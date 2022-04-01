烏克蘭・持續更新｜基輔政府確認：俄軍已撤離切爾諾貝爾核電廠

俄烏戰事在4月1日踏入第37日。據聯合國統計，截至當地時間29日午夜，烏克蘭已有1,189名平民死亡、1,901人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。普京簽訂以盧布結算天然氣交易的新法案，歐洲天然氣價格周四突破每千立方米1,450美元。



最新重點：

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）談及昨天與俄羅斯總統普京通話的內容，對方認為俄烏停火，以及與烏克蘭總統澤連斯基會面的時機未成熟。他亦指普京表示目前購買天然氣的協議仍然有效，歐洲企業可以繼續以歐元和美金支付費用。

俄羅斯總統普京周四表示，根據新簽署新法令規定「不友好國家」與俄天然氣交易，將需要在俄羅斯銀行開設賬戶並以盧布支付合同費用。德國、法國、英國隨即表示不接受有關安排，強調「合同以歐元為單位，必須以歐元支付，並將以歐元支付」。

美聯社之後指，根據克里姆林宮發布的新法令內容，「不友好國家」將能繼續以外幣支付俄羅斯的天然氣費用，俄羅斯的銀行將把外幣兌換成盧布。報道稱，指定銀行將為每個買家開設兩個戶口，即一個外幣戶口、一個盧布戶口，買家將可用外幣付款，授權銀行把外幣兌換成盧布，以正式完成購買天然氣程序。

4月1日：

1010烏克蘭確認俄軍已從切爾諾貝爾前核電站撤離，當局表示隊伍正向白羅斯邊境出發。不過北約指俄軍整體並非正在撤軍，而是重新部署，加強其在頓巴斯地區的攻勢。

0852 日本內閣官房長官松野博一：日本外相林芳正今晚啟程前往波蘭。

0809 澳洲廣播公司4月1日報道，烏克蘭總統澤連斯基在3月31日深夜發佈的視像講話中，宣佈解僱2名烏克蘭國家安全部門官員，稱之為「叛徒」。ABC稱，這是烏克蘭總統首次「高調」宣佈有關烏安全部門的人事解僱決定。他沒就兩人被炒之事提供更多詳情。

視像講話內容顯示，被解僱二人為烏克蘭國家安全局（SBU）國內安全主要部門負責人，以及烏克蘭國家安全局赫爾松地區辦公室負責人。

俄塔社3月19日報道，俄羅斯國防部發言人科納申科夫當天曾透露，烏克蘭國家安全局一名官員自願向俄羅斯軍隊投降，他在投降後披露一重要訊息，稱「亞速營」武裝人員策劃了一場陰謀，計劃襲擊位於烏克蘭西部城市利沃夫的美國和其他西方國家的外交設施。

0720 歐洲議會議長梅措拉（Roberta Metsola）將成為第一位前往烏克蘭的歐盟機構領導人。她4月1日在Twitter上表示：「在去基輔的路上」。現年43歲的梅措拉於今年1月就任，成為歐洲議會歷來最年輕的領袖。

On my way to Kyiv 🇺🇦



На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ — Roberta Metsola (@EP_President) March 31, 2022

0622 格魯吉亞總統宣布跟隨西方對俄羅斯實施制裁。

0600 烏克蘭總統澤連斯基表示，該國南部和東部頓巴斯地區的局勢仍然極其困難，俄羅斯軍隊正在馬里烏波爾集結。

0555 美國國防部長奧斯汀已決定，部署到波蘭的第 82 空降師的美軍成員將在波蘭停留一段時間。位於地中海的哈里·S·杜魯門航母戰鬥群也將留在原地。

0505 美國國務院發言人普萊斯表示，俄方要求以盧布結算俄羅斯天然氣交易，是西方制裁導致俄方經濟和金融「絕望」的跡象。

0448 貝丁菲爾德表示，總統拜登目前「無計劃」再跟俄羅斯總統普京對話，二人對上一次通電為2月12日、俄方對烏克蘭發動軍事行動大約兩周前。

0442 白宮通訊主管貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）表示，美國商務部將在「未來幾天」把120個俄羅斯和白羅斯實體加入「實體清單」，涉及國防、航太及航海領域。

0433 烏克蘭國防部在推特上表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，至少有148名兒童在戰事中死亡。俄軍向烏克蘭發射了大約1,370枚導彈，至今已摧毀了15個機場。

0406 美國國防部表示，美方提供的六批安全援助物資已送抵烏克蘭，包括標槍（Javelins）和刺針 （Stingers）肩托式導彈系統，食物、避彈衣、頭盔、小型武器和彈藥、醫療用品和急救箱等。

