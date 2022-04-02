烏克蘭・持續更新｜俄國油庫疑遭烏空襲　歐洲議會議長到訪烏克蘭

俄烏戰事在4月2日踏入第38日。據聯合國統計，截至當地時間31日午夜，烏克蘭已有1,276名平民死亡、1,981人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

．俄羅斯表示，不會從4月1日起關閉對歐洲的天然氣供應，因4月1日之後交貨的天然氣款項是在下半月和5月支付。

・俄烏4月1日在網上恢復談判。

・俄羅斯別爾哥羅德州油庫發生火災，俄羅斯指是烏軍這直升機越境進行襲擊，其後已被撲滅。 鳥方表示未能確定俄方說法。

・烏克蘭周五從人道主義走廊撤離了6,266，其中3000多人撤離自被俄軍包圍的馬里烏里波爾。

・中國國家主席習近平周五晚以視像方式與歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩會晤。習近平表示，中方對烏克蘭局勢走到今天這一步深感遺憾，中歐應為動盪的世界局勢提供穩定因素，中方並就解決烏克蘭危機提出幾點意見。

中歐峰會上，習近平強調，中方對烏克蘭局勢走到今天這一步深感遺憾，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的。（AP）

4月2日：

0815 烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭已向一些國家遞交了關於為烏提供安全保障的建議，這些國家包括美國、英國、法國、德國和土耳其。他同時表示與到訪的歐洲議會主席梅措拉（Roberta Metsola）就烏克蘭加入歐盟事宜進行了討論。



0810 德國國防部批准，運送數十輛步兵戰鬥車（IFV）給烏克蘭。德國在1990年代末期將這批戰鬥車轉交瑞典，其後瑞典出售給捷克一家公司，如今這家公司有意轉售給烏克蘭。若其他國家想把欲轉賣德國武器予他國，必須先獲德國當局批准。

0722 歐洲議會議長梅措拉（Roberta Metsola）周五到訪烏克蘭並與總統澤連斯基會面。梅措拉是第一位前往烏克蘭的歐盟機構領導人，澤連斯基讚揚她此際訪烏是「英勇的」。

梅措拉烏克蘭議會發表講話時說，「作為歐洲議會的代表」要來告訴烏克蘭人一件事：「我們與你們同在。無論好壞，我們都與你們同在。」

烏克蘭總統澤連斯基和歐洲議會議長梅措拉4月1日在烏克蘭基輔會晤。（烏克蘭總統新聞處）

0708 俄羅斯塔斯社報道，美國商務部已把120個俄羅斯和白俄羅斯實體加入制裁實體名單。

0648 摩爾多瓦總統宣布，會在俄烏衝突中保持中立，不會跟隨西方制裁俄羅斯。

0640 多個城巿撤離行動正在進行，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）證實：

-42輛巴士從別爾江斯克巿及馬里烏波爾接載民眾到扎波羅熱；12輛來自梅利托波爾；約300多輛私家車跟隨巴士離開

0620 最新衛星影像顯示，俄軍從基輔西北面距離28公里的安托洛夫機場撤出。俄軍於戰爭首日——2月24日已迅速佔據該機場。此前的衛星圖像顯示，俄軍在軍車和火砲陣地周圍建造了防護土堤。現在所見只剩下護堤。

0533 東南部沿岸城巿奧德薩巿長表示，巿內住宅區遭三枚俄方導彈擊中。但烏方空防系統成功攔截企圖炸向一座重點設施的導彈。

0455 克里姆林宮發言人表示，俄羅斯總統普京已對國防部下令加強西部邊境的軍事潛力，以確保足夠的安全。

0440 烏克蘭官員表示，烏克蘭周五在基輔附近擊退了俄羅斯軍隊，並重新控制了首都附近的一些地區。切爾尼戈夫州州長說，部分俄羅斯軍隊已經撤離，但一些仍然留守。

0355 聯合國教科文組織（UNESCO）稱，自俄羅斯軍事入侵開始以來，烏克蘭至少有 53 個歷史和宗教遺址遭到破壞。

東北部城市哈爾科夫遭受的破壞最為嚴重，有18處受損地標，包括哈爾科夫國家學術歌劇和芭蕾舞劇院、哈爾科夫藝術博物館和娘子谷大屠殺紀念館（Drobytskyi Yar Holocaust Memorial）。

