登傳正在考慮一項計劃，包括在未來幾個月從戰略石油儲備中每天釋放約100萬桶石油。

回顧3月31日時局：

烏克蘭・持續更新｜俄烏外長或再會談 普京：停火時機未成熟