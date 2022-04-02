彭博社：中國擬允許美國全面了解多數中企審計報告

知情人士披露，中國就中國企業在美國上市問題做出罕見讓步，考慮允許美國全面了解多數中國上市企業的審計報告。



彭博社4月1日報道，中國有關部門正準備最早在2022年年中，讓美國監管機構全面了解在紐約上市的200多家中國企業中多數企業的審計報告，這是為防止中美這兩個全球最大的兩個經濟體進一步脱鈎而做出的罕見讓步。

據不願透露姓名的知情人士透露，中國證監會和其他國家監管機構正在起草一個框架，允許大多數中國企業繼續在美國上市。

不過，知情人士也表示，中國政府準備接受一些持有敏感數據的國有企業和民營企業被摘牌。

知情人士說，該框架預計將明確哪些數據可能引發國家安全擔憂。

其中一位知情人士說，中國監管機構正在討論阿里巴巴集團等處理消費者訊息的公司是否會自動歸入這類公司。

據透露，處理大量此類訊息並不一定會讓一家公司成為一個安全問題。

彭博社稱，如果該計劃得以實施，將標誌着北京方面的一次不同尋常的逆轉，有可能結束長達數十年的爭端。

這一妥協還將表明，在中國經濟面臨眾多挑戰之際，中國願意在國家安全擔憂與投資者和企業的需求之間取得平衡。

美國證券交易委員會（SEC）主席根斯勒（Gary Gensler）3月29日淡化了有關中美正在醖釀達成協議以避免約200家中國公司失去在美國上市機會的猜測，暗示只有完全遵守美國審計檢查的規定，中國公司才能繼續在美國市場交易。

美國證券交易委員會3月30日將百度、愛奇藝等五家企業列入退市風險名單，這是3月以來第三批被納入名單的中概股。

據中國證監會官網3月31日發布的消息，針對美國證監會主席近日就中美審計監管合作做出的表態，中國證監會國際部負責人回應稱，正如根斯勒所言，中美雙方監管部門進行了深思熟慮、相互尊重和富有成效的對話。

發言人指出，中方與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）更是進行了多輪坦誠、專業和高效的會談，總體進展順利，雙方的溝通還將繼續。中美雙方都有意願解決分歧和問題，最終結果如何，要看雙方的智慧和初心。