0357 英國國防部長華萊士周四宣布，英國及其盟友將向基輔提供更多致命武器援助。

3月31日，烏克蘭軍人乘坐一輛裝甲運輸車駛過烏克蘭軍隊在基輔郊外佔領的陣地。（AP）

0338 應法國總統馬克龍和德國總理舒爾茨的要求，俄羅斯將於4月1日開通一條從馬里烏波爾到扎波羅熱的人道主義走廊。

0330 法媒引述消息指，法國軍事情報局（DRM）局長維達德（Eric Vidaud）因未能準確預測俄羅斯全面入侵烏克蘭，即將離任該職位。

0311 俄羅斯表示，增加了被禁止進入俄羅斯的歐盟官員、議員、公眾人物和記者的人數，指相關人士涉及對俄制裁和煽動反俄情緒。

0301 針對俄羅斯要求外國買家以盧布支付天然氣的舉動，德國表示不會受到普京的勒索。

美國總統拜登3月31日宣布在未來六個月內，每天從戰略石油儲備中釋放100萬桶石油。（AP）

0240 有記者問到，美國官員昨日指普京被官員瞞報烏克蘭的真實戰況，拜登回答指，有跡象顯示普京正在自我孤立，並可能已將一些顧問「軟禁」，但美方並未掌握確實證據。

0230 美國總統拜登宣布在未來六個月內，每天從戰略石油儲備中釋放100萬桶石油，以降低原油價格，是次的釋放量為歷來最大規模的一次，總計約1.8億桶。

0158 美國荷里活女星Mila Kunis與丈夫Ashton Kutcher表示，已為逃離戰火的烏克蘭人籌得3,000萬美元（約2.3億港元）。出生於烏克蘭的Mila Kunis在8歲的時候跟隨家人移居美國。

0155 俄羅斯總統普京表示，將向國內航空公司提供1000億盧布（12.5 億美元）的援助，以幫助它們應對國際制裁。

0118 俄羅斯塔斯社報道，親俄「頓涅茨克人民共和國」負責人普希林（Denis Pushilin）已下令為被圍困的馬里烏波爾組建市政府。經歷了數周轟炸的馬里烏波爾已被俄軍包圍，烏克蘭當局試圖撤離圍困當地的10萬多人。

3月31日，烏克蘭士兵將屍體抬過基輔附近的伊爾平 （Irpin）一座被毀壞的橋樑。（AP）

0031 波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）向美國有線新聞網絡（CNN）表示，他相信俄羅斯軍隊將「很快」瞄準烏克蘭三分之一的土地，佔領後利用它來加強談判力量。

0025 美國國防部官員周四表示，俄軍目前針對烏克蘭四處地點發動空襲，包括首都基輔、切爾尼戈夫、伊久姆（Izyum）及頓巴斯地區。「我們看到俄羅斯在過去 24 小時內繼續增加他們的出動次數，軍機出動超過 300 架次，打擊集中在基輔、切爾尼戈夫和伊久姆，哈爾科夫以南，然後是聯合部隊行動基本上就在頓巴斯。」

0000 歐洲的天然氣價格週四上漲至每千立方米1,450美元以上。荷蘭 TTF 樞紐的5月期貨價格躍升至每1,000立方米1,453美元，即每兆瓦時 127.37 歐元。

烏克蘭局勢：圖為比利時聯邦議會3月31日在布魯塞爾舉行全體會議期間，烏克蘭總統澤連斯基以視像形式發表講話。（AP）

3月31日重要事件：

※克里姆林宮表示，已向總統普京提交以盧布支付天然氣的方案。

※英國宣布進一步制裁俄羅斯，新一輪名單包括俄羅斯衛星通訊社負責人阿尼西莫夫、今日俄羅斯新聞主播布里列夫，以及被稱為「馬里烏波爾屠夫」的俄羅斯聯邦國防管理中心主管米津采夫。

※烏克蘭國營核電公司表示，國際原子能機構會設立團隊，負責網上監測遭俄軍控制的切爾諾貝爾及扎波羅熱核電廠情況。

※Google威脅分析小組報告指，一個位於俄羅斯的黑客組織Coldriver（或稱Callisto）最近企圖滲透北約及多個東歐國家的軍事網絡。

※國際貨幣基金組織表示，對俄制裁可能會削弱美元的主導地位。

※美國總統拜登傳正在考慮一項計劃，包括在未來幾個月從戰略石油儲備中每天釋放約100萬桶石油。

回顧3月31日時局：

烏克蘭・持續更新｜俄烏外長或再會談 普京：停火時機未成熟