基輔附近的「升天教堂」(Voznesens'ka Tserkva)受戰火破壞:

Voznesens’ka Tserkva, Church of the Ascension in Bobryk reported destroy, 20km north-East of Kyiv. pic.twitter.com/1sjtYu81jq — Tim (@TimLeBerre) March 6, 2022

0345 聯合國負責人道主義事務的副秘書長格里菲斯（Martin Griffiths）將於4月3日訪問莫斯科，討論烏克蘭的人道主義問題。

0320 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在與美國國務卿布林肯通話後，表示：「俄羅斯經濟、金融體系和貿易將面臨更多打擊。」兩人討論了美國如何進一步在經濟和軍事方面支持烏克蘭。

0225 協助從馬里烏波爾進行人道撤離的紅十字國際委員會小組表示，在周五晚上無法到達城市後，他們將在周六再次嘗試。三輛車和九名救挏人員「在安排和條件」無法繼續之後不得不返回扎波羅熱。

0144 烏克蘭31日重新奪回了基輔首都附近的布查鎮（Bucha）。

0127 俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）周五宣布，在3月31日終止了其對德國子公司GAZPROM Germania GmbH及其所有資產的參與。

0122 大約2,000名平民乘坐公共汽車離開被圍困的港口城市馬里烏波爾，前往烏克蘭控制的紮波羅熱市。官員稱仍有超過10萬人被困在馬里烏波爾。

4月1日，烏克蘭救援人員基輔附近的伊爾平（Irpin）抬著一名老婦人離開。（ＡP）

0113 克里姆林宮指，俄羅斯總統普京與土耳其總統埃爾多安在電話中討論了烏克蘭軍事行動中的人道主義問題，普京並為俄烏和談進程給予了基本評估。

0058 「頓涅茲克共和國」軍方副領袖表示，在過去一周戰爭中損失了逾30名軍人，另有 141受傷。

0050 歐盟委員會主席蓬德萊恩（Ursula von der Leyen）警告北京，如果不向俄羅斯施壓以結束戰爭並幫助莫斯科迴避西方制裁，中國聲譽將受損。

她在跟中國國家主席習近平的視像會議後，在Twitter發文指：「（各國）必須尊重國際法，以及烏克蘭的主權和領土完整」，「中國作為聯合國安理會常任理事國負有『特殊責任』。」

Open and frank exchange today at the 🇪🇺🇨🇳 Summit



There must be respect for international law and Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.



China, as a Permanent member of the UN Security Council, has a special responsibility.

https://t.co/3pp8VSAqUH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 1, 2022

0011 俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）油庫的火警仍未撲熄，克里姆林宮指火警由烏軍直升機空襲引起，並指襲擊未為同日重啟的和談提供「舒適的條件」。

0009 烏克蘭總統的副參謀長說，烏克蘭和俄羅斯已經交換了被俘的軍隊。烏方86名軍人，包括15名女性已安全獲釋。

0003 歐洲理事會主席米歇爾與中國國家主席習近平視像通話，米歇爾會後稱中國「不能對俄羅斯違反國際法的情況視若無睹」，中國跟歐盟皆同意「這場戰爭威脅全球安全及經濟」。

0001 俄羅斯衛星通訊社報道，土耳其總統埃爾多安與普京通話，他表示希望組織俄羅斯和烏克蘭領導人的會晤。土耳其總統辦公廳指，埃爾多安總統表示雙方必須以常識行事並保持對話，土耳其希望能通過俄羅斯和烏克蘭總統之間的會晤，來順利完成和平努力。

0000 據聯合國統計，截至當地時間31日午夜，烏克蘭升至有1,276名平民死亡、1,981人受傷。

烏克蘭局勢：圖為3月29日，俄烏在烏克蘭馬里烏波爾市郊交戰後，公寓遭毀壞的情景。（AP）

回顧4月1日時局：

烏克蘭・持續更新｜俄烏外長或再會談 普京：停火時機未成熟